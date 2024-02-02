Körfez GB’nin kadınları Tunçspor ile oynayacak

KÖRFEZ GB-TUNÇSPOR
Geçen hafta İstanbul deplasmanında Rüzgarlıbahçe İdman Yurdu’nu 3-0 yenip, ligde ilk galibiyetini alan Körfez GB, cumartesi günü bu kez İstanbul’un bir diğer takımı Tunçspor ile karşılaşacak. Kırmızı-Siyahlı ekip, rakibini yenip, ligde ikinci galibiyetini almaya çalışacak. Kadınlar 3.Lig 14.Grup’ta yer alan bir diğer takımımız Gebze Arapçeşmespor da Gebze Alaettin Kurt Stadı’nda Sancaktepe Yenidoğanspor ile oynayacak. Spor Servisi
Kaynak: spor servisi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.