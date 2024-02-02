Muharrem Tutuş bu videoyla seçim yürüyüşüne başladı

AK Parti’de İzmit Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Muharrem Tutuş, adaylığı kendisine tebliğ edildikten sonra sosyal medya hesabından bir video yayınladı. Videoda İzmit’in simge noktalarını gezen Tutuş’un videosu İzmit Belediyesi’nin önü ve son olarak İzmit Kent Meydanı ile son bulurken “İzmit benim evim” sloganı ile bitti.
İŞTE O VİDEO
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
Yeşilovalı - Seni başkan yapacağız. Yeşilovanın çocuğu izmitin başkanı olacak.
Recep Yildirim - yolun açık olsun inşallah
Zafer Yılmaz - aferin ,işte adam gibi başkan, maaşallah, Allah yolunu açık etsin kardeşim.
Yerli - Gerçekten değerli bir insan yolun açık olsun.
Başarılar dilerim.
İzmit'li - Hayırlı olsun inşallah
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.