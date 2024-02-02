Ford Otosan’da 283 araç üretimine bu ödül verildi

İzmitlile - Baya ironik bir durum ve açık açık niyetlerini ve düşüncelerini belli eden işçiyi nasıl görduklerinin bir resmidir.isciler bir olsa birlik olsa herşey mükemmel olur tabi birde yalakalar var rekor üstüne rekor kırın siz eğer onsayidan birkaç tane eksik yapmaya başlarsanız işinizden olursunuz unutmayın zirveler yeni zirveler doğurur siz nekadar kötü bir durum hiç yemeden içmeden maaşınızi biriktirseniz 10 yıl sonra anca o arabadan alabilirsiniz birkaç dakikada banttan çıkan birkaç dakikada üretilen araba için siz yillarinizi vermek zorundasınız çok ağır şartlar altında yaşam savaşı veren bir ülkenin yurttaslariyiz zenginlikler içinde varlık içinde toplumca yaşamak varken birkaç zenginin aç gozlulugu ve kimseye pay vermeme hisrlari yüzünden bu haldeyiz hala şuda var herkes zengin varlıklı olsa dünyada hayat durur yiyecek ekmek bulamayız çopumuzu temizleyecek çöpçü bulamayız hizmet sekteroru tamamen biter zaten ama alım gücü yüksek ve çalışma koşulları iyi bir ekonomik model gerekiykr bize