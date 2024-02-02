Süperstar Ajda Pekkan ameliyat oldu... İşte son sağlık durumu

Sağ omuzundaki tendon yırtıkları nedeniyle yaz boyunca rahatsızlık çeken Ajda Pekkan, üç gün önce Prof. Dr. Mehmet Demirhan'a sağ omuzundan ameliyat oldu. Demirhan, önceki yıl Ajda Pekkan'ın kalça ameliyatını da gerçekleştirmişti.
Taburcu olarak evinde istirahate çekilen 77 yaşındaki Süperstar, üç hafta boyunca fizik tedavi görecek.
Ajda Pekkan, ameliyat sonrası gazeteci Olcay Ünal Sert'e yaptığı açıklamada, "Çok ağrılarım vardı, bu ameliyatla ağrılarımdan kurtuldum. Kalçamı kırdıktan sonra omuzumda kas yırtılması oluşmuş.
Geçen yaz yavaş yavaş o ağrılar başladı. Öncesinde aynı omuzumdan tendon ameliyatı da olmuştum. Ağrılar artınca Ramazan öncesi doktorum bu operasyonu gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.