AK Parti'nin İzmit belediye başkan adayı belli oldu

AK Parti’de Cumartesi gerçekleştirilecek olan aday tanıtım toplantısı öncesi il başkanı Şahin Talus Genel Merkezden aday isimlerini aldı. AK Parti’nin İzmit Belediyesi adayı eski ilçe başkanı Muharrem Tutuş oldu.
Muharrem Tutuş Kimdir?
Muharrem Tutuş, 1983 yılında İzmit'in Bekirdere bölgesinde doğmuş bir siyasetçi ve muhasebecidir. Evli ve üç çocuk babası olan Tutuş, Kocaeli Üniversitesi'nde Denetim, Muhasebe ve Finans bölümünden mezun olmuş, aynı üniversitede yüksek lisans eğitimini de tamamlamıştır. Meslek hayatına serbest muhasebeci mali müşavir olarak atılan Tutuş, 2012 yılından bu yana bu alanda hizmet vermektedir.
Siyasi kariyerine AK Parti'nin gençlik kollarında başlayan Muharrem Tutuş, uzun bir süre boyunca çeşitli görevler üstlenmiştir. Sırasıyla İzmit ilçe gençlik kolları yönetimi, Kocaeli il gençlik kolları yönetimi, İzmit gençlik kolları başkanlığı gibi önemli görevlerde bulunmuş, daha sonra ise İzmit Belediyesi meclis üyeliği ve grup başkan vekilliği görevlerini üstlenmiştir.
Muharrem Tutuş AK Parti İzmit İlçe Başkanlığı görevini yürütürken aday adaylığı için istifa etmiş ve adaylık başvurusunu yapmıştır. Muharrem Tutuş AK Parti 2024 belediye seçimlerinde İzmit Belediye Başkan adayı olarak gösterilmiştir.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(23 )
Sade Vatandaş - Fatma Hanımın önü sanırım sonuna kadar açıldı... Herkese hayırlı olsun dşyorum.
Sencer - Yüzde 49 verdiler dalga gecer gibi şimdide oy bekliyorlar
Beldeci - Hayırlı olsun başkanım seçim garanti olsun istiyorsanız büyükşehir ve belediye çalışanlarına 49 oranı yetmez çevre belediyeler gibi en az yüzde 75-80 olmalıdır,Çalışanlar çok kırgın bilginiz olsun
Izmit Li - Fatma hanım a şimdiden başkanlığı hayırlı olsun
Recep Yildirim - İzmit'i Muharrem Tutuş kazanacak
Hakan - Ak Parti ilk defa doğru aday çıkardı.
Şirintepeli - Fatma tutuştu şimdi
Gülümse hadi gülümse - Tertemiz pırıl pırıl bir insan izmit halkı kıymetini bilsin hayırlı olsun kardeşim
Hamza - İşte İzmit in çocuğu ,izmit i tekrardan ayağa kaldiracak başkan.
Oyum Muharrem Tutuş - Muharrem tutuş taraftarını beğenmeyenler sanırım diger aday taraftarları. Tabi alıştınız izmitte cirit atmaya hazmademediniz
Samed - Allah yolunu,bahtını açık etsin abi.Her zaman yanındayız.
Ercan soysal - Oyum senin.
İzmit'li - Hayırlı olsun inşallah başkanım
Mandıralı - İzmit in yeni başkanı hayırlı olsun diyorum
Mandıra olarak köylüleri olarak her zaman arkasındayız
Yiğit 4141 - Hayırlı olsun BAŞKANIM
İzmit'li - Hayırlı olsun inşallah
Kullar Ali - Ha Kullar ha Bekirdere...Ne yazık ki Kullar hüzünlü..Bir türlü olmadı ve de olamıyacak...
A.vahit Kavuşturan - Hayırlısı olsun,Rabbim mahçup etmesin.Başarılar diliyorum.Selam ve dualarımla.
Oyum Muharrem Tutuş - Hayırlı olsun başkanım
Avk. Yigit - Evet manavlar..
Top sizde ..
.................yıllardır..yerli başkan dersiniz
Sonra bir daha ki seçimlerde
Niye yerki aday ..yok..deneyin ..
İşte yerki aday..
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Mfd - Çok şükür bir tane İzmitli başkanımız olucak inşallah
Arda41 - Allah yolunuzu açık etsin inşallah. İzmit halkı için umarım hayırlısı olur. Muharrem başkanı bir enkaz bekliyor ama üstesinden gelecektir. Fatma hanımın algılarından sıkıldık artık. Hizmet görmek istiyoruz. Sabırsızlıkla bekliyoruz Muharrem başkanı.
Izmit - Seninleyiz başkanım bekirdereden selamlar
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.