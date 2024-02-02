Ocakta en fazla ihracat otomotiv endüstrisinde gerçekleşti

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ocakta 2,8 milyar dolarlık ihracata imza atan otomotiv endüstrisini, 2,3 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1,4 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon izledi.

Ocak ayında en fazla ihracat artışı, yüzde 749,8 ile gemi, yat ve hizmetleri sektöründe gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 79,3'ünü gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı yüzde 0,2 artışla 13,6 milyar dolara ulaştı.

Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 18,2'sini oluşturan tarım grubunda yüzde 9,3'lük yükselişle 3,1 milyar dolarlık, yüzde 2,6 pay alan madencilik grubunda ise yüzde 1,2 artışla 446,5 milyon dolarlık ihracata imza atıldı.

En fazla ihracat Almanya'ya yapıldı

Ocak ayında en fazla ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke 1,6 milyar dolarla Almanya, 1 milyar 21,7 milyon dolarla ABD ve 947,7 milyon dolarla Birleşik Krallık oldu.

Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 il 7,2 milyar dolarla İstanbul, 1,5 milyar dolarla Kocaeli ve 1,2 milyar dolarla Bursa olarak sıralanırken, 48 ilin ihracatının arttığı görüldü.

Geçen ay parite farkı ihracata 112 milyon dolar katkı verirken, birim ihracat değeri ise 1,48 dolar oldu.

TİM verilerine göre sektörel bazda 2023 ve 2024'ün ocak ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):

1 - 31 OCAK SON 12 AYLIK SEKTÖRLER 2023 2024 Değişim ('24/'23) Pay(24) (%) 2022 - 2023 2023 - 2024 Değişim ('24/'23) Pay(24) (%) I. TARIM 2.858.968 3.123.678 9,3 18,2 34.521.359 35.409.012 2,6 16,0 A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 1.964.878 2.163.844 10,1 12,6 21.986.433 23.874.942 8,6 10,8 Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 981.677 1.034.455 5,4 6,0 11.613.253 12.416.765 6,9 5,6 Yaş Meyve ve Sebze 324.176 367.113 13,2 2,1 2.991.705 3.534.722 18,2 1,6 Meyve Sebze Mamulleri 170.442 232.816 36,6 1,4 2.521.508 2.478.437 -1,7 1,1 Kuru Meyve ve Mamulleri 127.494 160.916 26,2 0,9 1.576.648 1.642.675 4,2 0,7 Fındık ve Mamulleri 141.955 206.553 45,5 1,2 1.706.873 1.930.649 13,1 0,9 Zeytin ve Zeytinyağı 119.104 83.462 -29,9 0,5 577.046 835.827 44,8 0,4 Tütün 86.086 64.539 -25,0 0,4 860.709 900.741 4,7 0,4 Süs Bitkileri ve Mamulleri 13.943 13.989 0,3 0,1 138.691 135.125 -2,6 0,1 B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 270.949 356.889 31,7 2,1 4.034.234 3.572.167 -11,5 1,6 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 270.949 356.889 31,7 2,1 4.034.234 3.572.167 -11,5 1,6 C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 623.141 602.945 -3,2 3,5 8.500.692 7.961.903 -6,3 3,6 Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 623.141 602.945 -3,2 3,5 8.500.692 7.961.903 -6,3 3,6 II. SANAYİ 13.608.494 13.637.307 0,2 79,3 186.133.763 180.762.459 -2,9 81,5 A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 1.202.766 1.146.688 -4,7 6,7 15.216.596 14.114.016 -7,2 6,4 Tekstil ve Hammaddeleri 815.936 786.365 -3,6 4,6 10.351.291 9.527.375 -8,0 4,3 Deri ve Deri Mamulleri 177.730 120.775 -32,0 0,7 2.101.300 1.803.580 -14,2 0,8 Halı 209.100 239.548 14,6 1,4 2.764.004 2.783.061 0,7 1,3 B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 2.300.530 2.346.327 2,0 13,6 33.703.749 30.580.964 -9,3 13,8 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 2.300.530 2.346.327 2,0 13,6 33.703.749 30.580.964 -9,3 13,8 C. SANAYİ MAMULLERİ 10.105.198 10.144.291 0,4 59,0 137.213.419 136.067.480 -0,8 61,3 Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.623.739 1.422.027 -12,4 8,3 21.225.593 19.046.421 -10,3 8,6 Otomotiv Endüstrisi 2.711.828 2.779.940 2,5 16,2 31.460.070 35.061.937 11,4 15,8 Gemi, Yat ve Hizmetleri 20.511 174.294 749,8 1,0 1.402.795 2.094.762 49,3 0,9 Elektrik ve Elektronik 1.173.372 1.210.548 3,2 7,0 15.358.891 16.252.155 5,8 7,3 Makine ve Aksamları 841.197 824.451 -2,0 4,8 10.491.909 11.316.312 7,9 5,1 Demir ve Demir Dışı Metaller 1.050.063 940.168 -10,5 5,5 14.309.542 12.359.159 -13,6 5,6 Çelik 1.105.700 1.129.358 2,1 6,6 20.507.146 14.887.623 -27,4 6,7 Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 360.451 325.329 -9,7 1,9 5.453.776 4.564.363 -16,3 2,1 Mücevher 414.228 458.489 10,7 2,7 5.911.914 7.695.511 30,2 3,5 Savunma ve Havacılık Sanayii 278.885 330.248 18,4 1,9 4.348.003 5.596.676 28,7 2,5 İklimlendirme Sanayii 525.223 549.439 4,6 3,2 6.743.779 7.192.560 6,7 3,2 III. MADENCİLİK 441.308 446.519 1,2 2,6 6.398.554 5.750.792 -10,1 2,6 Madencilik Ürünleri 441.308 446.519 1,2 2,6 6.398.554 5.750.792 -10,1 2,6 T O P L A M (TİM*) 16.908.769 17.207.504 1,8 100,0 227.053.677 221.922.263 -2,3 100,0 İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı 2.415.441 2.820.700 16,8 14,1 28.886.536 34.559.129 19,6 13,5 GENEL İHRACAT TOPLAMI 19.324.210 20.028.204 3,6 100,0 255.940.213 256.481.392 0,2 100,0

Kaynak: AA