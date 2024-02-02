Muharrem Tutuş bu videoyla seçim yürüyüşüne başladı

AK Parti’de İzmit Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Muharrem Tutuş, adaylığı kendisine tebliğ edildikten sonra sosyal medya hesabından bir video yayınladı. Videoda İzmit’in simge noktalarını gezen Tutuş’un videosu İzmit Belediyesi’nin önü ve son olarak İzmit Kent Meydanı ile son bulurken “İzmit benim evim” sloganı ile bitti.

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Kaynak: Haber Merkezi