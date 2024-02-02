Ali Çiftçioğlu, Gölcük’te Hüda-Par’ın başkan adayı

HÜDA-PAR’IN İLK ADAYI
Genel seçimde Cumhur İttifakı’na destek vererek Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) 4 milletvekili gönderen HÜDA-PAR’da yerel seçim çalışmalarını sürdürüyor. Aday belirleme süreci sonunda belirlenen aday isimleri ilan etmeye başlayan HÜDA-PAR, Kocaeli’deki ilk belediye başkan adayını da açıkladı. Genel seçim sonrası HÜDA-PAR Kocaeli İl Başkanlığı görevinden ayrılan Ali Çiftçioğlu, HÜDA-PAR Gölcük Belediyesi Başkan Adayı olarak ilan edildi. Çiftçioğlu, aday adaylığı başvurusunu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan adaylığı için yapmıştı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.