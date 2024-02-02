TIR ve karavan çalan 3 kişi yakalandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Körfez’de park halindeki bir TIR, bir karavan ve bir TIR’ın fren sistemlerini kontrol eden elektronik cihazının çalınmasıyla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu 3 kişinin kimlikleri belirlendi. Körfez’de düzenlenen operasyonla S.Ş. ve M.R.D, Manisa’da düzenlenen operasyonla M.A. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.

Kaynak: Haber Merkezi