4 yıl 2 ay hapisle aranan hükümlü yakalandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ‘Konutta silahla yağma’ suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan D.E.’yi dün düzenlenen operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen D.E. tutuklandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Kocaeli’de ‘Konutta silahla yağma’ suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan 45 yaşındaki D.E. yakalandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ‘Konutta silahla yağma’ suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan D.E.’yi dün düzenlenen operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen D.E. tutuklandı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.