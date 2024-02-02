Bu kadarı da yapılmaz

Ancak bu kez hem hastanenin acili hem de yaya kaldırımının üzerine park eden araç sürücüsüne bölgeyi kullanan vatandaşlar isyan etti. Vatandaşlar, “Yaya kaldırımlarına yapılan araç parklarına o kadar çok alıştık ki normalleştirmeye başladık. Ama hastanenin acilinin önünde yaya kaldırımına da araç park edilmez. Buraya acil hastalar geliyor. Hiç mi düşünmüyorlar. Gerçekten çok yazık. Sürücüler bu cesareti hiç ceza kesilmemesinden alıyor. Gerçekten artık bıktık usandık. Yaya kaldırımlarının bu şekilde işgal edilmesi resmen yayaların haklarını gasp etmektir” dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(25 )
Dogan - Benim aracıma Perşembe pazarının otoparkında ceza yazılmıştı. Gerçekten cezayı hakedenlere birşey yok...
Mustafa - İshakpaşa caddesi.Sürekli işgal altında.Trafik polisi olsam sabahtan akşama orda beklerim.Bir haftada yıllik kota dolar.Ayrıca orada yeni yapılan evler ve o sıradaki dükkanlar resmen yolu işgal etmiş , belediye nasıl izin vermiş???Yayalar uçarak mı geçecekler o caddeden.O esnafların yaya yolu ve karayolunu işgaline kim izin verdi???Suç var burada.İşgale izin verenlere ceza verilmeli her kim olursa olsun.
4141 - Tırafik şube İzmit’te görevini yapmayan tek devlet kurumu
İbrahim - Polis ihbar kabul etmeli bu fotoyu şimdi bence.
Sergenc - Siz birde kireçocaklarını görün
Adalet - Emniyetin watsap ihbar hattı varmı goruntuleyip atalım
Alp - Uydurma vergiler çıkaracaklarına böyle kanuna kurala uymayanlar cezalandirılsa hem düzen temin olur hemde haksız yere iki kere mtv odememize gerek kalmaz.Tabi bunun için denetim lazım.
Hacı - Maalesef Gebze'de bu olay çok denk geldi kaç kere polis ekiplerine bildirdim. Biz birşey yapmıyoruz dediler ve resim çekip CİMER e bildir diye akıl verdiler... Polis ekipleri ilgilenmiyor
F K - Gebze de kaldırıma da park ediyorlar insanlar yürüyemiyoruz trafik polisi bunlara bir çözüm bulması lazım hergun kaldırımlarda park olurmu acilen bir çözüm bulması lazım trafik çarşıdaki kaldirimlarda
Murat Usta - Salim Dervişoğlu caddesi üzerindeki işyerlerine gelen araçlarda yaya kaldırımı tamamen işgal ediyorlar. Yaşlı insanlar ve bebek arabası kullanan anneler yola inmek zorunda kalıyorlar. Sadece bu kişilere değil her insan için tehlike arz ediyor bu park etmeler..
İllâ birisine veya birilerine bi şey olmasını beklemeyin bir kişiye veya kişilere bir şey olmadan önlem alın lütfen..
Mehmet - Eden, bulur! Veya başka bir tabirle her toplum EKTİĞİNİ BİÇER.
Bazı yolların araçlarla tamamen kapandğı günler de gelecek.
Her şeyi güllük-gülistanlık gösteren, artistik-göstermelik işler peşinde koşup duran, bu konuda geleceğe yönelik hiç bir ciddi tedbir almayan mahalli idareler, belediyeler bakalım o zaman ne yapacak?
Mülayim - Kaldırımda park edilen bu tarz araçları gördüğümde motorun altına hıyar koymak geçiyor içimden.
Musa - Yaz 20 bin TL ceza bakalim bidaha bu sekilde park ediyormu
Iso - Saat 15.30. 18.30 arası Musa Kazim caddesi yani Çınarlı camii den yukarısını görün 17 m yol yanana iki araba bile geçemiyor neredeyse oraya cesur korkusuz trafik polisi yada zabıta aranıyor bulan yollasın gerçi bana kalsa trafik zabitayi kaldırım hiç iş yaptıkları yok
Qwert - Millet bahçeleri yerine ücretsiz millet otoparkları yapılsaydı iyiydi.
Gölcüklü - Plaka belli kessinler cezayi
Bu Millet Hakkini Veri - Izmitte polis yokk herkes duraklara araba cekiyor bekirdere ve yesilova gecmek mumkun degil sayin vali bu duruma bi el atmadi polis zaten ilgilenmiyor sahipsiz izmit
Ww - Zabitanem Polis güzel calısıyor
Reşat - İsu genel müdürlüğü karşısında bir rentacar firması var iki tane oto yıkama gelin görün yolları degil kaldırımlar bile arac dolu, engelli kardeşlerimiz yoldan mı yürüsün, iş yeri ruhsatını alınca yok SİZİN olmuyor,
Murat - Paşadan gelirken santral bayırına dönmek imkansız oraya her gün o minibüsü parkeden kişi hiç mi vicdan yok yazıktır trafik zabıtaları hergün geziyor görmüyorlarmı
Murat - Çok doğru tek şeridi fırın arabası ve minibüs kapatıyor sağ şeritten santral bayırına çıkmak imkansız resmen yol kapatılıyor
Esnaf - Boşverin kontrol yok, devam böyle...
Vatandaş - Yolun ortasından yürüyen tiplerle kaldırımlara park eden tipler aynı kişiler herhalde diye düşünüyorum...
Efe Petrol Kaldırım - Siz bir de Efe Petrol önündeki(şimdi Aytemiz oldu) E5 e sınır kaldirımı görün... bazen 2-3 araba uzerinde duruyor hem de öyle 5 dakika falan degil.Park edip gidenler oluyor.yayalar ne yapacagını sasıriyor orada
Yenidoğan' Lı - Cok doğru, petrol istasyonu oradan kaldırmalıdır.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.