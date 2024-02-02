Körfez GB’nin kadınları Tunçspor ile oynayacak

Geçen hafta İstanbul deplasmanında Rüzgarlıbahçe İdman Yurdu’nu 3-0 yenip, ligde ilk galibiyetini alan Körfez GB, cumartesi günü bu kez İstanbul’un bir diğer takımı Tunçspor ile karşılaşacak. Kırmızı-Siyahlı ekip, rakibini yenip, ligde ikinci galibiyetini almaya çalışacak. Kadınlar 3.Lig 14.Grup’ta yer alan bir diğer takımımız Gebze Arapçeşmespor da Gebze Alaettin Kurt Stadı’nda Sancaktepe Yenidoğanspor ile oynayacak. Spor Servisi

Kaynak: spor servisi