AK Parti'nin İzmit belediye başkan adayı belli oldu

AK Parti’de Cumartesi gerçekleştirilecek olan aday tanıtım toplantısı öncesi il başkanı Şahin Talus Genel Merkezden aday isimlerini aldı. AK Parti’nin İzmit Belediyesi adayı eski ilçe başkanı Muharrem Tutuş oldu.

Muharrem Tutuş Kimdir?



Muharrem Tutuş, 1983 yılında İzmit'in Bekirdere bölgesinde doğmuş bir siyasetçi ve muhasebecidir. Evli ve üç çocuk babası olan Tutuş, Kocaeli Üniversitesi'nde Denetim, Muhasebe ve Finans bölümünden mezun olmuş, aynı üniversitede yüksek lisans eğitimini de tamamlamıştır. Meslek hayatına serbest muhasebeci mali müşavir olarak atılan Tutuş, 2012 yılından bu yana bu alanda hizmet vermektedir.

Siyasi kariyerine AK Parti'nin gençlik kollarında başlayan Muharrem Tutuş, uzun bir süre boyunca çeşitli görevler üstlenmiştir. Sırasıyla İzmit ilçe gençlik kolları yönetimi, Kocaeli il gençlik kolları yönetimi, İzmit gençlik kolları başkanlığı gibi önemli görevlerde bulunmuş, daha sonra ise İzmit Belediyesi meclis üyeliği ve grup başkan vekilliği görevlerini üstlenmiştir.

Muharrem Tutuş AK Parti İzmit İlçe Başkanlığı görevini yürütürken aday adaylığı için istifa etmiş ve adaylık başvurusunu yapmıştır. Muharrem Tutuş AK Parti 2024 belediye seçimlerinde İzmit Belediye Başkan adayı olarak gösterilmiştir.