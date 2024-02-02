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Leyla Hanım’ı Ali İhsan Varol sunacak

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Ülkemizin ilk kadın Belediye Başkanı Leyla Atakan’ın anlatıldığı Leyla Hanım filminin galasını, Kelime Oyunu isimli yarışmayla bilinen Ali İhsan Varol sunacak.

Leyla Hanım’ı Ali İhsan Varol sunacak mask
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11 ŞUBAT’TA ÖZEL TÖRENLE

Türkiye’nin doğrudan halkın oylarıyla seçilen ilk kadın Belediye Başkanı Leyla Atakan’ın hayatını konu alan Leyla Hanım filmi, geçtiğimiz yıl seyirciyle buluşacaktı. 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri nedeniyle büyük kayıp verdiğimiz felaket sonrası filmin galası ertelenmişti. 11 Şubat Pazar günü Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek galayla filmin tanıtımı yapılacak. Vatandaşlar düzenlenecek özel törende Leyla Hanım filmini ilk defa izleyecek. Sürpriz konukların da yer alacağı gala programının sunuculuğunu ise Kelime Oyunu yarışmasından tanıdığımız Ali İhsan Varol üstlenecek.

Kaynak: Haber Merkezi

# Türkiye

02 Şub 2024 - 16:46 Kocaeli/ İzmit- Kültür Sanat --- Okunma

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