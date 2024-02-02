Balkondan düşen Rabia yaşam savaşını kaybetti

İzmit Alikahya Mahallesi’nde meydana gelen olayda. Rabia Pişkin yaklaşık bir ay önce 4’üncü kattaki evlerinin balkonundan düştü. Ağır yaralanan Rabia Pişkin, olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Rabia Pişkin yaşam savaşını kaybetti.
CENAZESİ BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK
Rabia Pişkin'in cenazesi bugün İzmit Alikahya Hayırsevenler Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası İzmit Körüktepe Mezarlığında toprağa verilecek.
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Murat - ALLAH RAHMET EYLESİN AİLE YAKİNLARİNA ALLAH SABİRLAR VERSİN???
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.