Azerbaycan, Karabağ zaferinin ardından ilk kez seçime gidiyor. Azerbaycan halkı, 7 Şubat'ta cumhurbaşkanını seçmek için oy kullanacak. Seçimlerin 7 yılda bir yapıldığı Azerbaycan’da bu yıl gerçekleştirilecek seçimler son derece önemli. Bu yıl ilk kez Azerbaycan topraklarının tamamında oy kullanılacak. Yaklaşık 30 yıl sonra işgalden kurtarılan Karabağ'da ilk kez sandık kurulacak.
SEÇİMİN FAVORİSİ ALİYEV
Seçimlerde Milli Meclisten 4 milletvekili ve 3 meclis dışından 7 aday yarışıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Yeni Azerbaycan Partisi'nin adayı mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yanı sıra Bütün Azerbaycan Halk Cephesi Partisi'nin adayı Kudret Hasanguliyev, Milli Cephe Partisi'nin adayı Razi Nurullayev, Büyük Azerbaycan Partisi’nin adayı Elşad Musayev, Büyük Kurtuluş Partisi’nin adayı Fazil Mustafayev, bağımsız adaylar Zahid Oruç ve Fuad Aliyev yarışıyor. Azerbaycan'da seçimlerin 2025 yılında yapılması planlanıyordu. Ancak Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kararıyla 1 yıl erkene alındı. Cumhurbaşkanı seçiminin 7 yılda bir yapıldığı Azerbaycan'da son seçim, 11 Nisan 2018'de düzenlenmişti.
Kaynak: İHA
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.