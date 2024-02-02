Alev Alatlı hayatını kaybetti

Yazar Alev Alatlı yaşamını yitirdi.

Alatlı'nın ölüm haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Koca, "Alev Hanımı kaybettik." dedi.

BİR SÜREDİR TEDAVİ GÖRÜYORDU

Paylaşımının devamında, Alatlı'nın bir süredir tedavi gördüğünü söyleyen Bakan Koca, "Kendisini ziyarete gittiğimde, “Bu toprakları daha çok sevdirmeliyiz.” demişti. Bu sözünü aydınlarımıza, yöneticilere, ülkemizin bugününe, yarınlarına etki etme gücüne sahip herkese yönelik bir vasiyet olarak anlamıştım. Alev Alatlı, fikir ve sanat hayatımızın büyük isimlerindendi. 2014 yılında edebiyat dalında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü başta olmak üzere, pek çok ödülle onurlandırılmıştı. Hepimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

ALEV ALATLI KİMDİR?

Fikir ve sanat hayatının önemli isimlerinden Alev Alatlı, 1944 yılında dünyaya geldi. Liseyi babasının görevi nedeniyle Tokyo’da okudu.

Ekonomi ve istatistik lisansını Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nden Ekonomi ve ekonometri yüksek lisansını ise “Fulbright” bursuyla gittiği Vanderbilt Üniversitesi’nden aldı. Doktora programına Dartmouth College’da başlayan Alatlı, ilahiyat, düşünce ve medeniyet tarihi üzerine yoğunlaştı fakat doktora derecesini tamamlamadan 1974’te Türkiye’ye döndü.

“ÖZGÜRLÜK MADALYASI”NA LAYIK GÖRÜLDÜ

Alatlı, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde öğretim görevlisi, Devlet Planlama Teşkilatı’nda kıdemli ekonomist olarak çalıştı. Filistin davasının tanıtımına yaptığı katkılardan dolayı 1986 yılında Tunus’ta sürgünde bulunan Yaser Arafat tarafından “Özgürlük Madalyası”na layık görüldü.

Usta yazar, geçen yıl Anadolu Ajansına verdiği röportajda, "Çok şanslı bir insan olarak kendimi konumlandırırım. Bu şans önce bir asker kızı olarak başlar. Her zaman bir kısıtlı bütçe halinde hareket etmek zorunda olan bir ailenin çocuğu olmak önemli, memur çocuğu olarak devamlı olarak tayin edilirseniz, çok görüyorsunuz Türkiye'yi. Bu benim en büyük şansımdır. Özellikle Türkiye'nin doğusunda yaşamak, okula gitmek, oradaki sıkıntıları görmek büyük şanstı." ifadelerini kullanmıştı.

Alev Alatlı, edebiyat alanında 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görüldü. Alatlı, 2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu’na üye olarak atandı.

Alatlı, bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

Kaynak: NTV