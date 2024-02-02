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02 Şub 2024 - 20:32- Perde Arkası G:

Bu kadarı da yapılmaz

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Kocaeli genelinde her gün mutlaka araç sürücülerinin araçlarını yanlış park etmeleri ile ilgili onlarca şikayet alıyoruz.

Bu kadarı da yapılmaz mask
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Ancak bu kez hem hastanenin acili hem de yaya kaldırımının üzerine park eden araç sürücüsüne bölgeyi kullanan vatandaşlar isyan etti. Vatandaşlar, “Yaya kaldırımlarına yapılan araç parklarına o kadar çok alıştık ki normalleştirmeye başladık. Ama hastanenin acilinin önünde yaya kaldırımına da araç park edilmez. Buraya acil hastalar geliyor. Hiç mi düşünmüyorlar. Gerçekten çok yazık. Sürücüler bu cesareti hiç ceza kesilmemesinden alıyor. Gerçekten artık bıktık usandık. Yaya kaldırımlarının bu şekilde işgal edilmesi resmen yayaların haklarını gasp etmektir” dedi.

 

# ceza, araç

02 Şub 2024 - 20:32 Kocaeli/ İzmit- Perde Arkası --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(25)
25

Dogan - Benim aracıma Perşembe pazarının otoparkında ceza yazılmıştı. Gerçekten cezayı hakedenlere birşey yok...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Şubat 01:04
24

Mustafa - İshakpaşa caddesi.Sürekli işgal altında.Trafik polisi olsam sabahtan akşama orda beklerim.Bir haftada yıllik kota dolar.Ayrıca orada yeni yapılan evler ve o sıradaki dükkanlar resmen yolu işgal etmiş , belediye nasıl izin vermiş???Yayalar uçarak mı geçecekler o caddeden.O esnafların yaya yolu ve karayolunu işgaline kim izin verdi???Suç var burada.İşgale izin verenlere ceza verilmeli her kim olursa olsun.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 21:38
23

4141 - Tırafik şube İzmit’te görevini yapmayan tek devlet kurumu

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 20:03
22

İbrahim - Polis ihbar kabul etmeli bu fotoyu şimdi bence.

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 19:08
19

Adalet - Emniyetin watsap ihbar hattı varmı goruntuleyip atalım

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 12:59
18

Alp - Uydurma vergiler çıkaracaklarına böyle kanuna kurala uymayanlar cezalandirılsa hem düzen temin olur hemde haksız yere iki kere mtv odememize gerek kalmaz.Tabi bunun için denetim lazım.

Yanıtla . 6Beğen . 1Beğenme 03 Şubat 12:16
21

Hacı - @Alp 18 nolu yoruma cevabı: Maalesef Gebze'de bu olay çok denk geldi kaç kere polis ekiplerine bildirdim. Biz birşey yapmıyoruz dediler ve resim çekip CİMER e bildir diye akıl verdiler... Polis ekipleri ilgilenmiyor

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 03 Şubat 13:44
16

F K - Gebze de kaldırıma da park ediyorlar insanlar yürüyemiyoruz trafik polisi bunlara bir çözüm bulması lazım hergun kaldırımlarda park olurmu acilen bir çözüm bulması lazım trafik çarşıdaki kaldirimlarda

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 12:04
15

Murat Usta - Salim Dervişoğlu caddesi üzerindeki işyerlerine gelen araçlarda yaya kaldırımı tamamen işgal ediyorlar. Yaşlı insanlar ve bebek arabası kullanan anneler yola inmek zorunda kalıyorlar. Sadece bu kişilere değil her insan için tehlike arz ediyor bu park etmeler..

İllâ birisine veya birilerine bi şey olmasını beklemeyin bir kişiye veya kişilere bir şey olmadan önlem alın lütfen..

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 11:03
14

Mehmet - Eden, bulur! Veya başka bir tabirle her toplum EKTİĞİNİ BİÇER.

Bazı yolların araçlarla tamamen kapandğı günler de gelecek.

Her şeyi güllük-gülistanlık gösteren, artistik-göstermelik işler peşinde koşup duran, bu konuda geleceğe yönelik hiç bir ciddi tedbir almayan mahalli idareler, belediyeler bakalım o zaman ne yapacak?

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 10:52
13

Mülayim - Kaldırımda park edilen bu tarz araçları gördüğümde motorun altına hıyar koymak geçiyor içimden.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 10:40
12

Musa - Yaz 20 bin TL ceza bakalim bidaha bu sekilde park ediyormu

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 09:55
11

Iso - Saat 15.30. 18.30 arası Musa Kazim caddesi yani Çınarlı camii den yukarısını görün 17 m yol yanana iki araba bile geçemiyor neredeyse oraya cesur korkusuz trafik polisi yada zabıta aranıyor bulan yollasın gerçi bana kalsa trafik zabitayi kaldırım hiç iş yaptıkları yok

Yanıtla . 13Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 09:25
10

Qwert - Millet bahçeleri yerine ücretsiz millet otoparkları yapılsaydı iyiydi.

Yanıtla . 15Beğen . 2Beğenme 03 Şubat 09:19
08

Bu Millet Hakkini Veri - Izmitte polis yokk herkes duraklara araba cekiyor bekirdere ve yesilova gecmek mumkun degil sayin vali bu duruma bi el atmadi polis zaten ilgilenmiyor sahipsiz izmit

Yanıtla . 11Beğen . 1Beğenme 03 Şubat 07:18
05

Reşat - İsu genel müdürlüğü karşısında bir rentacar firması var iki tane oto yıkama gelin görün yolları degil kaldırımlar bile arac dolu, engelli kardeşlerimiz yoldan mı yürüsün, iş yeri ruhsatını alınca yok SİZİN olmuyor,

Yanıtla . 7Beğen . 0Beğenme 02 Şubat 23:24
04

Murat - Paşadan gelirken santral bayırına dönmek imkansız oraya her gün o minibüsü parkeden kişi hiç mi vicdan yok yazıktır trafik zabıtaları hergün geziyor görmüyorlarmı

Yanıtla . 19Beğen . 0Beğenme 02 Şubat 22:45
07

Murat - @Murat 04 nolu yoruma cevabı: Çok doğru tek şeridi fırın arabası ve minibüs kapatıyor sağ şeritten santral bayırına çıkmak imkansız resmen yol kapatılıyor

Yanıtla . 6Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 06:26
02

Vatandaş - Yolun ortasından yürüyen tiplerle kaldırımlara park eden tipler aynı kişiler herhalde diye düşünüyorum...

Yanıtla . 19Beğen . 0Beğenme 02 Şubat 21:41
01

Efe Petrol Kaldırım - Siz bir de Efe Petrol önündeki(şimdi Aytemiz oldu) E5 e sınır kaldirımı görün... bazen 2-3 araba uzerinde duruyor hem de öyle 5 dakika falan degil.Park edip gidenler oluyor.yayalar ne yapacagını sasıriyor orada

Yanıtla . 11Beğen . 0Beğenme 02 Şubat 21:14
17

Yenidoğan' Lı - @Efe Petrol Kaldırım 01 nolu yoruma cevabı: Cok doğru, petrol istasyonu oradan kaldırmalıdır.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 12:12
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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