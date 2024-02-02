Tuvaletlerdeki çirkin yazılara tepki

Kahraman - kardeşim yazıları niye izmit belediyesine mal ediyorsunuz. Sanki izmit belediyesi yazdırmış gibi lanse ediyorsunuz, lütfen suçlamayı istinad ederken biraz vicdanlı olun, cami tuvaletlerindede bu tur yazilar oluyor, o zaman diyanet bu yazıları niye mi yadiriyor diyelim. Wc leri kim isletiyorsa, temizlik görevlisi temizleyecek. Tabi bu tür şeyler ahlaki yönden kötü şeyler, günlük denetlenmeli, silinmeli.