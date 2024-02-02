TKDK Kocaeli İrtibat Ofisi KOTO’da hizmete başladı

AB HİBE FONLARINDAN FAYDALANDIRACAK
Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Yardım Fonları ile desteklenecek Tarım ve Kırsal Kalkınma Programını (IPARD) uygulayan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu; tarım, hayvancılık ve kırsal kalkınma sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeleri çağrı usulü ile ve projeler karşılığında AB hibe fonlarından faydalandıracak.
BAŞKAN BULUT’TAN DAVET
TKDK’nın ilimizde faaliyetlerine başlamasının, ‘tarım ve hayvancılık şehri Kocaeli’ hedefinde çok önemli bir katkı sunacağını vurgulayan Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, şunları söyledi:
“- Ticareti ve sanayisi ile ön plana çıkan ilimiz, sanılanın aksine tarım, hayvancılık ve kırsal kalkınma sektörlerinde önemli potansiyel barındırıyor. Halihazırda bu sektörlerde faaliyet gösteren ve yeni kurulacak işletmelerimizin finansal yönden desteklenmesi amacıyla, ülkemizin önde gelen kurumlarından biri olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun Kocaeli İrtibat Ofisi’ni şehrimize kazandırdık. Üyelerimizi ve bu alanda faaliyet gösteren işletmeleri, destek programlarından azami oranda yararlanması için Odamıza bekliyoruz”
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.