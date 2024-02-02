Kocaeli’de çevreyi kirletenlere 68 milyon 379 bin lira ceza

Kocaeli Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü teknik personellerinden oluşan ekipler, 2023 yılında 2749 tesiste çevre denetimi yaptı. Yapılan çalışmalar sonucu koku, emisyon, atık su ve atık konularında tespit edilen 91 olumsuzlukla ilgili toplam 68 milyon 379 bin 199 lira idari para cezası uygulandı.

13 HAVA KALİTESİ ÖLÇÜM İSTASYONU

Hava kalitesinin izlenmesi amacıyla Dilovası’nda 4, İzmit’te 3, Gebze’de 2, Başiskele, Gölcük, Kandıra ve Körfez ilçelerimizde 1’er adet olmak üzere toplam 13 adet sabit hava kalitesi ölçüm istasyonu bulunuyor.

35 TESİSİN BACASINDA CİHAZLAR BULUNUYOR

İl genelinde faaliyet gösteren sanayi tesislerinde, kirletici vasfı yüksek olan proses ünitelerine ait bacalarda sürekli emisyon ölçüm cihazları mevcut. Ölçüm verileri İl Müdürlüğü Online Baca Gazı Ölçüm İzleme Sisteminde izlenmekte ve kayıt altına alınmakta. Faaliyet gösteren 35 tesisin 94 bacasında sürekli emisyon ölçüm cihazı bulunmakta ve anlık takip edilmekte.

Kaynak: HABER MERKEZİ