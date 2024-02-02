Harb-İş ve Menderes kendi sahasında

KÖRFEZ GB ŞEKERPINAR’DA
Bu sezon Süper Lig’de ilk yılını yaşayan Körfez GB, Play-Off’a çıkmayı garantiledi. Ligde ikinci sırada bulunan Körfez GB, düşme hattının üzerindeki Menderes Gençlik’e konuk olacak. Şekerpınar Stadı’ndaki maç 16.00’da başlayacak. Aynı saatten Değirmendere Stadı’ndaki maçta da Harb-İşspor ile Suadiyespor karşı karşıya gelecek. Ligin ikinci yarısına fırtına gibi başlayan, 6’da 6 yapan Doğantepespor, son 3 maçında yaşadığı puan kayıplarının ardından Play-Off umutlarını yitirmişti. Bordo-Mavili ekip, bugün de evinde Play-Off için yarıştığı Beylikbağıspor ile oynayacak. Doğantepe Stadı’ndaki maç 16.00’da başlayacak.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.