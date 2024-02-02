Mesut Can Tunalı takımdan ayrıldı

SATILMASI İSTENMİYOR

Yeşil siyahlılarda transfer olduğu günden beri fazla süre alamayan Mesut Can Tunalı’ya kendisine verilen teklifleri değerlendirmesi için izin verildi. Kocaelispor yönetimi ve Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam’ın satılmasına izin vermediği oyuncuya yüksek bonservis bedeli koydu. Mesut Can’ın bonservisiyle gitmesini istemeyen Kocaelispor cephesi oyuncunun kiralık olarak gitmesine izin verecek. Mesut Can’ı isteyen kulüpler arasında Kastamonu ve Düzcespor bulunuyor.