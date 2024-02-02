AK Parti’de adaylar kesinleşti, işte AK Parti belediye başkan adayları

Sağduyu - İki İlçe hariç devam edenler ve yeni başkan adayları iyi çalışılmış hayırlısı olsun.

x ilçe devam eden aday için yorumum; Başkanlık mütevazi disiplinli ayağı yere sağlam basan halkın sevgisini ve güvenini kazanan bir aday olmalı egosu yüksek her şeyi ben bilirim edalarını seçmen affetmez ,...!!!

x İlçe yeni aday için yorumum; Sadece etnik kökene bağlı köy kasaba mahalle seçmenine değil merkez dahil her kesime hitap eden sosyal muhafazakar kimlikli bir aday olmalıydı Örnek Nevzat Doğan