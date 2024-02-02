CHP’de Büyükşehir adayı o isim oldu

Cumhuriyet Halk Partisi’nde geçtiğimiz hafta Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Atasoy Bilgin’in aday gösterileceği iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Derince eski İlçe Başkanı olan Atasoy Bilgin, CHP Genel Başkanlığı’nın daveti üzerine Ankara’ya gitmiş ve Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ile bir araya gelmişti. Parti Meclisinden alınan karara göre Büyükşehir Adayı Atasoy Bilgin oldu.

HARUN YILDIZLI: ATASOY BİLGİN BÜYÜKŞEHİR ADAYI OLARAK ATANMIŞ

CHP Kocaeli Milletvekili Harun Yıldızlı, Büyükşehir adayı olarak Atasoy Bilgin’in belirlendiği iddialarına, “Bana gelen bilgi de bu yönde. Atasoy Bilgin, Büyükşehir adayı olarak atanmış. Parti Meclisi toplantısı halen devam ediyor. İlçe adayları ile ilgili bende bilgi bekliyorum.” sözleri ile cevap verdi.