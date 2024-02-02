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Çayırova’da Şubat ayı kültür sanat takvimi belli oldu

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Düzenlediği etkinliklerle ilçeyi kültür ve sanat şehri yapan Çayırova Belediyesi, Şubat ayında da birbirinden güzel programları Çayırovalı ilçe sakinleriyle buluşturacak.

Çayırova’da Şubat ayı kültür sanat takvimi belli oldu mask
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Çayırova’nın kültür sanat hayatını geliştirmek için birbirinden önemli etkinlikleri, ilçe sakinleriyle buluşturan Çayırova Belediyesi, Şubat ayı kültür sanat takvimini de belirledi. Çayırovalıların ilgiyle takip ettiği kültür sanat etkinliklerinde; konser, çocuk tiyatrosu ve yetişkin tiyatrosu yer alıyor. Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde sahnelenecek programlar, Çayırovalılar tarafından ilgiyle takip edilecek. Çayırovalıların, sosyal hayatlarına katkı sunan ve bu noktada güzel etkinlikler düzenlemeye devam eden Çayırova Belediyesi, tüm ilçe sakinlerini sahnelenecek programlara davet etti.

ETKİNLİKLER BELİRLENDİ

Şubat ayı programı kapsamında Şaşkın Korsan isimli kuklalı çocuk tiyatrosu Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi’nde 4 Şubat Pazar Günü saat 13.00 ve 15.00’da sahnelenecek. 10 Şubat Cumartesi günü ise Temiz Bir Dünya isimli çocuk tiyatrosu Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde 10 Şubat Cumartesi günü saat 13.00 ve 15.00 olmak üzere iki seans olarak oynanacak. 10 Şubat Cumartesi günü Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’ndeki bir diğer etkinlik ise Çayırova Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu’nun Şef Ünal Dursun öncülüğünde saat 19.30’da vereceği konser olacak. Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi’nde 17 Şubat Cumartesi günü saat 13.00 ve 15.00’da sahnelenecek Neşeli Aile Çocuk Tiyatrosu ise izleyicisiyle buluşmayı bekliyor. 24 Şubat Cumartesi günü Zeynep’in masal çadırı isimli çocuk tiyatrosu Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde saat 13.00 ile 15.00’da sahnelenecek. Şubat ayı kültür sanat programları Harika Bir Fikir isimli yetişkin Tiyatrosuyla sona erecek. Harika Bir Fikir isimli tiyatro saat 19.30’da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde izleyicisiyle buluşacak.

Kaynak: BÜLTEN

# sosyal, ilçe
# ÇAYIROVA BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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02 Şub 2024 - 15:30 Kocaeli/ Çayirova- Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Cagdaskent Sitesi - Cagdaskent sitesi asfatlassin yarım kaldı a3a4blok onu asfatlassin.539sokak sonu asfalt çalışmaları yarım kaldı a3a4blok onu asfatlassin.ey belediye burayı yapmassan oy moy vermeyiz bilesin.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Şubat 17:55

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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