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02 Şub 2024 - 17:34- Gündem G:

İMO Başkanı Ali Akgün üyelere seslendi: Mesleğimize hizmet için yeniden adayız

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İnşaat Mühendisleri 14. Dönem Genel Kurulu’nda yeniden başkan adayı olan Kocaeli Şube Başkanı Ali Akgün görevde geçirdiği süreyi ve yeni dönem hedeflerini gazetemize anlattı. Akgün, 1999 öncesi tüm yapıları incelediklerini, yeni dönem için de en önemli hedeflerinin kenti depreme hazırlamak olduğunu ve mesleğe hizmet için aday olduklarını söyledi.

Yavuz Solmaz
Yavuz Solmaz Tüm Haberleri
İMO Başkanı Ali Akgün üyelere seslendi: Mesleğimize hizmet için yeniden adayız mask
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İMO GENEL KURULA GİDİYOR

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 14. Dönem Genel Kurulu ve başkanlık seçimi 10-11 Şubat tarihleri arasında Kocaeli Ticaret Odası Meclis Salonunda gerçekleştirilecek. Genel kurulda mevcut başkan Ali Akgün tekrar aday olacak. Kongrede 4 bin 9 üyenin oy kullanma hakkı bulunurken, 7 asil ve 7 yedek yönetim kurulu üyesi ile birlikte 21 kurultay delegesi seçilecek. Gerçekleşecek genel kurul öncesinde İMO Kocaeli Şube Başkanı Ali Akgün gazetemize özel açıklamalarda bulundu.

MESLEĞİMİZE HİZMET İÇİN ADAYIZ

Ali Akgün, 10 Şubat Cumartesi günü genel kurulu gerçekleştireceklerini, 11 Şubat Pazar günü ise başkanlık seçimi olacağını belirterek, şöyle konuştu:
İki gün boyunca Kocaeli Ticaret Odası’nda gerçekleşecek bu genel kurula tüm üyelerimizi davet ediyorum. Ben ve ekip arkadaşlarım İMO’nun 14. dönemine, kentimize ve mesleğimize hizmet için adayız. Pazar günü tüm üyelerimizi oy vermeye bekliyorum.

1999 ÖNCESİ TÜM YAPILARI İNCELEDİK

Ülkemizde büyük acılara sebep olan 6 Şubat depreminde kaybettiğimiz canları tekrar yad ediyorum. Herkesin bildiği gibi 6 Şubat depremleri sonrasında Kocaeli olarak depremle mücadele gerçekleştirilen en etkin şube olduk. İl genelinde 1999 öncesi yapıların tamamının envanterini çıkardık. Bu projede 6 ay boyunca 120 inşaat mühendisi arkadaşımıza iş imkanı sağladık. Bu meslektaşlarımız hem tecrübe kazandılar hem de şehir için faydalı bir projede çalıştılar. Projede çalışan tüm arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.

KENTE DEĞER KATMAK İÇİN ÇALIŞTIK

Utkan Hoca’nın üzücü kaybı sonrasında göreve gelmemizin ardından faaliyetlerimize devam ettik. Meslektaşlarımız için eğitimler, teknik ve sosyal geziler organize ederek sosyal faaliyetleri göz ardı etmedik. Meslekte belirli yılı doldurmuş üyelere plaketlerini takdim ettik ve üye buluşma yemeklerinde bir araya geldik. Kadın mühendislerimize yönelik etkinlikler gerçekleştirdik. Kitap fuarına katılan ilk teknik ve akademik oda olduk. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere Kocaeli Üniversitesi’ne İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı ve diğer tüm paydaşlarımızla kentimize değer katmak için çalıştık.

150 ÖĞRENCİMİZE STAJ İMKANI YARATTIK

İMO Kocaeli Şubesi olarak üniversite öğrencileri için başlattığımız staj seferberliği ile tüm Türkiye’ye örnek olduk. Görev yaptığımız süre boyunca yaklaşık 150 öğrencimize staj konusunda yardımcı olarak meslek hayatlarına girişini sağladık. Genç İMO ile öğrencilerimizi yalnız bırakmamaya gayret ediyoruz.

KAHRAMANMARAŞ’TA ÇALIŞMALAR YAPTIK

İnşaat Mühendisleri Odası olarak 220 mühendis arkadaşımızla Kahramanmaraş’ta çalışmalarda bulunduk. Geleneksel iftar yemeğimizi 1200 kişi ile deprem bölgesinde yaptık. Gebze Temsilciliğimiz ile çocuklar gülsün diyerek kırtasiye ve oyuncak yardımı götürdük. 17 Ağustos 1999 depreminin yıldönümünde İMO Kahramanmaraş Temsilciliğini Kocaeli’de ağırlayarak deprem öncesi alınacak tedbirler ile ilgili panel gerçekleştirdik. TMMOB İKK olarak ünlü Deprem Bilimci Naci Görür’ü kentimize getirerek bir söyleşi gerçekleştirdik. İlk yardım eğitimleri düzenledik.

ÖNCELİĞİMİZ DEPREME HAZIRLIK OLACAK

11 Şubat’ta üyelerimiz bize tekrardan görev verirse önceliğimiz mesleğimiz ve kenti depreme hazırlamak olacak. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi ve tüm kamu kurumları ile işbirliği içerisinde aynı hassasiyet ile çalışacağız. Yeni üyelerimize uzmanlık alanlarına göre meslek içi eğitimler, teknik gezi imkanları sağlamaya devam edeceğiz. Sportif, kültürel ve sosyal faaliyetlere de ağırlık vereceğiz. Oda üyemiz olan hiçbir meslektaşımızı ayrıştırmadan ortak çalışmalar yaparak meslektaş dayanışmasını yaratacağız.”

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02 Şub 2024 - 17:34 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(5)
05

Salih Taner Yıldırım - Ali Bey odamız için canla başla çalışıyor ve fedakarlık yapıyor. İnşallah bir dönem daha kendisini görürüz başkan olarak. Özellikle hasarlı binaların tespiti ve dip çamuru konularında kente katkısı çok büyük oldu.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 09:43
03

Sanberk 41 - Sayın AKGÜN İnş.Müh.Odası olarak mevcut üyelerinizin görev tahsisi verilmesi gerektiği çalışma alanlarında ilimizde ve ilimiz dışındaki görev taksimlerini yaparken farklı üyelerinize dağıtım yapmanızı ve işsiz olan birçok üyelerede bu görevlerini yapmalarını vede çalışma azmini sevdirmeniz hususunda gerekli hassasiyeti göstereceğinizden hiç şüphem olmamasını tavsiye ederim.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 02 Şubat 23:19
02

Derinceli - Hepsi kendine pay cikartma pesinde disardan gelip fotograf cekmekle olamz. Insanlara alim gucu lazim tek katli evler tesvik edilmeli yuksek kata imar verilmemeli duzgun tam anlamiyla deneyleme yapilmali ciddi anlamda cok saglam cezalar olmali imar affi cikan ulkede ne beklersin? Ulke topragini yabanciya satandan ne beklersin?

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 02 Şubat 18:36
01

İns Muh Ömer Karataş - Ali başkanım ve ekibi odamıza yeniden kimlik kazandırdılar meslektaşlarımızın birlik beraberligi için bir cok başarılı projeye imza attı yapilmayanlari yaptı ve yapmaya devam edecektir inşallah tebrikler ve başarılar diliyoruz

Yanıtla . 4Beğen . 2Beğenme 02 Şubat 18:24
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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