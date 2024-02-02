Süper Lig’den kim düşecek?

GÜNEŞSPOR KAZANMAK ZORUNDA

Üç hafta önce Bağdatspor ile oynadığı maçta çıkan olaylar yüzünden 3-0 hükmen sayılıp, 3 puanı da silinen Güneşspor, bir anda kendisini düşme hattında bulmuştu. Yeşil-Siyahlı ekip son 3 haftaya 19 puanla düşme hattında giriyor, bugünde 4 puan üzerindeki Sırrıpaşa FK ile karşılaşacak. Yeşil-Siyahlı ekip, umutlarını devam ettirebilmesi için rakibini yenmesi gerekiyor. Sırrıpaşa FK’ya ise bu maçta 1 puan bile yetecek.

SÜPER LİG A GRUBU PUAN DURUMU

Takim Adi O G B M A Y P 1-Bağdatspor 21 19 1 1 70 16 58 2- Körfez G.B 22 16 3 3 38 15 51 3-Beylikbağıspor 21 14 2 5 53 23 44 4-Doğantepespor 21 10 5 6 37 28 35 5-Suadiyespor 20 10 2 8 35 27 32 6-Menderes Gençlik 21 8 3 10 30 27 27 7-Eşmespor 21 8 3 10 31 34 27 8-Harb İş Spor 21 8 3 10 31 39 27 9-Kandıra G.B 21 8 2 11 19 39 26 10- Sırrıpaşa FK 21 7 3 11 32 40 24 11-Güneşspor 21 6 4 11 27 32 19 12-Dilovası Belediye 22 4 2 16 20 58 14 13-İhsaniyespor 21 1 1 19 6 51 1

GÜNÜN PROGRAMI

CUMARTESİ

M.Ali Kağıtçı Stadı

16.00 Güneşspor-Sırrıpaşa FK

Kandıra Stadı

16.00 Kandıra GB-Bağdatspor

Doğantepe Stadı

16.00 Doğantepespor-Beylikbağıspor

Değirmendere Stadı

16.00 Harb-İşspor-Suadiyespor

Şekerpınar Stadı

16.00 Menderes Gençlik-Körfez GB

Kaynak: spor servisi