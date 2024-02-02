Depo ve altyapı hatları inşaatı yaptırılacak

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, ihale usulü Depo ve altyapı hatları inşaatı yaptıracak. Gebze İlçesi Yağcılar ve Mollafenari Mahalleleri Depo ve Altyapı Hatları İnşaatı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. İhale 26 Şubat Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

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