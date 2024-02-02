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02 Şub 2024 - 21:15- Spor G:

Kocaelispor 3’te 3 için sahaya çıkacak

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Son 2 maçı kazanarak moral bulan, doğrudan Süper Lig için güçlü adım atan Kocaelispor, Cumartesi ateş hattının uzağında durmak isteyen Adanaspor’u ağırlayacak. Tam kadro sahaya çıkacak temsilcimizde tek düşünce 3’te 3. Saat 16.00’da başlayacak maçı TRT Spor ile BEIN Sports MAX-1 naklen yayınlayacak.

Kocaelispor 3’te 3 için sahaya çıkacak mask
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ADANASPOR’U AĞIRLIYORUZ

Trendyol 1.Lig’de doğrudan Süper Lig’e yükselme mücadelesi veren Kocaelispor 21. hafta maçında Cumartesi Adanaspor’u ağırlayacak. Son iki maçı kayıpsız geçen, morali yüksek olan Yeşil-Siyahlı ekibimiz tehlike bölgesinden uzaklaşmak isteyen rakibi önünde galibiyet serisini 3’e çıkartmak istiyor. Temsilcimizde bugünkü maç öncesinde sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor. Sakatlığı nedeniyle ikinci yarıdaki ilk 3 maçta takımdaki yerini alamayan Oğuz Ceylan hafta içinde takımla birlikte çalıştı, hazır olduğu belirtildi.

SAAT 16.00’DA BAŞLAYACAK

Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam’ın maç eksiği olduğu için Oğuz’u kenarda tutup son iki maçtır iyi performans gösteren Mehmet Yılmaz ile başlaması bekleniyor. Sağlam’ın Altay karşısındaki 11’de değişiklik yapıp yapmayacağı merak ediliyor. Deneyimli teknik adamın oyuna girdiğinde gol katkısı veren Amaral’ı ilk tertibe alıp Candeias’ı kanada çekmesi ve Ramil’i kenara alması muhtemel. Yıldız Entegre Yeni Kocaeli Stadı’nda oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak maçı TRT Spor ile BEIN Sports MAX-1 naklen yayınlayacak.

 

Kocaelispor

35. GÖKHAN

32 MEHMET

4. EMİR

55 YUSUF ABDİOĞLU

19 ATİLA 

44 VUKUVİC

8. YUSUF CİHAT

10. CANDEIAS

14. BERIDZE

47. RAMIL SHEIDAEV

99. TANQUE

 

Adanaspor

13. ARDA

8. HARUN

10. OBERLIN

14. HAKKI

22. FATİH

23. EVREN

26. MEHMET

28. DIAKITE

42. DABO

47. SAMUEL DAVID

78. DA SILVA VIT

 

STAT: Yıldız Entegre Yeni Kocaeli

Saat: 16.00

Yayın: TRT Spor ile BEIN Sports MAX-1

Kaynak: spor servisi

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02 Şub 2024 - 21:15 Kocaeli- Spor --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
05

Scoutx - Gerekirse 424 çıkalım , 442 oynayalım ama atak oynayalım . Arkandaki bu taraftar gerekirse 12ci adam olur gerekirse 8 numara olur , sen atak oyna gerisini taraftara bırak hoca.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 11:04
02

Basiskele41 - Altay maçında yaptığı hatada direnecekse vay halimize Barış in ölüsü Azeri den daha iyi yeni alınan sol bek tatilden dönmedi galiba veya sol bek'in Atillaya mı tapusu verildi

Yanıtla . 0Beğen . 4Beğenme 02 Şubat 22:27
04

Basiskele41 - @Basiskele41 02 nolu yoruma cevabı: Tek katıldığım hoca ile ilgili görüşün Atilla şu anki durumu ile ikinci lig mde bile zor oynar

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 09:25
03

Analizcimem - @Basiskele41 02 nolu yoruma cevabı: yedeklik gelmedi mi zati o sol bek onur yerine?atilla ii gayet neden kesilsin.ona gelene kadar beridze,ramil,cihat neler neler.asıl sorun top oynatamayan hoca altaya bile defansif 2 ortasaha çıkıo herif

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 02 Şubat 23:57
01

Zizu - Zor maç inşallah üç puan alır şanlı Kocaelispor

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 02 Şubat 22:23
Diğer 2 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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