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Azerbaycan, Karabağ zaferinin ardından ilk kez seçime gidiyor

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Azerbaycan'da halk 7 Şubat'ta erken cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına giderken 30 yıl sonra Ermeni işgalinden kurtarılan Karabağ'da ilk kez sandık kurulacak. Askeri ve siyasi pek çok başarıya imza atan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev seçimin favorisi.

Azerbaycan, Karabağ zaferinin ardından ilk kez seçime gidiyor mask
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Azerbaycan, Karabağ zaferinin ardından ilk kez seçime gidiyor. Azerbaycan halkı, 7 Şubat'ta cumhurbaşkanını seçmek için oy kullanacak. Seçimlerin 7 yılda bir yapıldığı Azerbaycan’da bu yıl gerçekleştirilecek seçimler son derece önemli. Bu yıl ilk kez Azerbaycan topraklarının tamamında oy kullanılacak. Yaklaşık 30 yıl sonra işgalden kurtarılan Karabağ'da ilk kez sandık kurulacak.

SEÇİMİN FAVORİSİ ALİYEV

Seçimlerde Milli Meclisten 4 milletvekili ve 3 meclis dışından 7 aday yarışıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Yeni Azerbaycan Partisi'nin adayı mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yanı sıra Bütün Azerbaycan Halk Cephesi Partisi'nin adayı Kudret Hasanguliyev, Milli Cephe Partisi'nin adayı Razi Nurullayev, Büyük Azerbaycan Partisi’nin adayı Elşad Musayev, Büyük Kurtuluş Partisi’nin adayı Fazil Mustafayev, bağımsız adaylar Zahid Oruç ve Fuad Aliyev yarışıyor. Azerbaycan'da seçimlerin 2025 yılında yapılması planlanıyordu. Ancak Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kararıyla 1 yıl erkene alındı. Cumhurbaşkanı seçiminin 7 yılda bir yapıldığı Azerbaycan'da son seçim, 11 Nisan 2018'de düzenlenmişti.

Kaynak: İHA

# Azerbaycan, yeni, seçim, aday

02 Şub 2024 - 14:30 - Dünya --- Okunma

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