Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
02 Şub 2024 - 20:03- Siyaset G:

AK Parti'nin İzmit belediye başkan adayı belli oldu

ABONE OL Google News Sayfamız

AK Parti’de merakla beklenen İzmit adayı belli oldu. AK Parti İzmit adayı Muharrem Tutuş oldu.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
AK Parti'nin İzmit belediye başkan adayı belli oldu mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

AK Parti’de Cumartesi gerçekleştirilecek olan aday tanıtım toplantısı öncesi il başkanı Şahin Talus Genel Merkezden aday isimlerini aldı. AK Parti’nin İzmit Belediyesi adayı eski ilçe başkanı Muharrem Tutuş oldu.

Muharrem Tutuş Kimdir? 


Muharrem Tutuş, 1983 yılında İzmit'in Bekirdere bölgesinde doğmuş bir siyasetçi ve muhasebecidir. Evli ve üç çocuk babası olan Tutuş, Kocaeli Üniversitesi'nde Denetim, Muhasebe ve Finans bölümünden mezun olmuş, aynı üniversitede yüksek lisans eğitimini de tamamlamıştır. Meslek hayatına serbest muhasebeci mali müşavir olarak atılan Tutuş, 2012 yılından bu yana bu alanda hizmet vermektedir.

Siyasi kariyerine AK Parti'nin gençlik kollarında başlayan Muharrem Tutuş, uzun bir süre boyunca çeşitli görevler üstlenmiştir. Sırasıyla İzmit ilçe gençlik kolları yönetimi, Kocaeli il gençlik kolları yönetimi, İzmit gençlik kolları başkanlığı gibi önemli görevlerde bulunmuş, daha sonra ise İzmit Belediyesi meclis üyeliği ve grup başkan vekilliği görevlerini üstlenmiştir.

Muharrem Tutuş AK Parti İzmit İlçe Başkanlığı görevini yürütürken aday adaylığı için istifa etmiş ve adaylık başvurusunu yapmıştır. Muharrem Tutuş AK Parti 2024 belediye seçimlerinde İzmit Belediye Başkan adayı olarak gösterilmiştir. 

# İzmit, ilçe, aday, parti, Kocaeli, başkan, hizmet

02 Şub 2024 - 20:03 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.365.313 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(23)
23

Sade Vatandaş - Fatma Hanımın önü sanırım sonuna kadar açıldı... Herkese hayırlı olsun dşyorum.

Yanıtla . 3Beğen . 1Beğenme 03 Şubat 11:56
22

Sencer - Yüzde 49 verdiler dalga gecer gibi şimdide oy bekliyorlar

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 11:23
21

Beldeci - Hayırlı olsun başkanım seçim garanti olsun istiyorsanız büyükşehir ve belediye çalışanlarına 49 oranı yetmez çevre belediyeler gibi en az yüzde 75-80 olmalıdır,Çalışanlar çok kırgın bilginiz olsun

Yanıtla . 1Beğen . 9Beğenme 03 Şubat 09:03
20

Izmit Li - Fatma hanım a şimdiden başkanlığı hayırlı olsun

Yanıtla . 15Beğen . 4Beğenme 03 Şubat 08:38
16

Gülümse hadi gülümse - Tertemiz pırıl pırıl bir insan izmit halkı kıymetini bilsin hayırlı olsun kardeşim

Yanıtla . 8Beğen . 23Beğenme 02 Şubat 23:53
15

Hamza - İşte İzmit in çocuğu ,izmit i tekrardan ayağa kaldiracak başkan.

Yanıtla . 12Beğen . 24Beğenme 02 Şubat 23:14
14

Oyum Muharrem Tutuş - Muharrem tutuş taraftarını beğenmeyenler sanırım diger aday taraftarları. Tabi alıştınız izmitte cirit atmaya hazmademediniz

Yanıtla . 17Beğen . 36Beğenme 02 Şubat 23:00
13

Samed - Allah yolunu,bahtını açık etsin abi.Her zaman yanındayız.

Yanıtla . 15Beğen . 29Beğenme 02 Şubat 22:30
10

Mandıralı - İzmit in yeni başkanı hayırlı olsun diyorum

Mandıra olarak köylüleri olarak her zaman arkasındayız

Yanıtla . 13Beğen . 33Beğenme 02 Şubat 22:02
07

Kullar Ali - Ha Kullar ha Bekirdere...Ne yazık ki Kullar hüzünlü..Bir türlü olmadı ve de olamıyacak...

Yanıtla . 10Beğen . 14Beğenme 02 Şubat 21:16
06

A.vahit Kavuşturan - Hayırlısı olsun,Rabbim mahçup etmesin.Başarılar diliyorum.Selam ve dualarımla.

Yanıtla . 19Beğen . 36Beğenme 02 Şubat 21:11
04

Avk. Yigit - Evet manavlar..

Top sizde ..

.................yıllardır..yerli başkan dersiniz

Sonra bir daha ki seçimlerde

Niye yerki aday ..yok..deneyin ..

İşte yerki aday..

..

..

Yanıtla . 21Beğen . 39Beğenme 02 Şubat 20:52
03

Mfd - Çok şükür bir tane İzmitli başkanımız olucak inşallah

Yanıtla . 22Beğen . 40Beğenme 02 Şubat 20:40
02

Arda41 - Allah yolunuzu açık etsin inşallah. İzmit halkı için umarım hayırlısı olur. Muharrem başkanı bir enkaz bekliyor ama üstesinden gelecektir. Fatma hanımın algılarından sıkıldık artık. Hizmet görmek istiyoruz. Sabırsızlıkla bekliyoruz Muharrem başkanı.

Yanıtla . 21Beğen . 40Beğenme 02 Şubat 20:19
Diğer 21 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

TECRÜBELİ KASİYER ARANIYOR

Mehmet Ali Paşa  –  Bekirdere  bölgesinde, Markette  çalışacak  tecrübeli KASİYER aranıyor. Tel: 0532 470 39 52

PERSONEL ARIYOR

Lastik geri dönüşüm üzerine faaliyetlerine devam eden Lagedo Geri Dönüşüm Çözümleri A.Ş. olarak Kartepe lokasyonunda bulunan fabrikamızda görevlendirm...

ARDEN PALET BEKÇİ ARIYOR

Palet imalatı yapan fabrikamız için BEKÇİ aranmaktadır. Adres: ARDEN PALET NAKLİYE LTD.ŞTİ Sanayi Mah. Yankı Sok. No 12 İzmit Kocaeli (Kalibre Boru...

BAY ELEMAN ARANIYOR

İzmit Otogarındaki Umumi WC'de gece çalışacak BAY ELEMAN aranıyor. Emanetin yaynında. Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

HARSAN TANKER ELEMANLAR ARIYOR

Kartepe tesisimizde istihdam edilmek üzere tank imalatında deneyimli *İMALAT USTALARI, *YARDIMCI VE TAŞÇILAR, *AİRLESS BOYA USTALARI aranmaktadır....

ÜÇ KARDEŞLER AHŞAP AMBALAJ PERSONEL ARIYOR

Ahşap ambalaj üretimi ve lojistik süreçlerinde çalışacak askerliğini yapmış TECRÜBELİ-TECRÜBESİZ BAY PERSONEL alınacaktır. Maaş+Yol+Yemek+Sigorta+İk...

KARTEPE YEMEK ŞOFÖR ARIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere ŞOFÖR aranmaktadır. KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

ŞOFÖR ARANIYOR

Firmamıza TIBBİ ATIK TOPLAMA - TAŞIMA görevinde çalışacak KAMYON VEYA KAMYONET KULLANABİLEN ŞOFÖR alımı yapılacaktır. Tel: 0262 325 65 65

KİMYAGER, AŞÇI YARDIMCISI, ZİRAAT MÜHENDİSi ARANIYOR

Lokantamızda çalışacak, *KİMYAGER, AŞÇI YARDIMCISI, ZİRAAT MÜHENDİS veya GIDA MÜHENDİSİ alınacaktır. Tel:0532 773 33 90

YÜKLEME VE BOŞALMA YAPACAK PERSONEL ARANIYOR

Kocaeli / Kartepe şubemizde çalışmak üzere, Yükleme Ve Boşaltma yapabilecek BEDEN İŞÇİSİ PERSONEL arıyoruz. Tel: 0 534 274 06 48

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Çayırovalılardan Başkan Çiftçi’ye coşkulu karşılama mask
Çayırovalılardan Başkan Çiftçi’ye coşkulu karşılama
Yeniden Refah Partisi, AK Parti ile ittifak yapacak mı? Fatih Erbakan'dan açıklama mask
Yeniden Refah Partisi, AK Parti ile ittifak yapacak mı? Fatih Erbakan'dan açıklama
Şahin Talus: Kendi rekorumuzu kırarak hizmet ve eser bayrağını dalgalandıracağız mask
Şahin Talus: Kendi rekorumuzu kırarak hizmet ve eser bayrağını dalgalandıracağız
İbrahim Şirin: En yüksek oyu alacağımıza inanıyorum mask
İbrahim Şirin: En yüksek oyu alacağımıza inanıyorum
Erol Ölmez: "Yüklendiğimiz sorumluluğun farkındayız" mask
Erol Ölmez: "Yüklendiğimiz sorumluluğun farkındayız"
İYİ Parti’den Zafer Partisi’ne bir geçiş daha mask
İYİ Parti’den Zafer Partisi’ne bir geçiş daha

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL