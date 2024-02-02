Kocaelispor 3’te 3 için sahaya çıkacak

ADANASPOR’U AĞIRLIYORUZ
Trendyol 1.Lig’de doğrudan Süper Lig’e yükselme mücadelesi veren Kocaelispor 21. hafta maçında Cumartesi Adanaspor’u ağırlayacak. Son iki maçı kayıpsız geçen, morali yüksek olan Yeşil-Siyahlı ekibimiz tehlike bölgesinden uzaklaşmak isteyen rakibi önünde galibiyet serisini 3’e çıkartmak istiyor. Temsilcimizde bugünkü maç öncesinde sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor. Sakatlığı nedeniyle ikinci yarıdaki ilk 3 maçta takımdaki yerini alamayan Oğuz Ceylan hafta içinde takımla birlikte çalıştı, hazır olduğu belirtildi.
SAAT 16.00’DA BAŞLAYACAK
Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam’ın maç eksiği olduğu için Oğuz’u kenarda tutup son iki maçtır iyi performans gösteren Mehmet Yılmaz ile başlaması bekleniyor. Sağlam’ın Altay karşısındaki 11’de değişiklik yapıp yapmayacağı merak ediliyor. Deneyimli teknik adamın oyuna girdiğinde gol katkısı veren Amaral’ı ilk tertibe alıp Candeias’ı kanada çekmesi ve Ramil’i kenara alması muhtemel. Yıldız Entegre Yeni Kocaeli Stadı’nda oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak maçı TRT Spor ile BEIN Sports MAX-1 naklen yayınlayacak.
Kocaelispor
35. GÖKHAN
32 MEHMET
4. EMİR
55 YUSUF ABDİOĞLU
19 ATİLA
44 VUKUVİC
8. YUSUF CİHAT
10. CANDEIAS
14. BERIDZE
47. RAMIL SHEIDAEV
99. TANQUE
Adanaspor
13. ARDA
8. HARUN
10. OBERLIN
14. HAKKI
22. FATİH
23. EVREN
26. MEHMET
28. DIAKITE
42. DABO
47. SAMUEL DAVID
78. DA SILVA VIT
STAT: Yıldız Entegre Yeni Kocaeli
Saat: 16.00
Yayın: TRT Spor ile BEIN Sports MAX-1
Kaynak: spor servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Scoutx - Gerekirse 424 çıkalım , 442 oynayalım ama atak oynayalım . Arkandaki bu taraftar gerekirse 12ci adam olur gerekirse 8 numara olur , sen atak oyna gerisini taraftara bırak hoca.
Basiskele41 - Altay maçında yaptığı hatada direnecekse vay halimize Barış in ölüsü Azeri den daha iyi yeni alınan sol bek tatilden dönmedi galiba veya sol bek'in Atillaya mı tapusu verildi
Basiskele41 - Tek katıldığım hoca ile ilgili görüşün Atilla şu anki durumu ile ikinci lig mde bile zor oynar
Analizcimem - yedeklik gelmedi mi zati o sol bek onur yerine?atilla ii gayet neden kesilsin.ona gelene kadar beridze,ramil,cihat neler neler.asıl sorun top oynatamayan hoca altaya bile defansif 2 ortasaha çıkıo herif
Zizu - Zor maç inşallah üç puan alır şanlı Kocaelispor
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.