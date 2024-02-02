Doğusel: 2023 yılı ihracatımız 38 milyar dolara ulaştı

DENİZCİLİK PAYDAŞLARI KATILDI

Meclise; Kocaeli Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Eren, Kocaeli Üniversitesi Karamürsel (Denizcilik) MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Bamyacı, Yalova Altınova Tersane Girişimcileri Birliği Başkanı Şükrü Fazıl Uzun, Sanmar Shipyards Tersanesi Direktörü Ali Tunalı, Sanmar Shipyards Tersanesi Teknik Direktörü Hasan Çakmak, Sanmar Shipyards İzmit Bölgesi Dış İlişkiler Koordinatörü İsmail Hakkı Ataseven, İMEAK DTO Yalova İl Temsilcisi Murat Can, Meclis Üyeleri, eğitimciler ile denizcilik paydaşları katıldı.

UZUN: “BÜYÜK PROJELERE İMZA ATILIYOR”

Yalova Altınova Tersane Girişimcileri Birliği Başkanı Şükrü Fazıl Uzun, Altınova’daki tersanelerin faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi, “Römork üretiminde dünya çapında söz sahibiyiz diyebilirim. Tabii bu bir anda gelişecek bir sektör değil. Yıllar önce atılan temeller sayesinde Türk denizciliği hiç olmadığı kadar yol kat etmiş durumda.” dedi, daha ileri gitmenin gayreti içinde olduklarını söyledi. Kocaeli Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Eren de, KOÜ’nün denizciliğe eğitim anlamında verdiği katkı ve yetiştirdiği gençlere sağladığı destekten bahsetti, “Denizciliği her alanda memleketimizin çıkarları doğrultusunda geliştirmeye devam etmeliyiz.” dedi.

“TURİZME YÖNELİK FAALİYETLERİ DESTEKLEYECEĞİZ”

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, toplantıda yaptığı konuşmada şu görüşlere yer verdi:

“-Ülke olarak yerel seçim sürecine girmiş bulunmaktayız. Siyasi partilerimize, adaylarımıza başarılar dilerken, bu sürecin ülkemize hayırlar getirmesini diliyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız ile birçok projede birlikte yer aldık, çok önemli ortak çalışmalar yürüttük. Başta dip çamuru temizliği olmak üzere çevreye ve turizme yönelik faaliyetleri destekledik. Bundan sonraki süreçte de Kocaeli’nin turizm, deniz ve çevreye dönük projelerinin devam edeceği inancını taşıyoruz.

Gemi, yat ve hizmetleri sektörünün ülkemizde her geçen yıl daha da geliştiğini görmekteyiz. Geçtiğimiz yıl 1 milyar 940 milyar dolarlık ihracatın olduğu bu sektörde önceki yıla göre yüzde 33,58’lik bir artışın olmasının mutluluğunu yaşamaktayız. İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi olarak balıkçılığın geliştirilmesi yönünde yoğun gayret sarf ediyoruz”

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Meclis Toplantısı, Sanmar Shipyards İzmit Bölgesi Dış İlişkiler Koordinatörü İsmail Hakkı Ataseven’in firma tanıtım sunumunun ardından, üyelerin sektörel görüş ve önerilerini aktarması ile sona erdi.

Kaynak: Haber Merkezi