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02 Şub 2024 - 18:40- Perde Arkası G:

Kat başı 24 bin lira boya parası kat maliklerini isyan ettirdi

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Başiskele’de bulunan Evimiz Kocaeli Sitesi olağan genel kurulunda 6 ay önce reddedilen bina dış cephe ve istinat duvarlarının boyama işinin fiyat artırılarak kabul edilmesine bazı site sakinleri tepki gösterdi.

Kat başı 24 bin lira boya parası kat maliklerini isyan ettirdi mask
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30 Ocak’ta yapılan genel kurulda aidatlara yüzde 63 oranında zam yapıldığını söyleyen kat malikleri, “Bunun dışında 8 yıllık olan sitemizin bina dış cephe ve istinat duvarlarının boyanması 20 bin artı KDV ile kabul edildi. Aynı talep 6 ay önce gündeme getirildi ve talep ret edildi. 6 ay sonra tekrar fiyat güncellemesi yapılarak temsilcilerden oluşan genel kurulun önüne çıkarıldı. Kat malikleri olarak gerçekten çok kızgınız. Daire başı KDV ile birlikte neredeyse 24 bin liralık bir ödeme çıkıyor. İçinde bulunduğumuz dönemde insanlar geçim derdi ile uğraşırken temsilcilerin katıldığı genel kurulda bu kararın alınması doğru değil. Gerçekten çok yazık bu insanlara bu para nereden bulunup ödenecek” dedi.

# para, fiyat, Zam

02 Şub 2024 - 18:40 Kocaeli/ Başiskele- Perde Arkası --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.365.313 gösterim gerçekleşti.

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(45)
62

Kocaeli Evimiz - Gazeteye haberi kim verdiyse ,haberin başlığını 'Kat başı değil,Daire başı' olduğunu dahi bilmiyor!! Sitede Görev yapan tüm yönetim kurulları özveri ile çalışarak ,hiçbir ücret almadan,aidatlarında muafiyet yapılmadan görev yaptılar ve yapmaktadırlar.Bazı sitelerde yaşanan yolsuzluk,Ödenemeyen elektrik faturaları gibi konular haber yapılırken bu haber 'Amaç üzüm yemek değil,bağcıyı dövmek 'söylemini çağrıştırıyor.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Şubat 01:04
61

Evimiz Kocaeli Site Bs - Geçen yıl tekrar gündeme bu konu geldi ve ben site sakini olarak kabul ettim fakat oy birliği ile red edildi ve önümüzdeki sene bu fiyatlar iki katına çıkacak diye söylendi gününüz şartlarında da öyle oldu, bazı dairelerde boya 1. Kalite olmadı için ve başka sebeplerden dolayı incelenip yapılmazsa yağmur ve kar sularının zamanla daha büyük tamirat gerektiren durumlara sebep olacağını yönetim paylaştı, kısacası bu yazılar sanki bütün site sakinlerinin ortak düşüncesiymiş gibi lanse edilmesi ve bazı ev sahiplerinin bu sitede oturmayıp evlerinin kirada olması sebebiyle itiraz ediyorlar, bende bu sitede oturan bir site sakini olarak bu tadilatların ve boya badana işlerinin yapılmasının sitemize değer katacağına ve yapılmadığı takdirde önümüzdeki seneler daha da yüksek maliyetlere yapılmak zorunda kalınacağı fikrine katılıyorum bilgilerinize….

Yanıtla . 3Beğen . 1Beğenme 04 Şubat 00:06
60

19 Şubat - 19 Şubat'ta toplantı var anca burada müdahale edilebilir kafamızdaki soruları sorabiliriz ihale ne zaman yapıldı bizim niye haberimiz olmadı

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 23:01
55

Nuslat - Yuvam Akarca da ada başkanları, Küçük Almanya gibi yıllık 250.000 tl maaşa bağlamışlar kendilerini, kimsenin haberi yok, birde üst yönetim var onlar daha fazla, tamamen büyük rant.

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 21:59
54

Ahmet Yazıcı - Binalara yapılan her bir yatırım siteyede dairelerede değer katacaktır böyle bir sitede oturupta siteye değer katacak yaptırımların önüne geçmek engellemeye çalışmak ancak siteye zarar verir verecektirde. Her geçen gün günümüz koşullarında fiyatlar uçmakta yani ciddi artışlar olmakta bugün 20 bin liraya yapacağınız işi 1 ay sonra 25/30 bin tl ye yaptıramayacaksınız yapılacak her iş menfaatinize olacaktır saygılarımla .

Yanıtla . 2Beğen . 4Beğenme 03 Şubat 21:59
57

Zk - @Ahmet Yazıcı 54 nolu yoruma cevabı: Keşke ihaleyi herkes görse hiç bir problem yok yaptırmakta

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 22:27
52

Atma Ziya - Buradaki olumsuz yorumlara gülüyorum, hepsi klavye delikanlısı, toplantılara katilma, temsilci seçimine katılma, sonra al klavyeyi önüne iskembeden salla dur.

Yanıtla . 4Beğen . 2Beğenme 03 Şubat 20:36
56

Kl - @Atma Ziya 52 nolu yoruma cevabı: Nereden biliyorsunuz buradakilerin temsil olmadıklarını toplantılara katılmadıklarını, yönetim ve denetim kurulu üyeliklerini yapmadıklarını... Azıcık köşeye sıkıştığınızda hemen aynı nakarat “ toplantıya katılmıyorsunuz”

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 22:10
51

Rana nur can - Yuvamda benim oturduğum bina boyanıyor daire başı 50 000 tl

Yanıtla . 1Beğen . 2Beğenme 03 Şubat 20:32
59

Aaa - @Rana nur can 51 nolu yoruma cevabı: 50 bin nedir çok para

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 22:36
58

Aaa - @Rana nur can 51 nolu yoruma cevabı: Bizde boyattı daireyi 5 bin TL ye

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 22:36
53

Kocatürk - @Rana nur can 51 nolu yoruma cevabı: Boya değil o hanımefendi ,dış cephe sıva ve boya,fakat bu işlem için yine de çok çık yüksek bir rakam

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 03 Şubat 21:41
44

İzmitli - Seçim sonrası siz bu işi 50 bine bile yaptıramazsınız elinizi çabuk tutun fiyatlar çok hızlı yükseliyor eve gelen. Bir usta günlük yövmiyesi su an 2500 TL günlük seçim sonrası bu yövmiye 3000 TL yi geçer

Yanıtla . 6Beğen . 5Beğenme 03 Şubat 16:24
41

Evimiz Kocaeli - En az 3 yıl bu sitenin boya badanaya ihtiyacı yok.

Yıllardır gelen en büyük şikayet ses yalıtımı. Bu konuda 1 tane proje üretmeyenler aklınızı başınıza alın. Fabrikalarda bulunan hız radar sistemini proje diye sunacağınıza site içindeki caddelere kaldırım yaptırın.

Yanıtla . 8Beğen . 2Beğenme 03 Şubat 13:56
39

Veli - Nerde cokluk orda ......... anladiniz siz onu site nedir gidiceksin bir mahakleye oturucaksin siteymis .cort .haaa birde yonetim istifa etsin diyenler.k9mse pra almiyirki etsin napicaksiniz suz gelin deseker gelmezsiniz artistlik poz yapmayin

Yanıtla . 7Beğen . 8Beğenme 03 Şubat 12:53
49

Kl - @Veli 39 nolu yoruma cevabı: Bak ne güzel söylüyorsunuz para almıyorlar diye Nedense bir gelende 4-5 yıl yerinden kalkamıyor .... ???

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 03 Şubat 19:34
38

Pandor - Malzeme ve işçilik %500 artı ve diğer tamir masraflarını eklersek az bile. Evin içi badana boya malzeme ve işçilik 15 civarında tutuyor.

Yanıtla . 6Beğen . 8Beğenme 03 Şubat 12:45
37

Hüseyin - Maalesef günümüzde bu tip site yönetimleri site sakinlerine asıl hizmetlerin dışına çıkarak şirket karlılıklarını artırıp kısa yoldan şahsi ve kurumsal zenginleşme yoluna gitmek istemektedirler.

Buradaki hedefin de bu olduğu kabul edilmeyen diğer maddelerin içeriklerinden açık net olarak anlaşılmaktadır.

Buraya yazsam herkes durumu net anlar.

Hukuk düzenlemeleri ile bu durumlara müdahale gerekir.

Kanunda boşluklar mevcut.

Onlar da bu boşlukları lehlerinde kullanmak istiyorlar.

Sonra arbede...

Allah yardımcı olsun.

Yanıtla . 6Beğen . 4Beğenme 03 Şubat 12:40
36

Kürt - Eyyy... yönetim kurulu, yetti be artık Ortak alanları kafanıza göre değiştiriyorsunuz, kiraya veriyorsunuz, temsilcilerin hemen hemen yarısını siz belirleyip adeta atamasını yapıyorsunuz Kat Mülkiyeti Kanunu ve site yönetim planı hükümlerine aykırı olarak temsilciler kurulunda kararlar aldırıyorsunuz. Siz nesiniz?

Yanıtla . 8Beğen . 6Beğenme 03 Şubat 11:55
34

Karadenizli - Bu yönetim kurulu dayatma yapıyor Siz kendinizi ne zannediyorsunuz ???

Yasa hak hukuk tanımıyorsunuz.Kendinize gelin. Bu şartlarda yönetim kurulunda görev yapmanız ne kadar doğru... İSTİFA edin.

Yanıtla . 11Beğen . 8Beğenme 03 Şubat 11:44
50

Kl - @Karadenizli 34 nolu yoruma cevabı: M.a boya işini kabul etmezseniz istifa ederiz diyen sizsiniz Bulunmaz hint kumaşımısınız istifa ederseniz edin Siteye köstek olmaktan başka ne yaptınız Hele son yayımladığınız anket adı altındaki saçmalıklar neydi öyle...

Bakıyorumda 24 milyonu bırakamıyorsunuz

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 03 Şubat 19:47
48

Korkuyorum. - @Karadenizli 34 nolu yoruma cevabı: Sizin Anlattığıniz doğru değerler yönetimin aklına gelmiyir mu zannediyirsunuz. Konu etkin ve doğru bir yönetim olsaydi dediğiniz gibi olurdu

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 19:27
46

Deniz - @Karadenizli 34 nolu yoruma cevabı: Boya işi ihtiyaç olabilir elbet, ama bu işin kat malikine yükü de malum, böyle olunca acaba bir senelik bir plan olusturup taksit taksit yatirim gideri altinda para tahsil edilerek bir ön hazirlik yapilsa, bu para birikse ve gelecek sene planina alinarak, pazarlik netcesi kalan yekün icin kat maliklerine bildirim yapilsa daha iyi olurdu.ozetle boyle bir iş için once para biriktirsek yonetim olarak iyi olurdu.herkesin nasil gelindiğini bilemeyiz, hadi bu kadar para verin demek komsuluga sığmaz bence

Yanıtla . 4Beğen . 2Beğenme 03 Şubat 18:59
43

Karadenizli - @Karadenizli 34 nolu yoruma cevabı: Bir iki sene yaptınız Bırakında başkaları da yapsın Fırsat vermiyorsunuz ki

Yanıtla . 1Beğen . 2Beğenme 03 Şubat 15:19
35

M.a - @Karadenizli 34 nolu yoruma cevabı: Senin istifa et demenle mi hareket edecez biz. Kanun var yönetmelik var. Fikrinizi tabi ki söyleyebilirsiniz,eleştirebilirsiniz . Yönetime talipseniz buyurun gelin.

Yanıtla . 3Beğen . 6Beğenme 03 Şubat 11:52
31

Necati - 24 binin % 10'u kesin ganyeto;üzeri pazarlık da yapılır.

Yanıtla . 1Beğen . 3Beğenme 03 Şubat 10:54
30

vatandaş - %41,5

Faiz Oranı

760.416,44 TL

Net Kazanç

Net Kazanç

22.760.416,44 TL

Vade Sonu Tutar

Güzel para kankaaaa

Yanıtla . 3Beğen . 2Beğenme 03 Şubat 10:53
27

İsimsiz - Arkadaşlar geçen yıl bu iş 10.000 TL idi bigil 24.000 gelecek yıl 50.000 olacak ertelemenin bir faydası yok makul bir ödeme planına bağlayıp başlansin siteye değer katar temizik olur Pekdemır 5 yıl garanti binaların duvarlarda boyaların dökulmesını görmüyormuşsunuz

Yanıtla . 3Beğen . 8Beğenme 03 Şubat 09:51
26

Karadenizli - Yok birde 19 şubatta yapılacak toplantıya site ortak alanda bulunan basketbol sahasına voleybol sahası da yapacaklarmış orayı tadil edeceklermiş Peki bu işi kim yapacak Belediye... Yav kardeş orası ortak alan Kmk md 19 gereği tüm kat maliklerinin 4/5 onayını almadan yapamazsın Temsilcilerin mülkiyete esas konularda karar verme yetkisi yok. Kat maliklerinin haklarını gasp etmeyi bırakın Belediye sizde bu yönetimin yasalara aykırı aldığı kararlara göre iş yapmayın

Yanıtla . 6Beğen . 2Beğenme 03 Şubat 09:22
25

Vatandaş - daire başı 24 bin TL nedir altii kaplama.boyami yapacaklar miş bir darenin cephesi hac metrekare gelir ki 24 bin TL fiyat istenir. bu site yönetim leri lav edilsin

Yanıtla . 10Beğen . 4Beğenme 03 Şubat 08:13
24

H - Pekdemir inşaat İle görüşün 8 yıllık bloklar nasıl olur da bugün boyaya ihtiyaç duyar .. Milletin cebinden para fışkırıyor ya, nereye saçayım diye düşünüyor Sizde buna yardımcı oluyorsunuz ??

Yanıtla . 11Beğen . 3Beğenme 03 Şubat 01:53
47

H - @H 24 nolu yoruma cevabı: Sordum en az 15 yıl, Pekdemir villamlarda be bahçeasa projesinde kullandığı boya ve sıvanın aynısını kullanmış.

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 03 Şubat 19:06
42

Ss - @H 24 nolu yoruma cevabı: Pekdemire sorun bakalın ne kalite boya kullanmış

Yanıtla . 1Beğen . 2Beğenme 03 Şubat 15:08
23

Misafir - Arkadaş bıktık bu yönetim kurulundan Ne hak tanır ne hukuk tanır. Bildiğini okur. Site içerisindeki spor tesislerini kafasına göre değiştirir Kimini halı saha yapar kimini voleybol sahası ve bu işler için Başiskele Beledşye Başkanı Yasin Özlü seçimlerde oy alırım belki diye buraların değiştirilmesine destek olur.

Sen belediyesin tüm kat maliklerinin 4/5 inin onayı olmadan site içi ortak alanlarda nasıl bir değişim yapabilirsin Mimari projeye nasıl aykırı işlem yapabilirsin Oradaki 936 kat malikinin hakkını nasıl gasp edebilirsin Anlaşılır gibi değil

Yanıtla . 5Beğen . 4Beğenme 03 Şubat 01:44
22

Misafir - Boya projesi 2023 yılı site yönetim kurulu tarafından ortaya atıldı Aynı yıl temsilcilerden oluşan genel kurula sunuldu Red edildi. İşin ilginç tarafı aynı yönetim kurulu üyeleri istisnasız 2024 yılında da göreve geldi Aynı boya projesi tekrar temsilcilerden oluşan genel kurula sunularak kabul gördü

Gel de yönetim kurulunun samimiyetime inan... Bir yönetim kurulu üyesi dahi değişmez mi?

Yanıtla . 10Beğen . 3Beğenme 03 Şubat 01:34
21

Misafir - Yazık ya çok yazık milletle dalga geçer gibi... ???

30 Ocak’ta toplantı yapılıyor 2 şubatta firma yetkilileri site içinde Herhalde 6 aydır kapıda bekliyorlardı

Yanıtla . 9Beğen . 1Beğenme 03 Şubat 01:28
20

Misafir - Aldığım duyuma göre Yönetim kurulu önce projeyi KDV hariç olarak temsilcilere sunmuş oy çokluğu İle onay aldıktan sonra bu fiyata KDV ilave edilecek şeklinde beyanda bulunmuşlar. Müteakiben temsilciler bu duruma itiraz etmişler Tekrar oylama istemişler Divan başkanı tekrar oylama yerine konuyu 15 gün sonra yapılacak olağanüstü toplantıya atmış Ama atı alan Üsküdar’ı geçmiş 19 şubatta yapılacak toplantıda boya rengi ve ödeme planı gündeme alınmış. Nihayetinde 24 milyon onaylanmış...

Sanki bu işte bir şaibe var.

Bu dönemde bu ekonomik krizde insanlar geçim derdindeyken site yönetim kurulunun böyle bir karar aldırması muamma...

Yanıtla . 11Beğen . 3Beğenme 03 Şubat 01:23
19

Misafir - Arkadaş 24 milyonun atlık faiz getirisi 1 milyonu buluyor. ???

Çok iyi yas...

Yanıtla . 6Beğen . 2Beğenme 03 Şubat 00:59
13

Derinceli - 3+1 daire biyası işçilik 10-15 bin lira oldu

Yanıtla . 5Beğen . 3Beğenme 02 Şubat 22:58
29

Mülayim - @Derinceli 13 nolu yoruma cevabı: 7 bin ₺ boyattık 180 m2 dublex,ocak ayı.

Yanıtla . 4Beğen . 2Beğenme 03 Şubat 10:50
11

Mesut - Bu evler yeni ve garantisi var.Pekdemir İnşaat la ,hukuk yolu da dahil,görüşmeler yapılır.Maharet bu.Para isteyip yaptırmak en kolayı.Daire maliklerinin gelir düzeyi ne olursa olsun, bu maliyetleri yansıtmamaktadır önemli olan.Burada "kolaysa yaptırın "gibi yorumlar var.Zaten kolay olan bu pahalılikta para toplayıp yaptırmaktir. Ayrıca, yöneticiler ve site yönetimleri sorunu ülkemizde bir tartışma konusu iken "para topla,yap"seklinde yaklaşım doğru değil.

Yanıtla . 8Beğen . 4Beğenme 02 Şubat 22:01
10

Farklı Bakış - Daha bu evler kaç yıllık ki masraf çıkmış. Garantisi bitmemiş olması lazım...........

Yanıtla . 8Beğen . 3Beğenme 02 Şubat 21:51
09

Vatansever - 634 sayılı kat malikleri kanununda “şayet apartmana boyadan dolayı bir zarar gelmiyorsa boyatma isteği tamamen estetik arzusu nedeniyle isteniyorsa karar yeter sayısı oy çokluğu değildir oy birliğidir . 1 kişi bile itiraz etse karar iptal edilir. Ama tekrarlıyorum boyatma istediği sadece estetik amacıyla ise bütün site üyelerinin onayı gerekir.

Yanıtla . 10Beğen . 0Beğenme 02 Şubat 21:31
07

İzmitli - Gayet normal evlerinizin degeri 750 binden 3 milyon olunca sesiniz çıkmıyor nedense herşey 5 katı oldu müslüman ülkemde

Yanıtla . 19Beğen . 19Beğenme 02 Şubat 20:23
06

İzmitli Ali - Bu devirde ustalar fena zıplıyor. Acil değilse her işi erteleyin

Yanıtla . 26Beğen . 1Beğenme 02 Şubat 20:22
05

....... - Bu fiyatlara çok diyenler gelin bu işi siz yaptırın.erkek olan evine bir boyacı çağırıp fiyat alsın sonra konussun .fiyatlardan haberiniz varmı.

Yanıtla . 10Beğen . 31Beğenme 02 Şubat 20:20
33

Serpico - @....... 05 nolu yoruma cevabı: Birader konu boyanın fiyatı değil sadece. 8 yıllık bina niye boya istiyor

Yanıtla . 4Beğen . 1Beğenme 03 Şubat 11:32
12

Mesut - @....... 05 nolu yoruma cevabı: Siz Evimiz Kocaeli de mi ikamet ediyorsunuz veya yönetimde mısınız?Merakımı bağışlayın.

Yanıtla . 12Beğen . 2Beğenme 02 Şubat 22:56
40

Kkkk - @ Zafer Yılmaz 02 nolu yoruma cevabı: Metre karesini 100 tl yapıyorlar o nasıl para

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 13:49
18

Zafer Yılmaz - @ Zafer Yılmaz 02 nolu yoruma cevabı: ne montalaması be kardeşim, fileli sıva ve boya

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 03 Şubat 00:46
17

Osman Han - @ Zafer Yılmaz 02 nolu yoruma cevabı: Kardeş, 50.000 içinde mantolama da dahil olmasın? İyi öğren.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 00:17
15

İzmitlile - @ Zafer Yılmaz 02 nolu yoruma cevabı: Daire başımı komple bina mi

Yanıtla . 3Beğen . 2Beğenme 02 Şubat 23:31
01

İzmitlile - Orada var 900 küsür daire x24 bin TL 22 milyon TL para yapar ve bu para boya için ha :) :) güzel iş yarin site yönetimleri diye şirket açmak lazım kilciksiz canlı nakit para güzel para

Yanıtla . 22Beğen . 3Beğenme 02 Şubat 19:21
45

Qw - @İzmitlile 01 nolu yoruma cevabı: İstemem yan cebe cevap,yuhh ya...

Bırak kardeşim sizi orada kimse zorla tutmuyor. Yasalara aykırı iş yapmaktan başka ne yaptınız? Sadece ortalığı karıştırdınız... Boşversenize çekin gidin

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 18:46
32

Ben Mi Oy Verdim.. - @İzmitlile 01 nolu yoruma cevabı: Hayvan hakları savunuculuğunu maske yapıp, hayvanlar için kmk ya aykırı işler yapacağım vaadiyle seçilmiş ama hayvanlar dışında kmk ya aykırı işleri yaptiran yönetim kurulu üyesi.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 10:56
28

İstmem Yan Cebe - @İzmitlile 01 nolu yoruma cevabı: Yönetim oylama da boya yoksa istifa ederiz dedi aralarında belli ki güzel komisyon kapacaklar açıkça hırsızlık ve peşkeş var.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 09:58
16

İzmitlile - @İzmitlile 01 nolu yoruma cevabı: Analdik yönetimdesiniz de sizinde piyasadan habeiniz yok galiba bir binaya nekadar boya gider ve bir bina kaç günde boyanır ve onustabyada ekip günlük nekadar alır ben yarı fiyatına yaparim verin tiko 11.500.000 TL hayırlı olsun diyelim

Yanıtla . 4Beğen . 1Beğenme 02 Şubat 23:35
14

Kkkk - @İzmitlile 01 nolu yoruma cevabı: Siz yönetimdesiniz galiba nasıl savunmuşsunuz

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 02 Şubat 23:23
08

Gaye Soyay - @İzmitlile 01 nolu yoruma cevabı: Bir konut içi boyamanın en az 10.000 tl den başladığından haberiniz yok galiba

Yanıtla . 9Beğen . 10Beğenme 02 Şubat 20:45
04

Gaye Soyay - @İzmitlile 01 nolu yoruma cevabı: Bir konut içi boyamanın en az 10.000 tl den başladığından haberiniz yok galiba

Yanıtla . 4Beğen . 9Beğenme 02 Şubat 20:15
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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