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02 Şub 2024 - 19:29- Siyaset G:

AK Parti’de adaylar kesinleşti, işte AK Parti belediye başkan adayları

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AK Parti’de Cumartesi gerçekleştirilecek olan aday tanıtım toplantısı öncesi adaylığı belli olanlar netleşti.

Süriye Çatak Tek
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AK Parti’de adaylar kesinleşti, işte AK Parti belediye başkan adayları mask
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AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, Genel Merkez’den aldığı isimlere telefonla adaylıklarını tebliğ etti. İşte AK Parti'nin Kocaeli'de ilçe belediye başkan adayları

Kartepe- Mustafa Kocaman

Başiskele- Yasin Özlü

Gölcük- Ali Yıldırım Sezer

Darıca Muzaffer Bıyık

Karamürsel- Mesut Çetinkaya

Dilovası- Ramazan Ömeroğlu

Çayırova- Bünyamin Çiftçi

Derince- İbrahim Şirin

Gebze-  Zinnur Büyükgöz

Körfez- Şener Söğüt

Kandıra- Erol Ölmez

İzmit- Muharrem Tutuş

# Gölcük, Kartepe, parti, Başiskele, Körfez, Gebze, Derince, İzmit

02 Şub 2024 - 19:29 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(28)
28

Deninceli - Derince için herşeyin hayırlısı olur inşallah İbrahim başkana başarılar diliyorum.

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 03 Şubat 13:06
27

Köseköylü - buyuk baskan mustafa kocaman yenı bir kartepe

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 12:11
26

Darica Ak Parti̇li̇ - Darıca'da binlerce oy CHP ye madem UFUK seçilmedi oylar oraya hemde ak partili olarak

Yanıtla . 3Beğen . 2Beğenme 03 Şubat 10:55
25

Cavit Güzel - Haydi Kocaeli ranta değil, hizmete oy ver. Bazen insanlar iyi bir tokatı hak eder.

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 10:08
24

Kastamonulu Yogi - başarının sırrı hizmet etmek değil başarının sırrı içerde adamın olacak örnek isteyen darıca ya bakabilir.

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 09:10
23

Gölcük Degil Gürcük - Gölcük icin hayirli olsun. Olmasi gereken oldu. Tüm engelleme çalışmalarına rağmen Baskan tekrar aday gösterildi. Çetin seymen zaten olamayacakti. Boşuna hayal kurdu bazıları. Simdi hicbirsey olmamış gibi öteden döner gelirler Yildirim baskanin yanina.

Yanıtla . 3Beğen . 2Beğenme 03 Şubat 08:23
20

Bu Nedunya - Kandıra da Adnan beye üzüldüm yaa güzel işler yapıyordu ?

Yanıtla . 3Beğen . 3Beğenme 03 Şubat 02:16
18

Yuvacıklı Selim - Her zamanki gibi İzmit dahil bütün Kocaeli ak parti olacak her gün bir birlerini yiyenler kalkıpta belediyelere gelseler milletide yerler örnek İzmir Eskişehir ataşehir Bakırköy Beşiktaş say say bitmez

Yanıtla . 12Beğen . 27Beğenme 03 Şubat 00:01
21

Doğan - @Yuvacıklı Selim 18 nolu yoruma cevabı: Arkadaş siz ne içiyorsunuz be.akape nin Ankaradayım ve İstanbuldayım neler neler götürdüğü ortadayken hala bu zihniyetin peşinde koşmak hangi akıl,mantık ve dahada önemlisi hangi HAK ile oy kullanıyorsunuz.Allah korkusu olmayan gördüğünü görmezden,duyduğunu duymazdan gelir

Yanıtla . 6Beğen . 4Beğenme 03 Şubat 02:25
17

Realist. - Adaylar a ve Kocaeli ye hayırlı olsun...

Hizmet için yola çıkan ve taşın altına elini koyan her aday değerlidir...

Kandıra da Adnan Turan a üzüldüm..

Gece gündüz yapılabilir ne varsa yaptı Kandıra için...

Kandıra için 2.donem aday olmaz kriterine takıldı herhalde... Cengiz Kan dan sonra onada yazık oldu.... vesselam

Yanıtla . 10Beğen . 12Beğenme 02 Şubat 23:40
16

Bayram Zengin - KANDIRA belediye başkan adayı Erol ölmez Hayırlı olsun kardeşim Allah yolunu açık etsin şimdiden başarılar dilerim

Yanıtla . 7Beğen . 9Beğenme 02 Şubat 23:39
14

Hamza - Muharrem başkan İzmit imizi tekrardan hizmete kavuşturacaktir, yazık oldu İzmit in boşa geçen beş yılına

Yanıtla . 14Beğen . 24Beğenme 02 Şubat 23:12
13

Rüstem - Başiskele geçersiz

Halka sorulmamiş kim memnun

Yanıtla . 17Beğen . 12Beğenme 02 Şubat 23:09
19

Yorum - @Rüstem 13 nolu yoruma cevabı: Hüseyin Ayaz veya Zafer Mutlu alır

Yanıtla . 8Beğen . 5Beğenme 03 Şubat 00:43
12

Hasan - koyu bi akpartili olarak söylüyorum başiskelede inş akparti kaybeder

Yanıtla . 35Beğen . 11Beğenme 02 Şubat 23:09
11

Yılmaz Sarıkaya - Tebrik ederim.. yolun açık olsun kardeşim dualarımız çalışmalarımız seninle olacak.. inanıyorum ki muvaffak olacaksın güzel güzel işler yapacaksın... Allah'ım yar ve yardımcın olsun...

Yanıtla . 3Beğen . 10Beğenme 02 Şubat 22:58
10

. - Zinnur BÜYÜKGÖZ bu dönem çok başarılıydı ve lobisi olmadığı için büyükşehir belediye aday gösterilmedi

Önümüzdeki dönem kesinlikle büyükşehir belediye başkanı Zinnur BÜYÜKGÖZ olmalı

Yanıtla . 4Beğen . 14Beğenme 02 Şubat 22:14
07

Sağduyu - İki İlçe hariç devam edenler ve yeni başkan adayları iyi çalışılmış hayırlısı olsun.

x ilçe devam eden aday için yorumum; Başkanlık mütevazi disiplinli ayağı yere sağlam basan halkın sevgisini ve güvenini kazanan bir aday olmalı egosu yüksek her şeyi ben bilirim edalarını seçmen affetmez ,...!!!

x İlçe yeni aday için yorumum; Sadece etnik kökene bağlı köy kasaba mahalle seçmenine değil merkez dahil her kesime hitap eden sosyal muhafazakar kimlikli bir aday olmalıydı Örnek Nevzat Doğan

Yanıtla . 8Beğen . 17Beğenme 02 Şubat 21:14
06

Korfezli - derince sertif başkana Hayirli olsun. körfezde de sağlam çekişme olur. mimar sinanda atalarda tayfun balıkçı bazı sandıklarda adeta tulum çıkarır. ama genelde şener bey alır.

Yanıtla . 39Beğen . 16Beğenme 02 Şubat 20:51
05

E.s.d. - Nihayet Derince de Doğru Adam, Doğru Başkan.

Yanıtla . 21Beğen . 26Beğenme 02 Şubat 20:47
04

Körfez - Körfez de işçiler olarak yanındayız sayın Şener. Başkanım siz üzerinize düşeni yaptınız sıra bizlerde…

Yanıtla . 13Beğen . 24Beğenme 02 Şubat 20:34
15

Ww - @Körfez 04 nolu yoruma cevabı: Kendi adına konuş olurmu

Yanıtla . 9Beğen . 5Beğenme 02 Şubat 23:25
08

Körfez - @Davut 03 nolu yoruma cevabı: Tayfun Balıkçı hayırlı olsun

Yanıtla . 9Beğen . 6Beğenme 02 Şubat 21:36
02

Gölcüklü - Ali yıldırım hayırlı olsun.Rekor oyla seçilecek

Yanıtla . 20Beğen . 19Beğenme 02 Şubat 20:02
22

Mert - @Gölcüklü 02 nolu yoruma cevabı: işin gücün goy goy

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 03 Şubat 06:23
01

Kaymak 41 - Gölcük Ali baskanımıza hayırlı uğurlu olsun. Allah yolunu acık etsin.

Yanıtla . 22Beğen . 16Beğenme 02 Şubat 19:56
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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