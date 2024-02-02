AK Parti’de adaylar kesinleşti, işte AK Parti belediye başkan adayları

AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, Genel Merkez’den aldığı isimlere telefonla adaylıklarını tebliğ etti. İşte AK Parti'nin Kocaeli'de ilçe belediye başkan adayları
Kartepe- Mustafa Kocaman
Başiskele- Yasin Özlü
Gölcük- Ali Yıldırım Sezer
Darıca Muzaffer Bıyık
Karamürsel- Mesut Çetinkaya
Dilovası- Ramazan Ömeroğlu
Çayırova- Bünyamin Çiftçi
Derince- İbrahim Şirin
Gebze- Zinnur Büyükgöz
Körfez- Şener Söğüt
Kandıra- Erol Ölmez
İzmit- Muharrem Tutuş
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(28 )
Deninceli - Derince için herşeyin hayırlısı olur inşallah İbrahim başkana başarılar diliyorum.
Köseköylü - buyuk baskan mustafa kocaman yenı bir kartepe
Darica Ak Parti̇li̇ - Darıca'da binlerce oy CHP ye madem UFUK seçilmedi oylar oraya hemde ak partili olarak
Cavit Güzel - Haydi Kocaeli ranta değil, hizmete oy ver. Bazen insanlar iyi bir tokatı hak eder.
Kastamonulu Yogi - başarının sırrı hizmet etmek değil başarının sırrı içerde adamın olacak örnek isteyen darıca ya bakabilir.
Gölcük Degil Gürcük - Gölcük icin hayirli olsun. Olmasi gereken oldu. Tüm engelleme çalışmalarına rağmen Baskan tekrar aday gösterildi. Çetin seymen zaten olamayacakti. Boşuna hayal kurdu bazıları. Simdi hicbirsey olmamış gibi öteden döner gelirler Yildirim baskanin yanina.
Bu Nedunya - Kandıra da Adnan beye üzüldüm yaa güzel işler yapıyordu ?
Yuvacıklı Selim - Her zamanki gibi İzmit dahil bütün Kocaeli ak parti olacak her gün bir birlerini yiyenler kalkıpta belediyelere gelseler milletide yerler örnek İzmir Eskişehir ataşehir Bakırköy Beşiktaş say say bitmez
Doğan - Arkadaş siz ne içiyorsunuz be.akape nin Ankaradayım ve İstanbuldayım neler neler götürdüğü ortadayken hala bu zihniyetin peşinde koşmak hangi akıl,mantık ve dahada önemlisi hangi HAK ile oy kullanıyorsunuz.Allah korkusu olmayan gördüğünü görmezden,duyduğunu duymazdan gelir
Realist. - Adaylar a ve Kocaeli ye hayırlı olsun...
Hizmet için yola çıkan ve taşın altına elini koyan her aday değerlidir...
Kandıra da Adnan Turan a üzüldüm..
Gece gündüz yapılabilir ne varsa yaptı Kandıra için...
Kandıra için 2.donem aday olmaz kriterine takıldı herhalde... Cengiz Kan dan sonra onada yazık oldu.... vesselam
Bayram Zengin - KANDIRA belediye başkan adayı Erol ölmez Hayırlı olsun kardeşim Allah yolunu açık etsin şimdiden başarılar dilerim
Hamza - Muharrem başkan İzmit imizi tekrardan hizmete kavuşturacaktir, yazık oldu İzmit in boşa geçen beş yılına
Rüstem - Başiskele geçersiz
Halka sorulmamiş kim memnun
Yorum - Hüseyin Ayaz veya Zafer Mutlu alır
Hasan - koyu bi akpartili olarak söylüyorum başiskelede inş akparti kaybeder
Yılmaz Sarıkaya - Tebrik ederim.. yolun açık olsun kardeşim dualarımız çalışmalarımız seninle olacak.. inanıyorum ki muvaffak olacaksın güzel güzel işler yapacaksın... Allah'ım yar ve yardımcın olsun...
. - Zinnur BÜYÜKGÖZ bu dönem çok başarılıydı ve lobisi olmadığı için büyükşehir belediye aday gösterilmedi
Önümüzdeki dönem kesinlikle büyükşehir belediye başkanı Zinnur BÜYÜKGÖZ olmalı
İsmai̇l Ay - Derince de bir türlü dikiş tutmuyor..
Sağduyu - İki İlçe hariç devam edenler ve yeni başkan adayları iyi çalışılmış hayırlısı olsun.
x ilçe devam eden aday için yorumum; Başkanlık mütevazi disiplinli ayağı yere sağlam basan halkın sevgisini ve güvenini kazanan bir aday olmalı egosu yüksek her şeyi ben bilirim edalarını seçmen affetmez ,...!!!
x İlçe yeni aday için yorumum; Sadece etnik kökene bağlı köy kasaba mahalle seçmenine değil merkez dahil her kesime hitap eden sosyal muhafazakar kimlikli bir aday olmalıydı Örnek Nevzat Doğan
Korfezli - derince sertif başkana Hayirli olsun. körfezde de sağlam çekişme olur. mimar sinanda atalarda tayfun balıkçı bazı sandıklarda adeta tulum çıkarır. ama genelde şener bey alır.
E.s.d. - Nihayet Derince de Doğru Adam, Doğru Başkan.
Körfez - Körfez de işçiler olarak yanındayız sayın Şener. Başkanım siz üzerinize düşeni yaptınız sıra bizlerde…
Ww - Kendi adına konuş olurmu
Davut - Şener başkan rekor oyla seçilecek
Körfez - Tayfun Balıkçı hayırlı olsun
Gölcüklü - Ali yıldırım hayırlı olsun.Rekor oyla seçilecek
Mert - işin gücün goy goy
Kaymak 41 - Gölcük Ali baskanımıza hayırlı uğurlu olsun. Allah yolunu acık etsin.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.