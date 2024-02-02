Borsadan son 3 ayda 1,3 milyon yatırımcı çıktı

Borsada yatırımcı sayısındaki düşüş ivmesi devam ediyor.
Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun açıkladığı verilere göre, ocakta yatırımcı sayısı 376 bin kişi azaldı ve toplam yatırımcı sayısı 7,2 milyon kişiye geriledi.
Son çıkışlarla birlikte borsadan son 3 ayda 1,3 milyon yatırımcının ayrıldığı görüldü.
ÇIKANLARIN ÇOĞU GENÇ
Çıkış yapanların çoğunu 20-34 yaş grubu yatırımcılar oluşturdu.
Ekim ayında borsada yatırımcı sayısı 8,6 milyon kişi ile rekor seviyeye yükselmiş, kasım ayı itibarıyla düşüş ivmesi başlamıştı
Kaynak: NTV
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.