İdman Ocağı ve Karşıyaka Koleji deplasmanda

ESKİŞEHİR VE YALOVA’DA OYNAYACAKLAR
İlk iki maçını kazanan Gölcük İdman Ocağı Futbol Kulübü, cumartesi günü Eskişehir’de Öncüspor Kadın FK ile karşılaşacak. Eskişehir Hasan Doğan Tesisleri’ndeki maç 12.00’de başlayacak. Geçen hafta sahasında Eskişehir Öncü Kadın FK’yı 4-2 yenip, ligde ilk galibiyetini alan Karşıyaka koleji de deplasmanda Yalovaspor ile karşılaşacak. Yalova Amatör 2.Sahada oynanacak maçta 12.00’de başlayacak.
Kaynak: spor servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.