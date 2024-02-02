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02 Şub 2024 - 14:16- Gündem G:

Ford Otosan’da 283 araç üretimine bu ödül verildi

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Ford Otosan’ın Yeniköy fabrikasında tek vardiyada 283 araç ile üretim rekoru kırdıklarını belirten işçiler, pop kekle ödüllendirilmelerine “Sanki mevlit için dağıtılan bir ikram olmuş” göndermesinde bulundu

Yavuz Solmaz
Yavuz Solmaz Tüm Haberleri
Ford Otosan’da 283 araç üretimine bu ödül verildi mask
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HALA BİZİ KEKLE KANDIRMAYA ÇALIŞIYORLAR

Ford Otosan’ın Yeniköy fabrikasında çalışan işçiler, dün akşam saatlerinde kaynak bölümü olarak 283 adet ile vardiya üretim rekoru kırdıklarını belirtti. İşçiler, bu rekorun karşılığında kendilerine pop kek dağıtıldığını bildirerek, “Sanki mevlit için dağıtılan bir ikram olmuş” göndermesinde bulundu. Ford İşçi Bülteni adlı sosyal medya hesabı bu durumu, “Hâlâ bizi kekle tatlıyla kandırmaya çalışıyorlar” notuyla paylaştı.

# ford otosan, sosyal, işçi

02 Şub 2024 - 14:16 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(17)
17

Gölcüklü Merdo - Ford Otosan işçisi artık ağlamayı kessin. Hep bir memnuniyetsizlik beğenmiyorsunuz bırakın gidin ekmeğe ihtiyacınız olsa böyle anlamazsınız herkese. Az şükretmeyi öğrenin nemrutlar, herkes parasıyla kuyumcular koştu zırvalamayın artık...

Yanıtla . 1Beğen . 2Beğenme 03 Şubat 11:39
15

Boluyu Seviyorum - Arçelik olarak ta aynı rekorlar oluyor ama yemeklerde tatlı veriyolar sizinki biraz aşagıda kalmış bir tatlı 10 tl 3 tane veriyolar 30 tl yaowr ama,size 10tl pop kek vermiş lafa gelinceKOÇ AİLEM?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 00:00
14

Haydi Leee - Sizin beyaz yaka ile derdiniz nedir , aldığınız zama bak ,beyaz yakanin aldigi zamdan haberin var mi ,sonra konus ,isinizi yaptiniz diye 3arac fazla yaptiniz diye altin mi dagitacakti ,

Yanıtla . 3Beğen . 2Beğenme 02 Şubat 23:05
13

Ayıp - Bu kadar global bi şirketin ödülleri de biraz komik olmuş

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 02 Şubat 22:01
12

Vay Be - Koskoca şirket holding yılbaşında işçiye ödül niteliğinde birşey vermedi her yıl rekorlar kırıyor işçiler ama onlara bişey yok eskiden altın verirlerdi şimdi o da bitti

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 02 Şubat 22:00
11

Real41 - Yılbaşı ikramiyesi işçiye yok beyaz yakaya var hyundai bile verdi koca firmasın sen ya ticari araç üretiyosun işçilik ağir vardiyada 250ye yakın araç çıkıyor ikramiye olmasa asgari ücretle fark 5bin

Yanıtla . 3Beğen . 1Beğenme 02 Şubat 20:12
09

İzmitlile - Baya ironik bir durum ve açık açık niyetlerini ve düşüncelerini belli eden işçiyi nasıl görduklerinin bir resmidir.isciler bir olsa birlik olsa herşey mükemmel olur tabi birde yalakalar var rekor üstüne rekor kırın siz eğer onsayidan birkaç tane eksik yapmaya başlarsanız işinizden olursunuz unutmayın zirveler yeni zirveler doğurur siz nekadar kötü bir durum hiç yemeden içmeden maaşınızi biriktirseniz 10 yıl sonra anca o arabadan alabilirsiniz birkaç dakikada banttan çıkan birkaç dakikada üretilen araba için siz yillarinizi vermek zorundasınız çok ağır şartlar altında yaşam savaşı veren bir ülkenin yurttaslariyiz zenginlikler içinde varlık içinde toplumca yaşamak varken birkaç zenginin aç gozlulugu ve kimseye pay vermeme hisrlari yüzünden bu haldeyiz hala şuda var herkes zengin varlıklı olsa dünyada hayat durur yiyecek ekmek bulamayız çopumuzu temizleyecek çöpçü bulamayız hizmet sekteroru tamamen biter zaten ama alım gücü yüksek ve çalışma koşulları iyi bir ekonomik model gerekiykr bize

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 02 Şubat 19:29
08

Vatandaş - bu ulekde işçi olmak en büyük suc bence kamuda bitti artık özel sektör kamuyu geçti ama özelde de işçinin kıymeti yok

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 02 Şubat 18:38
07

Kerhaneci - Keklemişler sizi yaşasın türk metalli forddd

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 02 Şubat 18:29
10

Doğrucu - @Sardalya 06 nolu yoruma cevabı: Mavi yaka ocak zammı %98 beyaz yaka %37 , ilkokul mezunu bir mavi yaka mart ayında 42000 TL alacak , muhendis maaşları 30.000 bile değil , ne iphonu.

Yanıtla . 7Beğen . 4Beğenme 02 Şubat 19:58
05

Sardalya - İşçileri hep kekliyorlar.nufus bu hızla devam ederse işçilik sahada ucuzlayacak.

Yanıtla . 8Beğen . 2Beğenme 02 Şubat 16:38
04

Komik Olmuş - Yalakalık yapıp yardırana kadar hakkı neyse öyle çalışsaydınız.. şimdi iş veren sürekli o sayıyı isterse sizden mecbur top kek koleksiyonu yaparsınız :)

Yanıtla . 18Beğen . 1Beğenme 02 Şubat 16:14
03

Son Pişman - Ne kadar aşağılayıcı bir hareket, o kekleri suratlarına çarpsalardı.

Yanıtla . 6Beğen . 2Beğenme 02 Şubat 15:35
16

Dennis - @Son Pişman 03 nolu yoruma cevabı: Aynen bir de bir sorsalardi aynı zamanda sağlığa o top kekleri herkes yiyor mu...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 08:37
02

Sade Halk - Niyet iyi ama

Icraat sinifta kalmis,

Ford Otosan kimligine yakismiyor..

Hic yapma daha iyi...

Yanıtla . 4Beğen . 2Beğenme 02 Şubat 15:14
01

Körfezli Savaşçı - Zaaten emekçinin sözlük anlamı dönem dönem değişiyor . ilk KÖLE ikinci AMELE üçüncü İŞÇİ dördüncü OPERATÖR beşinci ise KEK olmuş

Yanıtla . 11Beğen . 1Beğenme 02 Şubat 14:43
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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