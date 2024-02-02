CHP Büyükşehir Adayı Bilgin’den ilk açıklama: Başka bir Kocaeli için başlıyoruz

CHP Parti Meclisi toplantısında Büyükşehir Belediye Başkan adayı belirlendi. Mustafa Sarıgül ve Atasoy Bilgin isminden tercih edilen isim CHP Derince eski İlçe Başkanı olan Atasoy Bilgin oldu. Bilgin’in adaylığının resmen açıklanması sonrasında ilk açıklama geldi.
BÜYÜKŞEHİR ADAYLIĞINI ÜSTLENDİM
Atasoy Bilgin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Özgür Özel ve Genel Başkan Yardımcılarımız ve Parti Meclisimizin değerli takdirleriyle CHP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı görevini üstlendiğimi siz değerli vatandaşlarımız ve siz kıymetli parti emekçilerimizle paylaşmaktan onur duyuyorum.
İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜNE BAŞLIYORUZ
Kocaeli il örgütümüzle, ilçe belediye başkan adaylarımızla, il ve ilçe seçim koordinasyon merkezi üyelerimizle uyum içinde Kocaeli’nin tüm sokaklarında bir sağduyu ve umut hareketi olarak başka bir Kocaeli için yerelde iktidar yürüyüşüne hazırsanız başlıyoruz.”
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(12 )
Mehmet Özer - SENİ ÖNERENLER SENİ BAŞKAN YAPAR HERHALDE AMA ZOR
Alaattin - bir chp meclis üyesi arkadaşla muhabbet ederken sordum sizinkiler büyükşehiri alırsa nasıl bir değişiklik olacak.uzun muhabbetimizin ardından sonuç olarak aklımda kalan en belirgin ifadesi şu oldu.belediye sınırlarındaki bütün işletmelerde alkol serbestisi olacak.her sokak girişlerine o sokağın ismini çağrıştıran ve şehrimizi simgeleyen devasa heykeller dikilecek.şehir bambaşka bir görünüm kazanacak
Emekli - BOS VAADLERDE BULUNMA. BIRINIZDE GULUMSE IZMIT DIYE KOLTUGA OTURDU. YAPACAGI VE ASKIYA CIKARDIGI ARIZLI BOLGESI IMAR CALISMASINDAN BILE HABERI OLMADIGINI SOYLEDI. IZMIT COP .CUKUR. CAMUR GORUNUMUNDE MAHALLE VE SOKAKLARI PISLIK ICINDE.BELEDIYECILIK ANLAYISINIZ BU. MALI RANTI GOTURME ISLEMLERINDEN BASKA BIR ISLEMI YOK.
Cucumber. - CHP = Iflas. + CHP dagilmali. 5 e bolunmeli. Ve sahneden silinmeli..
Nicomedia City - chpnin KBB adayı ile akpnin izmit belediye adaylarına bakıldığında şöyle bir sonuç çıkıyor, her iki parti oturmuş anlaşmışlar akp chpye KBB benim izmit senin olsun diyerekten adaylar belirlenmiş.. fıkra bu kadar millet : )))
İzmitli vatandaş - Zaten kazanmanız imkansız,bari kocaelide tanınan mesela izmitli kandıralı birisini koysaydınızda kaybetseydiniz,cehape akpnin gizli kpalisyon oryağıdır maalesef,ne bir muhaliflik ne halk adına birşey yapıyorlar işleri güçleri aday aday aday,31 martta yine göreceğiz hüsran olacak,
HAYDAR - Dayı sen kimsin o kadar siyaseti takip ederim ama seni taniyamadim
Ks - Kocaeliyi gerçek kocaelililer yönetsin
Nasuhbey41 - Sen git genel başkanın gelsin,o bile hava alır, Tahir başkana başarılarının devamını diliyoruz
Gülümse hadi gülümse - Abi böyle sosyal medyadan bişeyler yaz sahaya falan imme çokta masraf etme hatta hiç etme zaten senin kitle sosyal medyadan seçim kazanılacağına inanıyor boşa para harcama yazık
Kamil - CHP bu kadar düşmüş ya:)))
Son Pişman - Çok masraf edeceksiniz Atasoy bey, fedakarlığınız da karşılık görmeyecek maalesef, bol şans…
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.