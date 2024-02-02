Hafif ticari araç otomobile çarptı: 3 yaralı

Kastamonulu Yogi - bu körfez de zaten bu ticari arabalar zorunlu sanki bi de içine 10 - 12 kişi biniyorlar sinyal yok aynaya bakmak yok az ilerden kavşaktan körfez e girecek 60 la sol şeride atlar yine emniyetin kamera sistemi ile takip etmesi şart