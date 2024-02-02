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Hyundai ile anlaşmanın detayları

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Kocaelispor yeni bir sponsorluk anlaşması yaparak Hyundai ile anlaşmıştı. Anlaşmada bu ve gelecek sezonu kapsayan maddeler var.

Gökhan Beşiktaş
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Hyundai ile anlaşmanın detayları mask
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GELECEK SEZON FORMA SAĞ KOLU

İki taraf arasında imzalanan sözleşmeye göre; bu sezon muhtelif reklam alanları, röportaj panosu, basın toplantı odası, led pano ve ilaveten sosyal medya paylaşımlarında Hyundai ismi yer alacak. Dünyaca ünlü otomotiv şirketi Hyundai’nin reklamı önümüzdeki sezon da opsiyonlu olarak formanın sağ kolunda yer alacak.

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02 Şub 2024 - 16:48 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Gökhan Beşiktaş

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(5)
05

Sakaryalı - Ford koç un fener durur iken neden Kocaeli spor a versin

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 03 Şubat 09:20
03

Ceyhun Uzcan - bravo iyi yapmış. kocaelispor'a sponsor olarak çok iyi bir iş yapmış.bravo. bravo

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 02 Şubat 23:21
02

Korfezli Savasci - Macar 8 numara pazartesi imzaliyormus benden soylemesi camiaya hayirli olsun

Yanıtla . 6Beğen . 0Beğenme 02 Şubat 21:21
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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