Merkez Bankası Başkanı istifa etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ilk kadın başkanı Hafize Gaye Erkan, görevinden affını istedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Erkan'ın kararının şahsi ve kendi takdiri olduğunu belirtti ve hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Erkan, şu ifadeleri kullandı:
"Kamuoyunun malumu olduğu üzere 8 Haziran 2023 tarihinden bu yana Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı görevini sürdürmekteyim.
Her bir karış toprağı için bedel ödenmiş bu topraklarda doğmuş, büyümüş, eğitim görmüş bir vatan evladı olarak, bu kutsal görev şahsıma tevdi edildiğinde kişisel koşullarımı hiç önemsemeden ülkeme geldim ve görevimin başına geçtim. O dönemde de daha yaşını doldurmamış bir evladın annesi olarak böyle yoğun bir görevi sürdürmenin zorluklarının elbette farkındaydım. Devletimize ve milletimize hizmet edebilmek adına bugüne kadar yorulmadan gece gündüz görevimin başında yer aldım. Gelinen noktada ekonomi programımız meyvelerini vermeye başlamıştır. Rezervlerimizdeki artış, ekonomik veriler ile enflasyonun ana eğilimine dair göstergeler bu başarının kanıtıdır.
Tüm bu olumlu gelişmelere karşın kamuoyunun malumu olduğu üzere son dönemde şahsıma yönelik büyük bir itibar suikasti kampanyası düzenlenmiştir. Bu süreçten ailem ve dahası henüz bir buçuk yaşına bile girmemiş günahsız evladımın daha fazla etkilenmemesi için, Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ilk kadın başkanı olma gururunu yaşamama vesile olan Sayın Hazine ve Maliye Bakanımıza ve yaklaşık 9 aydır bu görevi beraber sürdürdüğüm, gece gündüz demeden her biri büyük bir özveriyle çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkürü bir borç biliyorum.
Hasseten Amerika’da özel sektörde geçen 22 yıllık yöneticilik ve bankacılık tecrübemden sonra, evladıma da bırakacağım en büyük miras olan ülkeme ve milletime hizmet etme imkanını bana sunan ve görev sürem boyunca desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza şükran ve minnetlerimi arz ediyorum."
MEHMET ŞİMŞEK: ERKAN'IN ALDIĞI KARAR ŞAHSİDİR
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Erkan'ın görevinden affını istemesinin ardından açıklamada bulundu.
Şimşek, Erkanın görevinden affının şahsi ve kendi takdiri olduğunu ifade etti.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(8 )
Derinceli - Yaz boz tahtasi. Ekonomi duzelmez yabanci guvenmez olanda gider. Hayaldi gercek oldu siz ustune daha fazla arap yabanci multeci suriyeli afgan zenci bilmemne gelsin diye ugrasin ulke daha beter olsun
...... - Bu kararın ekonomik boyutu var.borsa düşecek.dolar yükselecek.
İvero - Var bu işte biseler
Abc - ŞAŞIRDIK MI HAYIR...
....... - Yarın dolar patlar
Sanberk 41 - Hiçbir ülkede bizim gibi merkez bankası başkanı değişimini göremezsiniz istikrarlı ekonomilerde merkez bankası başkanı seçildiği dönem sürecinde devamlılık esastır
Gültepeli - Boşversene yakında çıkar kokusu
Savaş - faizler düşecek mi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.