Büyükşehir Kağıtspor kazanmak zorunda

HARLEMSPOR İLE OYNAYACAK
Geçen hafta sahasında şampiyon adaylarından İstanbul Sigortam NET ile karşılaşan, rakibine 81-57 gibi farklı skorla mağlup olan Büyükşehir Kağıtspor, bu kez deplasmanda İstanbul Pizza Lazza Harlemspor karşısında galip gelmeyi hedefliyor. Kağıtspor, ligde 28 puanla düşme hattının hemen üzerinde bulunuyor. Rakibi ise 30 puanla 11.sırada yer alıyor.
Kaynak: spor servisi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.