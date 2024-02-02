Mesut Can Tunalı takımdan ayrıldı

SATILMASI İSTENMİYOR
Yeşil siyahlılarda transfer olduğu günden beri fazla süre alamayan Mesut Can Tunalı’ya kendisine verilen teklifleri değerlendirmesi için izin verildi. Kocaelispor yönetimi ve Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam’ın satılmasına izin vermediği oyuncuya yüksek bonservis bedeli koydu. Mesut Can’ın bonservisiyle gitmesini istemeyen Kocaelispor cephesi oyuncunun kiralık olarak gitmesine izin verecek. Mesut Can’ı isteyen kulüpler arasında Kastamonu ve Düzcespor bulunuyor.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Derince - Derince niye durursun
Körfezli Önder - 8 numara gelmeden 8 numarayı gönderiyoruz anlaşılan tesislerde olan YEG kadroya dahil olacak
Aykut - Kastamonuya gitsin
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.