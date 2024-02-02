Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
02 Şub 2024 - 22:26- Siyaset G:

CHP Büyükşehir Adayı Bilgin’den ilk açıklama: Başka bir Kocaeli için başlıyoruz

ABONE OL Google News Sayfamız

CHP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Atasoy Bilgin, “Kocaeli’nin tüm sokaklarında bir sağduyu ve umut hareketi olarak başka bir Kocaeli için yerelde iktidar yürüyüşüne hazırsanız başlıyoruz" dedi.

Yavuz Solmaz
Yavuz Solmaz Tüm Haberleri
CHP Büyükşehir Adayı Bilgin’den ilk açıklama: Başka bir Kocaeli için başlıyoruz mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

CHP Parti Meclisi toplantısında Büyükşehir Belediye Başkan adayı belirlendi. Mustafa Sarıgül ve Atasoy Bilgin isminden tercih edilen isim CHP Derince eski İlçe Başkanı olan Atasoy Bilgin oldu. Bilgin’in adaylığının resmen açıklanması sonrasında ilk açıklama geldi.

BÜYÜKŞEHİR ADAYLIĞINI ÜSTLENDİM

Atasoy Bilgin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Özgür Özel ve Genel Başkan Yardımcılarımız ve Parti Meclisimizin değerli takdirleriyle CHP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı görevini üstlendiğimi siz değerli vatandaşlarımız ve siz kıymetli parti emekçilerimizle paylaşmaktan onur duyuyorum.

İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜNE BAŞLIYORUZ

Kocaeli il örgütümüzle, ilçe belediye başkan adaylarımızla, il ve ilçe seçim koordinasyon merkezi üyelerimizle uyum içinde Kocaeli’nin tüm sokaklarında bir sağduyu ve umut hareketi olarak başka bir Kocaeli için yerelde iktidar yürüyüşüne hazırsanız başlıyoruz.”

# parti, Derince, başkan, ilçe, Kocaeli, Büyükşehir, seçim

02 Şub 2024 - 22:26 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.365.313 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(12)
12

Mehmet Özer - SENİ ÖNERENLER SENİ BAŞKAN YAPAR HERHALDE AMA ZOR

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 12:28
11

Alaattin - bir chp meclis üyesi arkadaşla muhabbet ederken sordum sizinkiler büyükşehiri alırsa nasıl bir değişiklik olacak.uzun muhabbetimizin ardından sonuç olarak aklımda kalan en belirgin ifadesi şu oldu.belediye sınırlarındaki bütün işletmelerde alkol serbestisi olacak.her sokak girişlerine o sokağın ismini çağrıştıran ve şehrimizi simgeleyen devasa heykeller dikilecek.şehir bambaşka bir görünüm kazanacak

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 12:05
10

Emekli - BOS VAADLERDE BULUNMA. BIRINIZDE GULUMSE IZMIT DIYE KOLTUGA OTURDU. YAPACAGI VE ASKIYA CIKARDIGI ARIZLI BOLGESI IMAR CALISMASINDAN BILE HABERI OLMADIGINI SOYLEDI. IZMIT COP .CUKUR. CAMUR GORUNUMUNDE MAHALLE VE SOKAKLARI PISLIK ICINDE.BELEDIYECILIK ANLAYISINIZ BU. MALI RANTI GOTURME ISLEMLERINDEN BASKA BIR ISLEMI YOK.

Yanıtla . 0Beğen . 4Beğenme 03 Şubat 09:55
09

Cucumber. - CHP = Iflas. + CHP dagilmali. 5 e bolunmeli. Ve sahneden silinmeli..

Yanıtla . 1Beğen . 4Beğenme 03 Şubat 08:17
08

Nicomedia City - chpnin KBB adayı ile akpnin izmit belediye adaylarına bakıldığında şöyle bir sonuç çıkıyor, her iki parti oturmuş anlaşmışlar akp chpye KBB benim izmit senin olsun diyerekten adaylar belirlenmiş.. fıkra bu kadar millet : )))

Yanıtla . 10Beğen . 2Beğenme 03 Şubat 03:49
07

İzmitli vatandaş - Zaten kazanmanız imkansız,bari kocaelide tanınan mesela izmitli kandıralı birisini koysaydınızda kaybetseydiniz,cehape akpnin gizli kpalisyon oryağıdır maalesef,ne bir muhaliflik ne halk adına birşey yapıyorlar işleri güçleri aday aday aday,31 martta yine göreceğiz hüsran olacak,

Yanıtla . 6Beğen . 2Beğenme 03 Şubat 01:36
06

HAYDAR - Dayı sen kimsin o kadar siyaseti takip ederim ama seni taniyamadim

Yanıtla . 10Beğen . 1Beğenme 03 Şubat 00:46
04

Nasuhbey41 - Sen git genel başkanın gelsin,o bile hava alır, Tahir başkana başarılarının devamını diliyoruz

Yanıtla . 4Beğen . 12Beğenme 02 Şubat 23:58
03

Gülümse hadi gülümse - Abi böyle sosyal medyadan bişeyler yaz sahaya falan imme çokta masraf etme hatta hiç etme zaten senin kitle sosyal medyadan seçim kazanılacağına inanıyor boşa para harcama yazık

Yanıtla . 10Beğen . 5Beğenme 02 Şubat 23:56
01

Son Pişman - Çok masraf edeceksiniz Atasoy bey, fedakarlığınız da karşılık görmeyecek maalesef, bol şans…

Yanıtla . 14Beğen . 3Beğenme 02 Şubat 22:39
Diğer 10 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

TECRÜBELİ KASİYER ARANIYOR

Mehmet Ali Paşa  –  Bekirdere  bölgesinde, Markette  çalışacak  tecrübeli KASİYER aranıyor. Tel: 0532 470 39 52

PERSONEL ARIYOR

Lastik geri dönüşüm üzerine faaliyetlerine devam eden Lagedo Geri Dönüşüm Çözümleri A.Ş. olarak Kartepe lokasyonunda bulunan fabrikamızda görevlendirm...

ARDEN PALET BEKÇİ ARIYOR

Palet imalatı yapan fabrikamız için BEKÇİ aranmaktadır. Adres: ARDEN PALET NAKLİYE LTD.ŞTİ Sanayi Mah. Yankı Sok. No 12 İzmit Kocaeli (Kalibre Boru...

BAY ELEMAN ARANIYOR

İzmit Otogarındaki Umumi WC'de gece çalışacak BAY ELEMAN aranıyor. Emanetin yaynında. Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

HARSAN TANKER ELEMANLAR ARIYOR

Kartepe tesisimizde istihdam edilmek üzere tank imalatında deneyimli *İMALAT USTALARI, *YARDIMCI VE TAŞÇILAR, *AİRLESS BOYA USTALARI aranmaktadır....

ÜÇ KARDEŞLER AHŞAP AMBALAJ PERSONEL ARIYOR

Ahşap ambalaj üretimi ve lojistik süreçlerinde çalışacak askerliğini yapmış TECRÜBELİ-TECRÜBESİZ BAY PERSONEL alınacaktır. Maaş+Yol+Yemek+Sigorta+İk...

KARTEPE YEMEK ŞOFÖR ARIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere ŞOFÖR aranmaktadır. KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

ŞOFÖR ARANIYOR

Firmamıza TIBBİ ATIK TOPLAMA - TAŞIMA görevinde çalışacak KAMYON VEYA KAMYONET KULLANABİLEN ŞOFÖR alımı yapılacaktır. Tel: 0262 325 65 65

KİMYAGER, AŞÇI YARDIMCISI, ZİRAAT MÜHENDİSi ARANIYOR

Lokantamızda çalışacak, *KİMYAGER, AŞÇI YARDIMCISI, ZİRAAT MÜHENDİS veya GIDA MÜHENDİSİ alınacaktır. Tel:0532 773 33 90

YÜKLEME VE BOŞALMA YAPACAK PERSONEL ARANIYOR

Kocaeli / Kartepe şubemizde çalışmak üzere, Yükleme Ve Boşaltma yapabilecek BEDEN İŞÇİSİ PERSONEL arıyoruz. Tel: 0 534 274 06 48

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Çayırovalılardan Başkan Çiftçi’ye coşkulu karşılama mask
Çayırovalılardan Başkan Çiftçi’ye coşkulu karşılama
Yeniden Refah Partisi, AK Parti ile ittifak yapacak mı? Fatih Erbakan'dan açıklama mask
Yeniden Refah Partisi, AK Parti ile ittifak yapacak mı? Fatih Erbakan'dan açıklama
Şahin Talus: Kendi rekorumuzu kırarak hizmet ve eser bayrağını dalgalandıracağız mask
Şahin Talus: Kendi rekorumuzu kırarak hizmet ve eser bayrağını dalgalandıracağız
İbrahim Şirin: En yüksek oyu alacağımıza inanıyorum mask
İbrahim Şirin: En yüksek oyu alacağımıza inanıyorum
Erol Ölmez: "Yüklendiğimiz sorumluluğun farkındayız" mask
Erol Ölmez: "Yüklendiğimiz sorumluluğun farkındayız"
İYİ Parti’den Zafer Partisi’ne bir geçiş daha mask
İYİ Parti’den Zafer Partisi’ne bir geçiş daha

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL