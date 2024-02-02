Komşuda cinayet! Kız arkadaşını öldürüp karakola teslim oldu

Olay, Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi’nde sabah saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ü.D. isimli şahıs eğlence mekanında çalıştığı öğrenilen Sevda Timur’un (30) evine gitti. İddiaya göre, kadının eğlence mekanında çalışmasını istemeyen Ü.D. (41), Timur ile tartıştı. Tartışma esnasında Ü.D., yanında getirdiği silah ile Sevda Timur’u öldürdü. Daha sonrasında Ü.D., karakola giderek cinayeti işlediğini itiraf etti. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, gittikleri adreste Timur’un cansız bedeni ile karşılaştı.
Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri devam eden şüpheli Ü.D., gün içerisinde adliyeye sevk edilecek. Öte yandan, hayatını kaybeden kadının 1 çocuğu olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
İvero - Kadın nerde çalışırsa çalışsın şanene madem seviyordun evlenseydin ama amaç o değildi.idam şart artık.halka sunulması gerek seçim gibi
Son Pişman - Kadın para vermeyi reddettiği içindir, birde kılıf uyduruyor.
Ülkemizde tek hayran olduğum eğitim ve rol modellik suçlularda, kanunları gerekçeleri hafifletici sebepleri avukatlardan daha iyi biliyorlar çok bilinçliler, sıradan vatandaşı darp edip yaralayıp karşı tarafı suçlu düşürebiliyorlar.
Bu nedenle profesyonel suçlu diye adlandırıyorum bunları, cezaları misliyle artırılmalı hafifletmek yerine
Gökalp - Yazık olmuş kadına,,şimdi ömür boyu cezaevinde yatarsın ama iş işten geçti,
Sakir - Siz hangi ülkede yaşadığınızı farkında değilsiniz 2 seneye dışarı cikar
Vatandaş - Okuduğum en güzel fıkra gerçekten iyi halden kravat takmaktan mahkeme salonunda sakin kalmasına bakılarak cezası ev hapsi serbest denetimlik fazla birşey beklemeyin
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.