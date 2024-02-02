Bu kadarı da yapılmaz

Murat Usta - Salim Dervişoğlu caddesi üzerindeki işyerlerine gelen araçlarda yaya kaldırımı tamamen işgal ediyorlar. Yaşlı insanlar ve bebek arabası kullanan anneler yola inmek zorunda kalıyorlar. Sadece bu kişilere değil her insan için tehlike arz ediyor bu park etmeler..

İllâ birisine veya birilerine bi şey olmasını beklemeyin bir kişiye veya kişilere bir şey olmadan önlem alın lütfen..