Ford Otosan’da 283 araç üretimine bu ödül verildi

HALA BİZİ KEKLE KANDIRMAYA ÇALIŞIYORLAR
Ford Otosan’ın Yeniköy fabrikasında çalışan işçiler, dün akşam saatlerinde kaynak bölümü olarak 283 adet ile vardiya üretim rekoru kırdıklarını belirtti. İşçiler, bu rekorun karşılığında kendilerine pop kek dağıtıldığını bildirerek, “Sanki mevlit için dağıtılan bir ikram olmuş” göndermesinde bulundu. Ford İşçi Bülteni adlı sosyal medya hesabı bu durumu, “Hâlâ bizi kekle tatlıyla kandırmaya çalışıyorlar” notuyla paylaştı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(17 )
Gölcüklü Merdo - Ford Otosan işçisi artık ağlamayı kessin. Hep bir memnuniyetsizlik beğenmiyorsunuz bırakın gidin ekmeğe ihtiyacınız olsa böyle anlamazsınız herkese. Az şükretmeyi öğrenin nemrutlar, herkes parasıyla kuyumcular koştu zırvalamayın artık...
Boluyu Seviyorum - Arçelik olarak ta aynı rekorlar oluyor ama yemeklerde tatlı veriyolar sizinki biraz aşagıda kalmış bir tatlı 10 tl 3 tane veriyolar 30 tl yaowr ama,size 10tl pop kek vermiş lafa gelinceKOÇ AİLEM?
Haydi Leee - Sizin beyaz yaka ile derdiniz nedir , aldığınız zama bak ,beyaz yakanin aldigi zamdan haberin var mi ,sonra konus ,isinizi yaptiniz diye 3arac fazla yaptiniz diye altin mi dagitacakti ,
Ayıp - Bu kadar global bi şirketin ödülleri de biraz komik olmuş
Vay Be - Koskoca şirket holding yılbaşında işçiye ödül niteliğinde birşey vermedi her yıl rekorlar kırıyor işçiler ama onlara bişey yok eskiden altın verirlerdi şimdi o da bitti
Real41 - Yılbaşı ikramiyesi işçiye yok beyaz yakaya var hyundai bile verdi koca firmasın sen ya ticari araç üretiyosun işçilik ağir vardiyada 250ye yakın araç çıkıyor ikramiye olmasa asgari ücretle fark 5bin
İzmitlile - Baya ironik bir durum ve açık açık niyetlerini ve düşüncelerini belli eden işçiyi nasıl görduklerinin bir resmidir.isciler bir olsa birlik olsa herşey mükemmel olur tabi birde yalakalar var rekor üstüne rekor kırın siz eğer onsayidan birkaç tane eksik yapmaya başlarsanız işinizden olursunuz unutmayın zirveler yeni zirveler doğurur siz nekadar kötü bir durum hiç yemeden içmeden maaşınızi biriktirseniz 10 yıl sonra anca o arabadan alabilirsiniz birkaç dakikada banttan çıkan birkaç dakikada üretilen araba için siz yillarinizi vermek zorundasınız çok ağır şartlar altında yaşam savaşı veren bir ülkenin yurttaslariyiz zenginlikler içinde varlık içinde toplumca yaşamak varken birkaç zenginin aç gozlulugu ve kimseye pay vermeme hisrlari yüzünden bu haldeyiz hala şuda var herkes zengin varlıklı olsa dünyada hayat durur yiyecek ekmek bulamayız çopumuzu temizleyecek çöpçü bulamayız hizmet sekteroru tamamen biter zaten ama alım gücü yüksek ve çalışma koşulları iyi bir ekonomik model gerekiykr bize
Vatandaş - bu ulekde işçi olmak en büyük suc bence kamuda bitti artık özel sektör kamuyu geçti ama özelde de işçinin kıymeti yok
Kerhaneci - Keklemişler sizi yaşasın türk metalli forddd
Sardalya - Beyazyakaya da ipone tlf dağıtmışlardır
Doğrucu - Mavi yaka ocak zammı %98 beyaz yaka %37 , ilkokul mezunu bir mavi yaka mart ayında 42000 TL alacak , muhendis maaşları 30.000 bile değil , ne iphonu.
Sardalya - İşçileri hep kekliyorlar.nufus bu hızla devam ederse işçilik sahada ucuzlayacak.
Komik Olmuş - Yalakalık yapıp yardırana kadar hakkı neyse öyle çalışsaydınız.. şimdi iş veren sürekli o sayıyı isterse sizden mecbur top kek koleksiyonu yaparsınız :)
Son Pişman - Ne kadar aşağılayıcı bir hareket, o kekleri suratlarına çarpsalardı.
Dennis - Aynen bir de bir sorsalardi aynı zamanda sağlığa o top kekleri herkes yiyor mu...
Sade Halk - Niyet iyi ama
Icraat sinifta kalmis,
Ford Otosan kimligine yakismiyor..
Hic yapma daha iyi...
Körfezli Savaşçı - Zaaten emekçinin sözlük anlamı dönem dönem değişiyor . ilk KÖLE ikinci AMELE üçüncü İŞÇİ dördüncü OPERATÖR beşinci ise KEK olmuş
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.