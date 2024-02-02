Kocaeli Kadın FK Şırnak ile oynuyor

PLAY-OFF HATTINDA
Geçen hafta deplasmanda Gazikentspor’u 4-0 yenen Kocaeli Kadın Futbol Kulübü, Play-Off hattına yükselmişti. 18 puanla averajla üçüncü sırada bulunan Yeşil-Siyahlı ekip, cumartesi günü karşılaşacağı rakibi Şırnak Belediyegücü ise 11 puanla düşme hattının hemen üzerinde bulunuyor. Teknik Sorumlu Hasan Alemdar, “Ligin belki de en maliyetsiz takımı biziz. Bu takımla Play-Off yarışı yapıyoruz. Kalan haftalarda fikstür bizim lehimizde. Cumartesi günkü maçta da taraftarlarımızı tribüne bekliyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.