Harb-İş ve Menderes kendi sahasında

KÖRFEZ GB ŞEKERPINAR’DA

Bu sezon Süper Lig’de ilk yılını yaşayan Körfez GB, Play-Off’a çıkmayı garantiledi. Ligde ikinci sırada bulunan Körfez GB, düşme hattının üzerindeki Menderes Gençlik’e konuk olacak. Şekerpınar Stadı’ndaki maç 16.00’da başlayacak. Aynı saatten Değirmendere Stadı’ndaki maçta da Harb-İşspor ile Suadiyespor karşı karşıya gelecek. Ligin ikinci yarısına fırtına gibi başlayan, 6’da 6 yapan Doğantepespor, son 3 maçında yaşadığı puan kayıplarının ardından Play-Off umutlarını yitirmişti. Bordo-Mavili ekip, bugün de evinde Play-Off için yarıştığı Beylikbağıspor ile oynayacak. Doğantepe Stadı’ndaki maç 16.00’da başlayacak.