Kat başı 24 bin lira boya parası kat maliklerini isyan ettirdi

Ahmet Yazıcı - Binalara yapılan her bir yatırım siteyede dairelerede değer katacaktır böyle bir sitede oturupta siteye değer katacak yaptırımların önüne geçmek engellemeye çalışmak ancak siteye zarar verir verecektirde. Her geçen gün günümüz koşullarında fiyatlar uçmakta yani ciddi artışlar olmakta bugün 20 bin liraya yapacağınız işi 1 ay sonra 25/30 bin tl ye yaptıramayacaksınız yapılacak her iş menfaatinize olacaktır saygılarımla .