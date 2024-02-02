Kandıra GB lideri konuk ediyor

KANDIRA GB-BAĞDATSPOR
Ligin ikinci yarısında puan kayıpları yaşayan Kandıra GB, tehlikeli bölgenin hemen üzerinde bulunuyordu. Geçen hafta deplasmanda Eşmespor’u 3-2 yenen Yeşil-Beyazlı ekip, rahat bir nefes almıştı. Son 3 haftaya 26 puanla giren Kandıra GB, bugün zoru başarıp, lider Bağdatspor’dan puan almaya çalışacak. Ligin ilk yarısında çok büyük çekişmeye sahne olan maçı Bağdatspor 2-1 kazanmıştı. Geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Bağdatspor ise Play-Off maçları öncesinde kadrosuna yeni kattığı oyuncuları bu maçlarda görmek istiyor.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.