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02 Şub 2024 - 21:12- Perde Arkası G:

Tuvaletlerdeki çirkin yazılara tepki

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Fevziye Caminin yanında bulunan umumi tuvaletlerin içlerine yazılan yazılarla ilgili vatandaşların şikayeti var.

Tuvaletlerdeki çirkin yazılara tepki mask
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İşletme yetkililerinin yazıları silmemesine de tepki gösteren vatandaşlar, “Bu tuvaletleri sadece büyükler değil aynı zamanda çocuklarda kullanıyor. Çocuklar çok çirkin yazılar ve birilerinin telefon numaralarını görüyor. Gerçekten edep kalmamış dedirtecek yazılar. Bu yazılara bir an önce müdahale edilmesini istiyoruz. Çocuklarımızın tuvaletlerde bu kadar kötü yazılara maruz kalması doğru değil. İzmit Belediyesi’nin kiraya verdiği tuvaletleri denetlemesini de istiyoruz” dediler.

# İzmit

02 Şub 2024 - 21:12 Kocaeli/ İzmit- Perde Arkası --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
02

Kahraman - kardeşim yazıları niye izmit belediyesine mal ediyorsunuz. Sanki izmit belediyesi yazdırmış gibi lanse ediyorsunuz, lütfen suçlamayı istinad ederken biraz vicdanlı olun, cami tuvaletlerindede bu tur yazilar oluyor, o zaman diyanet bu yazıları niye mi yadiriyor diyelim. Wc leri kim isletiyorsa, temizlik görevlisi temizleyecek. Tabi bu tür şeyler ahlaki yönden kötü şeyler, günlük denetlenmeli, silinmeli.

Yanıtla . 6Beğen . 1Beğenme 03 Şubat 10:44
03

Mücahit Erbakan - @Kahraman 02 nolu yoruma cevabı: Denetim istenmiş. Kötü yazılar İzmit Belediyesi'ne mal edilmemiş

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 19:20
01

Sanberk 41 - Bu toplumun zavallı,aciz kişlerinden fazla birşey beklemek hata olur avrupa ülkelerinde tuvalete girdim inanın orada dahi türkçe ne kelimeler okudum yazık dedim dışarıda dahi kalitesiz kişiler yüzünden gerçekten dürüst vatandaşlarımızında ne hale geldiklerini düşünün bakalım

Yanıtla . 7Beğen . 0Beğenme 02 Şubat 23:43
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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