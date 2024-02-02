HOST Istanbul’a iki Kocaeli firması katılıyor

Fuarda, sofra ve mutfak eşyalarından pişirme ekipmanlarına, plastik ev eşyalarından dekoratif tasarımları, elektrikli ev aletlerinden HORECA ürünlerine kadar pek çok yenilik bir arada sergilenecek.
Kaynak: Haber Merkezi
12 milyar dolarlık Türkiye Ev ve Mutfak Eşyaları sektörünün İstanbul’daki buluşması HOST Istanbul, 15-18 ŞYubat tarihlerinde kapılarını 17’inci kez açacak. Tüyap Beylikdüzü’nde gerçekleşecek bu önemli buluşmaya Kocaeli’den Mumsan Parafin ve Özseverler Resim Çerçeve Sanayi firmaları da katılacak.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.