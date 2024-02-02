Karamürselbey için herkes spor salonuna

AKHİSAR İLE OYNAYACAK
İlk sezonunda 2.Lig’de kalıcı olmayı başaran Karamürselbey SK, bu yıl çok daha iddialı. 11.haftaya üçüncü sırada giren Sarı-Lacivertli ekip, bir puan üzerinde bulunan Akhisar Belediyespor ile çok kritik bir maça çıkacak. İlk iki takımın direkt final grubuna kalacak olmasından dolayı bugünkü karşılaşma çok büyük önem taşıyor. Ligin ilk yarısında deplasmanda rakibine 9 sayı farkla yenilen Karamürselbey SK, bu kez kazanmak istiyor. Teknik Sorumlu Turgut Taşçı, “Rakibimiz geçen hafta sahasında yenildi. Bu çok işimize yaradı. Bugün Akhisar’ı yenmemiz halinde ikincilik şansımız çok artacak. Bunun için taraftarlarımızın desteğini bekliyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.