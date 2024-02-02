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Deprem konutlarının hak sahiplerine teslimi yarın başlıyor

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem konutlarının kura çekimine yarın Hatay'da başlayacaklarını belirterek, "Pazar günü de Gaziantep İslahiye'deyiz. Daha sonraki salı günü hem anma törenleri hem de yine kura çekimi için Kahramanmaraş'ta olacağız" dedi.

Deprem konutlarının hak sahiplerine teslimi yarın başlıyor mask
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de bir otelde düzenlenen Kentsel Yeşil Alanların Sürdürülebilir Yönetimi Çalıştayı'nda konuştu.

Özhaseki, 6 Şubat'ta yaşanan ve ikiz deprem olarak tarif edilen iki depremde 11 ilin doğrudan etkilendiğini, 14 milyon kişinin zarar gördüğünü, 680 bin civarında ev, konut, 170 bin civarında da tek katlı iş yeri, depo, ahır gibi yerlerin hasar gördüğünü aktardı.

Hasarın 100 milyar doların üzerinde olduğunu anlatan Özhaseki, "Bin yıldır yaşadığımız, üzerinde medeniyet kurduğumuz bu Anadolu coğrafyamızda başımıza gelebilecek ve gelmiş olan en büyük felakettir. Böyle büyük bir felaketle karşı karşıya kaldık. Devlet olarak ilk andan itibaren müthiş bir refleks gösterdik." ifadelerini kullandı.

AFAD'ın koordinasyonuyla deprem bölgesindeki çalışmaların yürütüldüğünü belirten Özhaseki, şöyle devam etti:

"Şu anda hak sahibi konut olarak 390 bin aileye bir ev vermek zorundayız. Ayrıca 40 bin iş yerini yeniden yapmak ve 11 bin 500 civarında da ahır gibi müştemilatları bizim devlet olarak yapıp vermek gibi bir zorunluluğumuz var. O günden bu tarafa 200 binden fazla konutun ihalesini yaptık, inşaatları zaten devam ediyor, bir kısmı bitti, bugünlerde teslimat yapılacak. Ayrıca 100 bin kadar konutun da ihale süreci devam ediyor. Bunların 50 bini köylerdeki çelik evler olarak yapılıyor."

Bakanlığın "Yerinde Dönüşüm Projesi"ne 255 bin vatandaşın müracaat ettiğini anlatan Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu ana kadar 15 bin vatandaşımız da ya çap alarak ya aplikasyon krokisiyle uğraşarak, zemin etütleri veya belediyedeki birtakım işleri tamamlamak için müracaat etti ve kendi evlerini yapma cihetinde gayret ediyor. Ayrıca biz Bakanlık olarak 4 büyükşehrimizde ve bazı ilçelerimizde şehirlerimizin merkezini biz yapalım, ona açılan ana caddeleri biz yapalım, o şehrin kendine has, özgün kimliği ortaya çıksın diye de bir gayretimiz oldu. Şu anda orada da inşaatlara başlamış bulunuyoruz. Haliyle altyapı çok zarar gördü. Elde ettiğimiz krediyi belediyelerimize, o bölgedeki 11 belediyemize hibe olarak veriyoruz. 56 milyar lira gibi de bir kaynak ayrıldı."

"İKİ AY İÇERİSİNDE TAM 75 BİN KONUTU HAK SAHİPLERİNE VERİYORUZ"

Bakan Özhaseki, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Hatay'da kura çekimini başlatacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Pazar günü de Gaziantep İslahiye'deyiz. Daha sonraki salı günü hem anma törenleri hem de yine kura çekimi için Kahramanmaraş'ta olacağız. Şanlıurfa, Adıyaman, her gün bir ilimizde kura çekerek vatandaşlarımıza evlerini vermeyi planladık. İnşallah gerçekleştirmiş olacağız. İki ay içerisinde tam 75 bin konutu hak sahiplerine veriyoruz. Yani yarından başlayarak yaptığımız kura çekilişleriyle hak sahibi olarak bizim kayıtlarımıza düşen vatandaşlarımıza, 75 bin vatandaşımıza oturabilecekleri o güvenli konutları teslim etmeye başlıyoruz. Her ayın sonuna kadar da özellikle nisan, mayıs aylarından başlayarak 15-20 bin civarında konutun teslimatını yapmış olacağız. Depremin nasıl ilk gününden itibaren ayaktaysak, o bölgede yaraların sarılabilmesi adına çaba göstermişsek aynı hızla heyecanla gayretle o bölgedeki yaraları sarmaya da devam ediyoruz. Bütün vatandaşlarımızın huzurla evlerine oturacakları ortamı sağlayıncaya kadar dur durak bilmeden koşmaya devam edeceğiz."

Bakanlığın diğer çalışmalarına da değinen Özhaseki, çevreyi kirleten tesisleri izlediklerini, bu sayı 2002 yılı başında 8 iken şu anda 366 olduğunu dile getirdi

Özhaseki, Türkiye'nin dünyadaki çeşitli çevre sözleşmelerine taraf olmasının yanında gönüllü şekilde Sıfır Atık Projesi gibi çevreye dair birçok faaliyeti yürüttüğünü ifade etti

AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Vali Gökmen Çiçek, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Nurettin Taş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da konuşma yaptı

Öte yandan kum sanatçısı Veysel Çelikdemir, yaptığı çalışmayla çevre kirliliğine dikkati çekti, gösterisinin sonunda Bakan Özhaseki’nin portresini çizdi. Çalıştay, 4 Şubat'ta bitecek.

Kaynak: AA

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02 Şub 2024 - 15:35 - Türkiye --- Okunma

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