Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna'yı görüşecek

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Türkiye ziyaretinde, Moskova- Ankara arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler ile Ukrayna dahil bölgesel konuların ele alınacağını söyledi.
RIA haber ajansının aktardığına göre Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, ABD ve İngiltere'ye atıfta bulunarak "Anglo-Saksonların" Türkiye'yi Rusya ile ilişkileri konusunda baskı altında bıraktığını fakat Türkiye'nin bu konuda bağımsız hareket etmeye devam ettiğini kaydetti.
Peskov, Putin'in ziyaretinin tam olarak ne zaman olacağı konusunda bir açıklamada bulunmadı ancak Reuters'a dün konuşan üst düzey bir Türk bir yetkili Putin'in ziyaretinin 12 Şubat'ta olacağını bildirmişti.
Kaynak: NTV
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.