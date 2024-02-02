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02 Şub 2024 - 15:39- Siyaset G:

Bakan Yumaklı: Rekorun ne olacağını merak ediyorum

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Kocaeli’de 31 Mart’ta sonuç belli, rekorun ne olacağını merak ediyorum” diyerek, tüm partililerden ev ev gezerek Kocaelilerin gönüllerine dokunmasını istedi.

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Bakan Yumaklı: Rekorun ne olacağını merak ediyorum mask
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PARTİYİ ZİYARET ETTİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. partililerin ilgi gösterdiği ziyarette AK Parti Milletvekili Veysel Tipioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, MKYK üyesi İlyas Şeker, İl Başkanı Şahin Talus, ilçe belediye başkanları ve ilçe başkanları hazır bulundu. İl Başkanlığında teşkilatlara seslenen Yumaklı, seçime kalan 60 gün içinde tüm Kocaeli halkının gönüllerine dokunulmasını istedi.

TATLI BİR HEYECAN İÇİNDEYİZ

Bakanı partide ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyleyen İl Başkanı Şahin Talus, “Çok heyecanlı bir dönemde geldiniz. 7 Ocak’ta Cumhurbaşkanımız Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı açıkladı. İlçe belediyelerinde ise büyük heyecan yaşandı. Adaylarımız bu akşam belli olacak. Yarın da adaylarımızı tanıtacağız” dedi.

SÖYLEYEN DEĞİL YAPAN İNSANLARIZ

Çok tatlı bir heyecanın içinde olduklarını belirten Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, adaylık süreci bittiğinde herkesin bir olacağını ve bu davanın ruhuna uygun olarak birlik ve beraberlik içinde çalışacaklarını kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ı adaylığı için tebrik eden Yumaklı, şöyle konuştu: “AK Parti belediyeciliği ve AK Parti belediyeciliği olmayan yerler arasında çok fark görürüz. AK Parti’nin yerel siyasette uyguladığı hizmetler ve vatandaşların dertlerine derman olan bir anlayışla çalışır. AK Parti Belediyeciliği söyleyen değil yapan bir belediyeciliktir. AK Parti ilçe belediyelerinde de bu anlayış yaratıldı. Tahir başkanımızı ve ilçe belediye başkanlarımızı bu konuda tebrik ediyorum.

BU EMEK TEŞKİLATLARIMIZINDIR

AK Parti’nin en büyük farkı 21 yıldır kendini yenileyerek geliyor. AK Parti kendi ile yarışan bir partidir. Milletimiz için daha güzelini yapmak için çalışıyoruz ve çabalıyoruz. Bu hizmeti sürdürmenin çok kolay olmadığını biliyoruz. Önümüze hangi sıkıntı çıkarsa çıksın önümüze çıkacak sorunlarda hiç biri engel olmayacaktır. Dava arkadaşlarımız görülmeyen kahramanlardır. Bu başarı, vizyon ve hedefe giderken yolda verilen emeğin tamamı teşkilatlarımızındır. Partinin en uç noktasında mücadele eten tüm partililerimize teşekkür ediyorum.

GÖNÜLLERE DOKUNACAĞIZ

31 Mart seçimlerinde yeni bir zafer ile çıkacağımıza inanıyorum. Çok iyi değerlendirme yapmamız gerekiyor. Seçimler için kalan 60 günlük süreçte gönüllere dokunarak büyük bir zafere ulaşacağımıza inanıyorum. Önümüzdeki dönemde insan odaklı vizyonumuzu daha ileriye taşımalıyız. İçinde bulunduğumuz mahalle ve sokaklarda gönüllere dokunarak yapabiliriz. 21 yılda nelerin değiştiğini görüyoruz. Özgüvenimizden tutun da verilen hizmetlere kadar çok alanda çığır açıldı.

7 MİLYARLIK DESTEK VERİLDİ

Son 21 yılda Kocaeli’de 7 milyarlık tarımsal destekleme yapıldı. Belediyelerle birlikte projeler yaparak daha sürdürülebilir hizmetler için çalışacağız. Tarımsal destek son 21 yılda 14 katına çıkmış ama bunlar yetmiyor. 21 yılda AK Parti ülkenin içindeki cevheri dışarıya çıkardı. Ama bu yetmiyor daha fazlasını yapmalıyız. Biz başkalarının yaptıklarını örnek gösterilerek büyüyen bir nesiliz. Ama Cumhurbaşkanımızın yaptıkları bize gıpta etmek değil başarabiliriz demeyi öğretiyor”

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02 Şub 2024 - 15:39 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(15)
14

Harbi Izmitli - Ermenistanın enflasyonu yüzde 7.3 afrika ülkelerinin tamamına yakını yüzde 10 altında evet rekor sayenizde yüzde 128 'le bizde dünya ülkeleri çalışan ve emekli maaşlarını zirvede sizler KÖK lemedesiz

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 02 Şubat 18:34
13

Derinceli - Evine alan bunlari sokakta rahat utanmadan yurumesine seyirci olan yanlarinda gulumseyen herkes hak ettigi gibi yonetilir. Karin doyurmak kuru ekmek yemek degil. Vergilerimiz aurekli yabancilara harcaniyor ve nereye gidiyor belli degil verilen onergelerde hepsi ret

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 02 Şubat 18:34
11

Deri̇nce'li̇m - Halk ekmek kuyruğunda bu ülkenin evlatları insanları var,bir tane mülteci görmedim ben ne Suriyeli nede başka milletten, onları rahat ettiren hükümet kendi vatan insanını nedense rahatsız ediyor

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 02 Şubat 18:18
10

Son Pişman - AKP de CHP kadar karışık, onlarda ilçe belediyelerini açıklayamıyor:)

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 02 Şubat 18:07
07

Kandıralı - Rekorlara doyduk. Market fiyatlarinda rekor ustune rekor geliyor

Yanıtla . 10Beğen . 0Beğenme 02 Şubat 17:41
06

Kullar Ali - Rekor ankara büyük şehir b.başkanında emekliye para yardımı,d.gaz yardımı yapıyor..Ya siz laflama dışında hiç bir şey yok..İşçiye dahi % 49.25 'i reva gördünüz..% 60.70 ve 77 veren belediyeler var..Nutuklarınız 31 mart'ta boşa çıkacak..Bilesiniz.

Yanıtla . 11Beğen . 1Beğenme 02 Şubat 17:22
05

Çanakkale Gecilmez - İzmitten sonra 2 ilçede gidince

Büyük akın, karaosmanoğlu,Şevki yılmaz,

Il başkanı'ını ateşe atarak kurtulamazlar.

Yanıtla . 9Beğen . 0Beğenme 02 Şubat 17:20
04

Tarık - Dolar 30,ekmek 10,simit 15,benzin 40. Bundan da mı büyük rekor olacak

Yanıtla . 10Beğen . 0Beğenme 02 Şubat 17:20
03

İsu İşçii - Sn Bakanım peşin konuşmayın isterseniz.. Eskilerin bi lafı vardır bilirsiniz: Büyük lokma ye büyük konuşma diye... Artık özellikle KBB de pozitif ayrımcılık memur arkadaşlardan oy alırsınız.. Bekleyip göreceğiz..

Yanıtla . 11Beğen . 0Beğenme 02 Şubat 16:32
02

Paşa'lı - Hangi gönüllere dokunuldu merak ediyorum. İşçiler isyanda. Kendi personellerinin gönlüne dokunamayan vatandaşın hangi gönlüne dokundu dokunacak?..

Yanıtla . 11Beğen . 0Beğenme 02 Şubat 16:30
01

Siz.biz - Sayın bakan ve başkanlar b.ş b. Lf sinde maaş dengesi olmazsa belde aş.den oy yok açık çok büyük saygılar

Yanıtla . 8Beğen . 0Beğenme 02 Şubat 16:03
Diğer 13 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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