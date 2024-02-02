Karamürselbey için herkes spor salonuna

AKHİSAR İLE OYNAYACAK

İlk sezonunda 2.Lig’de kalıcı olmayı başaran Karamürselbey SK, bu yıl çok daha iddialı. 11.haftaya üçüncü sırada giren Sarı-Lacivertli ekip, bir puan üzerinde bulunan Akhisar Belediyespor ile çok kritik bir maça çıkacak. İlk iki takımın direkt final grubuna kalacak olmasından dolayı bugünkü karşılaşma çok büyük önem taşıyor. Ligin ilk yarısında deplasmanda rakibine 9 sayı farkla yenilen Karamürselbey SK, bu kez kazanmak istiyor. Teknik Sorumlu Turgut Taşçı, “Rakibimiz geçen hafta sahasında yenildi. Bu çok işimize yaradı. Bugün Akhisar’ı yenmemiz halinde ikincilik şansımız çok artacak. Bunun için taraftarlarımızın desteğini bekliyoruz” dedi.