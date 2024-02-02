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02 Şub 2024 - 19:36- Siyaset G:

CHP’de Büyükşehir adayı o isim oldu

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Atasoy Bilgin olduğu kesinleşti.

Yavuz Solmaz
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CHP’de Büyükşehir adayı o isim oldu mask
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Cumhuriyet Halk Partisi’nde geçtiğimiz hafta Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Atasoy Bilgin’in aday gösterileceği iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Derince eski İlçe Başkanı olan Atasoy Bilgin, CHP Genel Başkanlığı’nın daveti üzerine Ankara’ya gitmiş ve Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ile bir araya gelmişti. Parti Meclisinden alınan karara göre Büyükşehir Adayı Atasoy Bilgin oldu.

HARUN YILDIZLI: ATASOY BİLGİN BÜYÜKŞEHİR ADAYI OLARAK ATANMIŞ

CHP Kocaeli Milletvekili Harun Yıldızlı, Büyükşehir adayı olarak Atasoy Bilgin’in belirlendiği iddialarına, “Bana gelen bilgi de bu yönde. Atasoy Bilgin, Büyükşehir adayı olarak atanmış. Parti Meclisi toplantısı halen devam ediyor. İlçe adayları ile ilgili bende bilgi bekliyorum.” sözleri ile cevap verdi.

CHP PM toplantısı sona ererken, CHP'de Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Atasoy Bilgin ismi kesinleşti. Kandıra adayı ise Serkan Açıkgözü oldu. 

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02 Şub 2024 - 19:36 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.371.541 gösterim gerçekleşti.

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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(32)
32

Sedat Avcı - Adam gibi adam sorun cözücü genc Kocaeli yi yeniden yaşanacak şehir yapabilecek tek Baska. ATOSOY Baskan dır. Yolu acık olsun

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 20:40
30

Farklı Bakış - Böyle bir işçi kenti rantçı Bir partiye nasıl katlandı akıl alır gibi değil. Kurtuluş bu seçimlerde olmalı.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 12:49
29

Mülayim - YRP adayı Prof hocanın yolu açıldı,küskünler oraya verecek.CHP alternatif olmaktan çıktı.Tahirle ancak bomba bir aday mücadele edebilirdi,bu kararla chp tuş oldu şimdiden.

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 03 Şubat 10:22
31

Gürsel - @Mülayim 29 nolu yoruma cevabı: CHP yemi oy verecekti Mücahitler yoksaa kusasim geliyorartik

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 14:53
26

Körfez Çocuğu - Ben belediye seçimlerinde a partisi , b partisi tanımam kişiye oy veririm. Büyükşehirde Tahir Başkanla devam körfezde Tayfun Balıkçı ile değişim istiyoruz.

Yanıtla . 3Beğen . 5Beğenme 03 Şubat 01:25
25

Mustafa Kara - Kokten chp lı bir aileyiz kesinlikle hanfendiye oy yok bilesiniz. Buyuksehir belediyesi tahir başkana kalir eminim

iyi partiye kalir izmit belediyesi

Yanıtla . 0Beğen . 13Beğenme 03 Şubat 01:09
24

A. Kahyalı - bazı yorumcular öylesine kendini kaptırmışki sanki bu atadan soy aday olmasa chp kazanacak gibi Allahın adamları chp nin bütün ekabirlerini tek aday olarak koysalardı Tahir başkan yine tahtadaki tebeşiri siler gibi silip süpürüp götürürdü yanlız adamı fena harcamışlar

Yanıtla . 5Beğen . 9Beğenme 02 Şubat 23:57
22

Adem - Sefa Sirmen'i aday gösterselerdi, daha çok oy alırdı, yazık..

Yanıtla . 17Beğen . 3Beğenme 02 Şubat 22:56
21

Bulo - İzmit'e boşuna İBB konut yaptı o zaman hani şov yapıp Fatma hanım Kocaeli adayı olacaktı yemedi demekki

Yanıtla . 11Beğen . 4Beğenme 02 Şubat 22:55
20

4100 - İnternetten öğrendiğim bilgilere göre kendi alanında donanımlı ve başarılı biri. Ama Kocaeli genelinde tanınırlığı çok çok düşük. Daha tanınan, bilinen bir aday olmalıydı.

Yanıtla . 8Beğen . 2Beğenme 02 Şubat 22:52
27

Cem Ali - @4100 20 nolu yoruma cevabı: Tanınır olsa hergün kahvesini ıcmeye mi gidecektin. Tanıdık değil mesele. Mesele donanımlık.

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 03 Şubat 09:10
19

Deri̇nce'li̇m - Resmen komedi filmi çekiliyor yada şaka yapıyorlar, CHP olarak muhalefet yapamayan ATATÜRK partisi çıkmış ilçe başkanını KBB adayı olarak atıyor,sizden ne kasaba nede köy olur,mahallesinde muhtar seçilemeyecek insanı büyükşehir belediye başkan adayı gel boş kalmasın liste çık ne yaparsan yap deniliyor, Derince SERTİF GÖKÇE, büyükşehir TAHİR BÜYÜKAKIN hayırlı olsun

Yanıtla . 13Beğen . 0Beğenme 02 Şubat 22:46
18

Memleket_sevdası - Hem Büyükşehirde hemde ilçede gerek başkanlık gerekse il genel meclisinde Memleket Partisi adaylarına oy vereceğiz

İktidar iktidar değil muhalefet muhalefet değil ülke ekonomik olarak çöküntü içerisinde markette raflar pazarda tezgahlar alev almış yanıyor araç depoları çeyrek mazot benzin doluyor bu şekilde bir seçime gidiyoruz herkes mantıklı olsun Belediyecilik derseniz merak edenler için Memleket Partili Tarsus Belediyesinin çalışmalarını takip etmenizi öneriyorum Belediye Başkanı Doktor Haluk Bozdoğan izin günü olan her pazar makam odasında hasta olanları muayene ediyor dertlerini dinliyor belediye kapısı açık ideolojisi ne olursa olsun oy versin vermesin herkese eşit hizmet

Akp ve Chp arasında sıkışmış aklı karışık olan vatandaşları bu seçimde 3.Yolu Atatürk'ün yolunu ilkelerini savunan Memleket Partisini tercih etmelerini öneriyoruz

Yanıtla . 5Beğen . 6Beğenme 02 Şubat 22:36
23

Ak Parti Evetttttttt - @Memleket_sevdası 18 nolu yoruma cevabı: tamam senin dediğinle ayrı fikride olmasakta bir tek belediyeyi baz almayıp Türkiye geneline bakarak türkiyenin bütün il ilçe beldelerde yapılan işler eserleri göz önüne alarak seninde sevineceğin AK PARTİ ye evet diyeceğiz

Yanıtla . 6Beğen . 10Beğenme 02 Şubat 23:51
17

Adnan Özkan - CHP olabilecek en iyi adayı çıkartmış. Şahsen tanırım. Tanıyabileceğiniz en dürüst en bilgili en güvenilir insanlardandır. Yıllarını bu partiye verdi. Umarım başarılı da olur. Çamur atmak için anca hayal kurmanız gerekli, çünkü Atasoy bey tertemiz bir insan.

Yanıtla . 5Beğen . 9Beğenme 02 Şubat 22:27
16

Son Pişman - Büyükakın bunu sakız gibi çiğner.

Demek ki gerçekmiş, CHP kazanmak istemiyor

Yanıtla . 19Beğen . 5Beğenme 02 Şubat 22:19
15

Nokta - Yazık çok yazık. CHP kimi çıkarırsa çıkarsın Tahir Büyükakın karşısında kaybedeceklerini görmüş de Atasoy Bilgin'i adat göstermiş gibi.

Yanıtla . 11Beğen . 2Beğenme 02 Şubat 22:10
14

Alametifarika - Bu şudur,

Ben senin karşında değil kazanmak,

Mücadele bile edemem.

Senaryo gereği yapılan eylemdir.

Yanıtla . 6Beğen . 3Beğenme 02 Şubat 22:08
13

Kamil Aktas - Yazık günah koskoca sehri yine akp ye teslim etmek için herşeyi yapiyorlar

Yanıtla . 10Beğen . 4Beğenme 02 Şubat 22:07
12

Erdemm - Chp 25 senedir hizmet ediyor zaten sağolasın bu siyaset güç işi demekki oylar chpye değil refah partisine oda masaya oturmassa

Yanıtla . 2Beğen . 4Beğenme 02 Şubat 22:06
09

ISMET - hayret arkadaş koskoca kocelınde aday bulamıyorlar

Yanıtla . 20Beğen . 3Beğenme 02 Şubat 21:14
07

Korfezli - tarihi bir hezimet. yüzde 20 bile alamayacak.

Yanıtla . 22Beğen . 3Beğenme 02 Şubat 20:49
06

Zagor - COK BUYUK HATA OYLE BOYLE DEGİL ; TAHİR BASKANA SİMDİDEN HAYİRLİ OLSUN KOCAELİ BUYUKSEHİR BASKANLİGİ

Yanıtla . 18Beğen . 3Beğenme 02 Şubat 20:48
05

Bekir - Koskaca 2 milyonlu bi şehirden chp aday bulamadı kocaelinde hangi köy hangi ilçede anket yapıldı baktılar aday yok sen gel isteklisin dediler bence kocaeliyi chp silmiş hiç biyeri istemiyo sonra akpye yükleniyolar insaları caresiz ve mecbur bıraktırıyolar sonra muhalefet

Yanıtla . 19Beğen . 3Beğenme 02 Şubat 20:23
01

Eski Chp'li Yasin - Bu seneki kurban bu arkadaş demek ki... seçim öncesi kazanır garanti kesin en iyi seçim diyenler seçim sonrası bu kişiyi ortada göremeyecek Hani Fatma Kaplan büyük oynuyor büyük düşünüyor Büyükşehir adayı demişlerdi be değişti değiştirildi acaba. ...

Yanıtla . 20Beğen . 6Beğenme 02 Şubat 19:49
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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