Bakan Yumaklı’dan Metehan Küpçü ve Büyük Birlik Teşkilatı’na övgü

Bir dizi program ve ziyaret için bugün Kocaeli’ne gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Teşkilatı’na da ziyaret ederek, il yöneticileriyle bir araya getirdi.

Yumaklı’nın Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Teşkilatı’na gerçekleştirdiği ziyarete Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, Kocaeli Milletvekilleri Veysal Tipioğlu , Cemil Yaman, Mehmet Akif Yılmaz ve yanlarındaki heyet de eşlik etti.

YUMAKLI’DAN KÜPÇÜ’YE ÖVGÜ DOLU SÖZLER



Cumhur İttifakı’na verdikleri destek ve çalışmalardan dolayı Metehan Küpçü’ye ve Büyük Birlik Partisi Kocaeli Teşkilatı’na teşekkür eden Bakan Yumaklı, ayrıca Türkiye'nin ve Kocaeli’nin en büyük özel aşevi olan Kocaeli Alperen Ocakları Umuttepe Yerleşkesi Aşevi ve Kültür Merkezi projesine öncülük ettiği için övgü dolu sözlerden bahsetti.

Ziyaretin sonunda Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü, Bakan Yumaklı'ya teşekkür ederek çeşitli hediyeler taktim etti.

Kaynak: Haber Merkezi