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Faruk Koca: Attığım yumruğun bedelini ödedim

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Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan ve 16 gün cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen Faruk Koca, "Türkiye'de olması gereken bir futbol kültürü yok." dedi. Koca, saldırıya ilişkin de "Adli süreç devam ediyor. Keşke olmasaydı." diye konuştu.

Faruk Koca: Attığım yumruğun bedelini ödedim mask
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca, yaşanan olaydan sonra ilk kez röportaj verdi.

Adli süreç devam ettiği için detaya girmek istemediğini dile getiren Faruk Koca, "Ülke futbolunun geldiği durumla ilgili olumsuzluklar peş peşe gelince biz de insanız, beşeriz, bazen zayıf düşebiliyoruz, böyle tepki verebiliyoruz. Haksızlığa tepki vermek insani bir şey ama tepkinin biçimi yanlış olabilir. O anlamda biçim konusunda öz eleştirimizi yaptık." diye konuştu.

Süreçten ders çıkarılarak adımların doğru atılması gerektiğini ifade eden Koca, "Herkesin sorumluluğu var. Gençlik ve Spor Bakanlığı, TFF, spor kulüpleri, spor kamuoyu, basın, futbolun paydaşları, meseleyi bütün boyutlarıyla düşünmelidir. Bu olaylar durup dururken olmuyor. Her hafta maçlardan sonra hakemlerle ilgili değerlendirmeler, eleştiriler yapılıyor. Bu eleştirilerin kanıksanmaması lazım çünkü kanıksandığında olayların çözümü noktasında sorunlar yaşanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"BEDELİNİ ÖDEDİK"

Faruk Koca, Türkiye'de futbolun uzun süre bu şekilde yaşamasının mümkün olmadığını söyledi.

Maçlara gelen taraftar sayısının giderek düştüğüne dikkati çeken Koca, "Türkiye'de futbolun bu şekilde, bu kodlarla veya bu kurallarla uzun süre yaşaması mümkün değil. Taraftar artık maça gitmek istemiyor. Bu hepimizin sorumluluğudur, başta da federasyon ki bunun nedenleri konusunda konuşması gerekir. Bu olay, sorunların masaya yatırılıp, çözüm noktasında katkı sağlarsa bir anlam ifade eder." dedi.

"Biz zaten bireysel yaptığımız eylemden dolayı bunun bedelini ödedik." ifadesini kullanan Koca, "16 gün cezaevinde kaldım. Adli süreç devam ediyor. Keşke olmasaydı. Toplum olarak maalesef eleştiri ve uyarılardan ziyade olaylar, büyük boyutlu eyleme dönüştükten sonra dikkatimizi çekiyor. Bunun sıkıntısını yaşamış biri olarak, bu olay, sonraki süreçte iyi adımların atılmasına sebep olursa biz de teselli oluruz." diye konuştu.

Türkiye'de futbolun marka değerinin azaldığını vurgulayan Koca, "Bunda başta Gençlik ve Spor Bakanlığı, TFF, futbol kulüpleri ve başkanları bizler de dahil, futbolcular, menajerler, hocalar, herkes bu işin suçlusudur." değerlendirmesini yaptı.

"DEMORALİZE KİTLENİN NE YAPACAĞI BELLİ OLMAZ"

Faruk Koca, MKE Ankaragücü Kulübündeki başkanlık görevine ilişkin, "Ben bir kulübün başkanlığını yapmadım, ben bir sosyal sorumluluk projesinin başındaydım." ifadesini kullandı.

Türkiye'de futbolun milyonlarca insana hitap ettiğinin altını çizen Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de futbol kulüplerinin başkanları, siyasi partilerden sonra en büyük kitleyi yöneten kişilerdir. Bizler 30 milyonluk bir kitleyi yönetiyoruz. Türkiye'nin en varlıklı, en kültürlü insanlarından en varoş, en kenardaki insanın tek arenada buluştuğu bir zemin burası. Sorumluluğu çok büyük. Bu 30 milyon kitleyi yöneten kurumların çok ciddi kurallarının olması ve prensiplerden de ödün verilmemesi gerekir. Yoksa bu kitleyi demoralize edersiniz.

Demoralize kitlenin de sosyal olaylarda ne yapacağı belli olmaz. Her maçta maalesef kulüpler ciddi cezalar alıyor. Kitle maça giderek, deşarj olmak istiyor. Kötü tezahüratı kimse istemez ama 20 bin kişiyi de kontrol edemezsiniz. Empatiyle bakılıp değerlendirilmesi gerekiyor. Bu anlamda fiziki müdahalenin haricinde maçlarda bireysel hiçbir şeyin yasaklanmaması gerekir. Ancak her hafta MKE Ankaragücü ceza alıyor. Kontrol veya müdahale edemediğiniz kitlelerin sıkıntısını kulüpler yaşıyor. MKE Ankaragücü geçen yıl kötü tezahürat ve merdiven boşlukları gerekçeleriyle 8 milyon 700 bin lira ceza aldı. Bu olacak iş değil, zaten gelir yok."

"YANLIŞ BİR MEKANİZMANIN ÜZERİNDE OTURUYORUZ"

Türkiye'de futbolun çok büyük sorunlarının bulunduğunu anlatan Faruk Koca, "Problemlerin, kompleksiz, bütün çıplaklığıyla masaya yatırılıp konuşulması gerekiyor. Bakanlık, TFF, kulüp başkanları biz de dahil, spor medyası da başta olmak üzere futbolun bütün paydaşları, herkes suçlu." dedi.

Yanlış sistemin üzerinde oturmanın da suç olduğunu dile getiren Koca, şöyle devam etti:

"Biz yanlış bir mekanizmanın üzerinde oturuyoruz. Sonra öfkelenip kızıp tepki veriyoruz. Bütün kulüp başkanları hakemlerle ilgili çok ağır ifadeler kullanıyor. Spor yorumcuları hakemlerle ilgili ağır ifadeler kullanıyor. Hakemler de rahatsız. O zaman bunun bir şekilde düzelmesi gerekir.

Hakemler de yanlış yapmak istemez. Bu meseleler konuşulmaz, kurallar doğru düzgün oturtulmazsa sorun devam edip büyüyecektir. Dünyada futbol markalarının değeri artarken Türkiye'de düşüyor. Stada gelen taraftar sayısında büyük düşüş var ve bunun suçlusu futbolun paydaşlarıdır."

"FUTBOLUN KURUMSALLAŞMASI LAZIM"

Faruk Koca, MKE Ankaragücü'ne büyük emek verdiğini belirterek, futbol yöneticiliğinin çok zor olduğunu anlattı.

İnsanların kulüp başkanlığının popüler tarafını gördüğünü ancak futbol yönetiminin "sıkıntılı iş" olduğunu aktaran Koca, "Her gün para aramak zorunda kalıyorsunuz. Futbolcu almalısınız. Başarı olunca alkışlanıyor, en ufak başarısızlıkta eleştiriliyorsunuz. Türkiye'de olması gereken bir futbol kültürü yok. Bu, futbol izleyicisine bırakılmaz. Futbolun kurumsallaşması lazım." ifadelerini kullandı.

Amatör kümeye düşeceği noktada MKE Ankaragücü'nde sorumluluk aldıklarını kaydeden Faruk Koca, "Mali ve kurumsal yapı olarak Türkiye'nin en iyi kulüplerinden biri haline gelen MKE Ankaragücü'nün mevcut futbolculardan başkasına borcu yok. Vergi borcu dahi yok." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

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02 Şub 2024 - 16:36 - Spor --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Derinceli Dadaş - Terbiyesiz herif. Bedelini ödemiş güya. Kendini ne zannediyor acaba.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Şubat 19:19
01

Adalı 54 - Bu senin suçun değil seni şımartanların suçudur gerçi bu olay medyanın diline düşmeseydi gene yırtardın

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Şubat 19:14

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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