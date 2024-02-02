Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat'ta deprem bölgesinde olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretlerinde, bölgede devam eden çalışmaları inceleyerek, tamamlanan deprem konutlarının teslimini yapması bekleniyor.
Bu kapsamda, hafta sonu Hatay ve Gaziantep'e gidecek Erdoğan, hafta içi Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman ve Elazığ illerine ziyaret gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, depremden etkilenen diğer illeri de ilerleyen günlerde ziyaret etmesi bekleniyor.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.