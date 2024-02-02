Kocaeli Kadın FK Şırnak ile oynuyor

PLAY-OFF HATTINDA

Geçen hafta deplasmanda Gazikentspor’u 4-0 yenen Kocaeli Kadın Futbol Kulübü, Play-Off hattına yükselmişti. 18 puanla averajla üçüncü sırada bulunan Yeşil-Siyahlı ekip, cumartesi günü karşılaşacağı rakibi Şırnak Belediyegücü ise 11 puanla düşme hattının hemen üzerinde bulunuyor. Teknik Sorumlu Hasan Alemdar, “Ligin belki de en maliyetsiz takımı biziz. Bu takımla Play-Off yarışı yapıyoruz. Kalan haftalarda fikstür bizim lehimizde. Cumartesi günkü maçta da taraftarlarımızı tribüne bekliyoruz” dedi.