TIR ve karavan çalan 3 kişi yakalandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Körfez’de park halindeki bir TIR, bir karavan ve bir TIR’ın fren sistemlerini kontrol eden elektronik cihazının çalınmasıyla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu 3 kişinin kimlikleri belirlendi. Körfez’de düzenlenen operasyonla S.Ş. ve M.R.D, Manisa’da düzenlenen operasyonla M.A. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.