Hyundai ile anlaşmanın detayları

GELECEK SEZON FORMA SAĞ KOLU
İki taraf arasında imzalanan sözleşmeye göre; bu sezon muhtelif reklam alanları, röportaj panosu, basın toplantı odası, led pano ve ilaveten sosyal medya paylaşımlarında Hyundai ismi yer alacak. Dünyaca ünlü otomotiv şirketi Hyundai’nin reklamı önümüzdeki sezon da opsiyonlu olarak formanın sağ kolunda yer alacak.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
Sakaryalı - Ford koç un fener durur iken neden Kocaeli spor a versin
Yusuf Hubenioğlu - Ford sen ne iş yaparsın
Ceyhun Uzcan - bravo iyi yapmış. kocaelispor'a sponsor olarak çok iyi bir iş yapmış.bravo. bravo
Korfezli Savasci - Macar 8 numara pazartesi imzaliyormus benden soylemesi camiaya hayirli olsun
İsmai̇l Ay - Helal olsun Hyundai ye
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.