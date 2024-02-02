Abdülkadir Özdemir, kenti konsere davet etti

Kocaeli Ülkü Ocakları İl Başkanlığı’nca 16 Şubat Cuma günü, Kocaeli Kongre Merkezi’nde konser düzenlenecek. Saat 19.00’da başlayacak olan ve Ali Kınık ile İlyas Öztürk’ün sahne alacağı Kılıçkıran’dan Fırat’a Adım Adım Kızılelma’ya konseri öncesi Kocaeli Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdülkadir Özdemir, kent protokolünden isimleri konsere davet etti.

PEK ÇOK İSME DAVETİYE GÖTÜRDÜ

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın başta olmak üzere pek çok ismi makamında ziyaret eden Özdemir, kurum ve kuruluşları da ziyaret ederek konser davetiyesini takdim etti. Özdemir, katılımın ücretsiz olduğu konsere tüm vatandaşları davet etti.