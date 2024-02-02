CHP Büyükşehir Adayı Bilgin’den ilk açıklama: Başka bir Kocaeli için başlıyoruz

CHP Parti Meclisi toplantısında Büyükşehir Belediye Başkan adayı belirlendi. Mustafa Sarıgül ve Atasoy Bilgin isminden tercih edilen isim CHP Derince eski İlçe Başkanı olan Atasoy Bilgin oldu. Bilgin’in adaylığının resmen açıklanması sonrasında ilk açıklama geldi.

BÜYÜKŞEHİR ADAYLIĞINI ÜSTLENDİM

Atasoy Bilgin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Özgür Özel ve Genel Başkan Yardımcılarımız ve Parti Meclisimizin değerli takdirleriyle CHP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı görevini üstlendiğimi siz değerli vatandaşlarımız ve siz kıymetli parti emekçilerimizle paylaşmaktan onur duyuyorum.

İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜNE BAŞLIYORUZ

Kocaeli il örgütümüzle, ilçe belediye başkan adaylarımızla, il ve ilçe seçim koordinasyon merkezi üyelerimizle uyum içinde Kocaeli’nin tüm sokaklarında bir sağduyu ve umut hareketi olarak başka bir Kocaeli için yerelde iktidar yürüyüşüne hazırsanız başlıyoruz.”