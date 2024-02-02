1 tane erik 100 lira

Antalya Toptancı Hal Kompleksi’nde bulunun bazı komisyoncularda yeşil erik satışa çıktı. Manavlara gelen yeşil erik, tane hesabı satılıyor. Baharın en gözde meyvelerinden olan eriğin tanesi 100 liraya geliyor. 3 tanesi 50 gram olan erik 300 liradan satılıyor. Manavlar, baba adaylarının aşeren eşleri için yeşil erik aldığını bildirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.