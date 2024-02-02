Leyla Hanım’ı Ali İhsan Varol sunacak

11 ŞUBAT’TA ÖZEL TÖRENLE
Türkiye’nin doğrudan halkın oylarıyla seçilen ilk kadın Belediye Başkanı Leyla Atakan’ın hayatını konu alan Leyla Hanım filmi, geçtiğimiz yıl seyirciyle buluşacaktı. 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri nedeniyle büyük kayıp verdiğimiz felaket sonrası filmin galası ertelenmişti. 11 Şubat Pazar günü Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek galayla filmin tanıtımı yapılacak. Vatandaşlar düzenlenecek özel törende Leyla Hanım filmini ilk defa izleyecek. Sürpriz konukların da yer alacağı gala programının sunuculuğunu ise Kelime Oyunu yarışmasından tanıdığımız Ali İhsan Varol üstlenecek.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.