İMO Başkanı Ali Akgün üyelere seslendi: Mesleğimize hizmet için yeniden adayız

İMO GENEL KURULA GİDİYOR

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 14. Dönem Genel Kurulu ve başkanlık seçimi 10-11 Şubat tarihleri arasında Kocaeli Ticaret Odası Meclis Salonunda gerçekleştirilecek. Genel kurulda mevcut başkan Ali Akgün tekrar aday olacak. Kongrede 4 bin 9 üyenin oy kullanma hakkı bulunurken, 7 asil ve 7 yedek yönetim kurulu üyesi ile birlikte 21 kurultay delegesi seçilecek. Gerçekleşecek genel kurul öncesinde İMO Kocaeli Şube Başkanı Ali Akgün gazetemize özel açıklamalarda bulundu.

MESLEĞİMİZE HİZMET İÇİN ADAYIZ

Ali Akgün, 10 Şubat Cumartesi günü genel kurulu gerçekleştireceklerini, 11 Şubat Pazar günü ise başkanlık seçimi olacağını belirterek, şöyle konuştu:

İki gün boyunca Kocaeli Ticaret Odası’nda gerçekleşecek bu genel kurula tüm üyelerimizi davet ediyorum. Ben ve ekip arkadaşlarım İMO’nun 14. dönemine, kentimize ve mesleğimize hizmet için adayız. Pazar günü tüm üyelerimizi oy vermeye bekliyorum.

1999 ÖNCESİ TÜM YAPILARI İNCELEDİK

Ülkemizde büyük acılara sebep olan 6 Şubat depreminde kaybettiğimiz canları tekrar yad ediyorum. Herkesin bildiği gibi 6 Şubat depremleri sonrasında Kocaeli olarak depremle mücadele gerçekleştirilen en etkin şube olduk. İl genelinde 1999 öncesi yapıların tamamının envanterini çıkardık. Bu projede 6 ay boyunca 120 inşaat mühendisi arkadaşımıza iş imkanı sağladık. Bu meslektaşlarımız hem tecrübe kazandılar hem de şehir için faydalı bir projede çalıştılar. Projede çalışan tüm arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.

KENTE DEĞER KATMAK İÇİN ÇALIŞTIK

Utkan Hoca’nın üzücü kaybı sonrasında göreve gelmemizin ardından faaliyetlerimize devam ettik. Meslektaşlarımız için eğitimler, teknik ve sosyal geziler organize ederek sosyal faaliyetleri göz ardı etmedik. Meslekte belirli yılı doldurmuş üyelere plaketlerini takdim ettik ve üye buluşma yemeklerinde bir araya geldik. Kadın mühendislerimize yönelik etkinlikler gerçekleştirdik. Kitap fuarına katılan ilk teknik ve akademik oda olduk. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere Kocaeli Üniversitesi’ne İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı ve diğer tüm paydaşlarımızla kentimize değer katmak için çalıştık.

150 ÖĞRENCİMİZE STAJ İMKANI YARATTIK

İMO Kocaeli Şubesi olarak üniversite öğrencileri için başlattığımız staj seferberliği ile tüm Türkiye’ye örnek olduk. Görev yaptığımız süre boyunca yaklaşık 150 öğrencimize staj konusunda yardımcı olarak meslek hayatlarına girişini sağladık. Genç İMO ile öğrencilerimizi yalnız bırakmamaya gayret ediyoruz.

KAHRAMANMARAŞ’TA ÇALIŞMALAR YAPTIK

İnşaat Mühendisleri Odası olarak 220 mühendis arkadaşımızla Kahramanmaraş’ta çalışmalarda bulunduk. Geleneksel iftar yemeğimizi 1200 kişi ile deprem bölgesinde yaptık. Gebze Temsilciliğimiz ile çocuklar gülsün diyerek kırtasiye ve oyuncak yardımı götürdük. 17 Ağustos 1999 depreminin yıldönümünde İMO Kahramanmaraş Temsilciliğini Kocaeli’de ağırlayarak deprem öncesi alınacak tedbirler ile ilgili panel gerçekleştirdik. TMMOB İKK olarak ünlü Deprem Bilimci Naci Görür’ü kentimize getirerek bir söyleşi gerçekleştirdik. İlk yardım eğitimleri düzenledik.

ÖNCELİĞİMİZ DEPREME HAZIRLIK OLACAK

11 Şubat’ta üyelerimiz bize tekrardan görev verirse önceliğimiz mesleğimiz ve kenti depreme hazırlamak olacak. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi ve tüm kamu kurumları ile işbirliği içerisinde aynı hassasiyet ile çalışacağız. Yeni üyelerimize uzmanlık alanlarına göre meslek içi eğitimler, teknik gezi imkanları sağlamaya devam edeceğiz. Sportif, kültürel ve sosyal faaliyetlere de ağırlık vereceğiz. Oda üyemiz olan hiçbir meslektaşımızı ayrıştırmadan ortak çalışmalar yaparak meslektaş dayanışmasını yaratacağız.”