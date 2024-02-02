Süper Lig’den kim düşecek?

GÜNEŞSPOR KAZANMAK ZORUNDA
Üç hafta önce Bağdatspor ile oynadığı maçta çıkan olaylar yüzünden 3-0 hükmen sayılıp, 3 puanı da silinen Güneşspor, bir anda kendisini düşme hattında bulmuştu. Yeşil-Siyahlı ekip son 3 haftaya 19 puanla düşme hattında giriyor, bugünde 4 puan üzerindeki Sırrıpaşa FK ile karşılaşacak. Yeşil-Siyahlı ekip, umutlarını devam ettirebilmesi için rakibini yenmesi gerekiyor. Sırrıpaşa FK’ya ise bu maçta 1 puan bile yetecek.
SÜPER LİG A GRUBU PUAN DURUMU
GÜNÜN PROGRAMI
CUMARTESİ
M.Ali Kağıtçı Stadı
16.00 Güneşspor-Sırrıpaşa FK
Kandıra Stadı
16.00 Kandıra GB-Bağdatspor
Doğantepe Stadı
16.00 Doğantepespor-Beylikbağıspor
Değirmendere Stadı
16.00 Harb-İşspor-Suadiyespor
Şekerpınar Stadı
16.00 Menderes Gençlik-Körfez GB
Kaynak: spor servisi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.