Kocaelispor 3’te 3 için sahaya çıkacak

ADANASPOR’U AĞIRLIYORUZ

Trendyol 1.Lig’de doğrudan Süper Lig’e yükselme mücadelesi veren Kocaelispor 21. hafta maçında Cumartesi Adanaspor’u ağırlayacak. Son iki maçı kayıpsız geçen, morali yüksek olan Yeşil-Siyahlı ekibimiz tehlike bölgesinden uzaklaşmak isteyen rakibi önünde galibiyet serisini 3’e çıkartmak istiyor. Temsilcimizde bugünkü maç öncesinde sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor. Sakatlığı nedeniyle ikinci yarıdaki ilk 3 maçta takımdaki yerini alamayan Oğuz Ceylan hafta içinde takımla birlikte çalıştı, hazır olduğu belirtildi.

SAAT 16.00’DA BAŞLAYACAK

Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam’ın maç eksiği olduğu için Oğuz’u kenarda tutup son iki maçtır iyi performans gösteren Mehmet Yılmaz ile başlaması bekleniyor. Sağlam’ın Altay karşısındaki 11’de değişiklik yapıp yapmayacağı merak ediliyor. Deneyimli teknik adamın oyuna girdiğinde gol katkısı veren Amaral’ı ilk tertibe alıp Candeias’ı kanada çekmesi ve Ramil’i kenara alması muhtemel. Yıldız Entegre Yeni Kocaeli Stadı’nda oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak maçı TRT Spor ile BEIN Sports MAX-1 naklen yayınlayacak.

Kocaelispor

35. GÖKHAN

32 MEHMET

4. EMİR

55 YUSUF ABDİOĞLU

19 ATİLA

44 VUKUVİC

8. YUSUF CİHAT

10. CANDEIAS

14. BERIDZE

47. RAMIL SHEIDAEV

99. TANQUE

Adanaspor

13. ARDA

8. HARUN

10. OBERLIN

14. HAKKI

22. FATİH

23. EVREN

26. MEHMET

28. DIAKITE

42. DABO

47. SAMUEL DAVID

78. DA SILVA VIT

STAT: Yıldız Entegre Yeni Kocaeli

Saat: 16.00

Yayın: TRT Spor ile BEIN Sports MAX-1

Kaynak: spor servisi