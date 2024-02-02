Bakan Yumaklı’dan Metehan Küpçü ve Büyük Birlik Teşkilatı’na övgü

Bir dizi program ve ziyaret için bugün Kocaeli’ne gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Teşkilatı’na da ziyaret ederek, il yöneticileriyle bir araya getirdi.
Yumaklı’nın Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Teşkilatı’na gerçekleştirdiği ziyarete Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, Kocaeli Milletvekilleri Veysal Tipioğlu , Cemil Yaman, Mehmet Akif Yılmaz ve yanlarındaki heyet de eşlik etti.
YUMAKLI’DAN KÜPÇÜ’YE ÖVGÜ DOLU SÖZLER
Cumhur İttifakı’na verdikleri destek ve çalışmalardan dolayı Metehan Küpçü’ye ve Büyük Birlik Partisi Kocaeli Teşkilatı’na teşekkür eden Bakan Yumaklı, ayrıca Türkiye'nin ve Kocaeli’nin en büyük özel aşevi olan Kocaeli Alperen Ocakları Umuttepe Yerleşkesi Aşevi ve Kültür Merkezi projesine öncülük ettiği için övgü dolu sözlerden bahsetti.
Ziyaretin sonunda Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü, Bakan Yumaklı'ya teşekkür ederek çeşitli hediyeler taktim etti.
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.