Perilerin rakibi Bursa Uludağ

İZMİT BELEDİYESPOR KAZANMAK İSTİYOR
Geçen hafta deplasmanda Ankara Botaş’a 75-63 yenilen İzmit Belediyespor, bugün sahasında Bursa Uludağ Basketbol karşısında bu kez kazanmayı hedefliyor. Ligde 21.maçta 13 galibiyet, 8 yenilgi ile 34 puanla 4.sırada bulunan Mavi-Yeşilli ekip, 26 puanla düşme hattının hemen üzerindeki Bursa Uludağ Basketbol ile karşısında galibiyete yakın gözüküyor. İzmit Recep Topaloğlu Spor Salonu’ndaki maça spor severlerin ilgi göstermesi bekleniyor.
Kaynak: spor servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.