Şirintepe buluşması

Mahallede kurulan standa gelen vatandaşlar mahalleleriyle ilgili talep ve sıkıntıları yetkililere iletme imkanı buldu. İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın ve İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Tuncay Aşkın da programa katılarak vatandaşları dinledi. Şirintepe Mahalle Muhtarı Nilgün Düzen’in de katıldığı programda vatandaşlar bölgedeki sorunların çözümü noktasında yetkililerin yardımını istediler.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.