Kat başı 24 bin lira boya parası kat maliklerini isyan ettirdi

Misafir - Arkadaş bıktık bu yönetim kurulundan Ne hak tanır ne hukuk tanır. Bildiğini okur. Site içerisindeki spor tesislerini kafasına göre değiştirir Kimini halı saha yapar kimini voleybol sahası ve bu işler için Başiskele Beledşye Başkanı Yasin Özlü seçimlerde oy alırım belki diye buraların değiştirilmesine destek olur.

Sen belediyesin tüm kat maliklerinin 4/5 inin onayı olmadan site içi ortak alanlarda nasıl bir değişim yapabilirsin Mimari projeye nasıl aykırı işlem yapabilirsin Oradaki 936 kat malikinin hakkını nasıl gasp edebilirsin Anlaşılır gibi değil